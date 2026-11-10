Sremčević puca od samopouzdanja: Vidim sebe kao prvog špica Zvezde za dve godine

"Siguran sam da mogu da napravim nešto veliko ove sezone. Ako nastavim sa dobrim igrama ostaje na Zvezdi i Radničkom 1923 da se dogovore. Svakako da bi mi bila velika čast da se vratim u Crvenu zvezdu i zaigram na stadionu Rajko Mitić", rekao je Sremčević u razgovoru za Sportski žurnal.

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Povratak u Kragujevac mu očigledno prija.

"Lepo je igrati u svom gradu, pogotovo što imam veliku i važnu ulogu u timu. Posle pet godina sam se vratio u Kragujevac. Ljudi me ovde, naravno, prepoznaju. Stvarno vole sport, naročito fudbal. Videlo se to pre desetak dana kad smo mogli konačno da otvorimo kapije stadiona. Navijači su došli u velikom broju, po kišnom danu da nas podrže, dokazali su da su fanatici."

U rodnom gradu mu je sve potaman, ali ne zaboravlja ni Lučane zbog svega što su mu pružili. Kako u prvom mandatu kada mu je Mladost obezbedila platformu da demonstrira potencijal, tako i u drugom kada mu je bila potrebna minutaža.

"Trenutno mi je najlepše ovde, u gradu u kojem sam rođen. Posle više godina sam se vratio u klub za koji me vežu lepa sećanja i emocije. Naravno, zahvalio bih se i ljudima iz Mladosti. U Lučanima sam se osećao sjajno i bio prihvaćen od prvog dana. Ljudi iz kluba dali su mi šansu da se dokažem i vratio sam im na najbolji mogući način."