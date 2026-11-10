Sremčević puca od samopouzdanja: Vidim sebe kao prvog špica Zvezde za dve godine
Vreme čitanja: 3min | uto. 10.11.26. | 15:55
"Ili nekog evropskog kluba", kaže 20-godišnji napadač, koji pruža odlične partije na pozajmici u kragujevačkom Radničkom
Morao je da ode iz rodnog grada ne bi li dobio priliku, ali i da mu se vrati kako bi oživeo karijeru. Blista Uroš Sremčević otkako je stigao u Kragujevac, pogađa kako nije dosad u seniorskom fudbalu i podseća da njegovo vreme nikako nije prošlom, već da tek dolazi.
Sremčevića je Radnički 1923 letos pozajmio od Crvene zvezde kako bi nadomestio Estera Soklera, što ovaj dostojno radi. Već je na 13 utakmica postigao šest golova i pride namestio dva, što je učinak kakav dosad nije imao u seniorskoj karijeri.
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"Siguran sam da mogu da napravim nešto veliko ove sezone. Ako nastavim sa dobrim igrama ostaje na Zvezdi i Radničkom 1923 da se dogovore. Svakako da bi mi bila velika čast da se vratim u Crvenu zvezdu i zaigram na stadionu Rajko Mitić", rekao je Sremčević u razgovoru za Sportski žurnal.
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Povratak u Kragujevac mu očigledno prija.
"Lepo je igrati u svom gradu, pogotovo što imam veliku i važnu ulogu u timu. Posle pet godina sam se vratio u Kragujevac. Ljudi me ovde, naravno, prepoznaju. Stvarno vole sport, naročito fudbal. Videlo se to pre desetak dana kad smo mogli konačno da otvorimo kapije stadiona. Navijači su došli u velikom broju, po kišnom danu da nas podrže, dokazali su da su fanatici."
U rodnom gradu mu je sve potaman, ali ne zaboravlja ni Lučane zbog svega što su mu pružili. Kako u prvom mandatu kada mu je Mladost obezbedila platformu da demonstrira potencijal, tako i u drugom kada mu je bila potrebna minutaža.
"Trenutno mi je najlepše ovde, u gradu u kojem sam rođen. Posle više godina sam se vratio u klub za koji me vežu lepa sećanja i emocije. Naravno, zahvalio bih se i ljudima iz Mladosti. U Lučanima sam se osećao sjajno i bio prihvaćen od prvog dana. Ljudi iz kluba dali su mi šansu da se dokažem i vratio sam im na najbolji mogući način."
To, pak, nije bio slučaj sa Crvenom zvezdom. Srpski šampion platio ga je pre više od dve i po godine Mladosti 2.000.000 evra, što je bio - i ostao - najskuplji transfer između dva superligaška kluba, ali Sremčević taj novac nije opravdao. Nije, duduše, ni dobio pravu priliku da se dokaže, ali uprkos tome 20-godišnjak ne smatra da je prerano otišao na stadion Rajko Mitić.
"Zaista ne. Nisam bio previše mlad. Priča sa crveno-belima odvijala se u pravo vreme, morao sam da prođem kroz mnogo toga da bih postao bolji fudbaler. Imao sam od koga da učim u Crvenoj zvezdi i naravno da mi je to mnogo značilo".
Uveren je Sremčević da bi aktuelna sezona mogla da mu pomogne da se vrati u Crvenu zvezdu. Dobre partije podigle su mu samopouzdanje, pa na pitanje gde sebe vidi za dve godine, centarfor Radničkog kaže...
"S obzirom na to da sam nepopravljivi optimista slobodno mogu da kažem da za dve godine sebe vidim kao prvog napadača Crvene zvezde ili nekog evropskog kluba".
Dve lige prati sa posebnom pažnjom.
"Ne mogu da kažem da imam omiljenu ligu iz određenog razloga, ali najviše pratim Premijer ligu i Seriju A. Shodno tome, voleo bih da u nekom trenutku karijere, kad za to bude pravi momenat, zaigram u nekoj od te dve lige", rekao je Sremčević u intervjuu za Sportski žurnal.