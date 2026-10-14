Džodić cveta u Almeriji: Uzor mi je Srđan Babić
Vreme čitanja: 3min | sre. 14.10.26. | 11:34
Mladi vezista prolazi kroz važne trenutke u profesionalnoj karijeri
Mladi srpski vezista Stefan Džodić proživljava najlepše dane od dolaska na Iberijsko poluostrvo. Nekadašnji fudbaler francuskog Montpeljea, koji je redove Almerije pojačao u letnjem prelaznom roku 2025. godine, nedavno je krunisao dobre partije produžetkom ugovora do leta 2032. godine. Pored dugoročne vernosti andaluzijskom klubu, ostvario je i dečački san, upisavši debitantski nastup u reprezentaciji Srbije.
Govoreći o svom prvom pozivu i debiju za nacionalni tim, Džodić ne krije emocije i svest o tome koliko je truda potrebno da bi se trajno zadržao na tom vrhunskom nivou. Debitovao je u utakmici protiv Nemačke u Minhenu.
„Za mene je bio san da debitujem za A reprezentaciju Srbije, moje zemlje. Bio sam veoma uzbuđen što treniram sa tim igračima i igram protiv rivala vrhunskog nivoa. Video sam šta mi nedostaje da stignem do tog nivoa i radiću da to ostvarim”, rekao je Džodić, a prenosi portal Ideal.
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Odluka da se saradnja sa Almerijom produži na ovako dug period bila je logičan korak u njegovoj karijeri, s obzirom na to da u klubu ima idealne uslove za dalji fudbalski i lični razvoj.
„Produžetak ugovora je bio prirodan korak u mojoj karijeri. Srećan sam i zato sam to uradio. To je dobro za moj napredak.”
Pod komandnom palicom trenera Havijera Garsije Pimijente, Almerijina igra dobila je novu dimenziju, pre svega u defanzivnoj fazi. Timska kompaktnost i besprekorna taktička disciplina postali su zaštitni znak ekipe. Upravo to ističe i mladi srpski internacionalac.
„Sada se branimo u bloku, uključujući krila i napadače. Prošle godine smo takođe pomagali odbrani, ali smo taktički sada malo bolji. Videli smo šta treba da uradimo da bismo bili veoma čvrsti. Ne samo vezisti, već i napadači i krila - sada se branimo kao tim.”
Atmosfera u svlačionici i prvenstveno odnos stručnog štaba sa igračima umnogome doprinose miru i boljoj koncentraciji na terenu.
„Garsija Pimijenta je veoma blizak sa igračima, pomaže ti i pravi šale, što takođe pomaže da budemo mirni i fokusirani na terenu.”
Kada su u pitanju krajnji dometi i ambicije ekipe, vezista poziva na oprez i fokusiranje na naredni izazov, a to je gostovanje Sosijedadu B u Segnudi, ne dozvoljavajući da daleki ciljevi odvedu fokus sa terena. Almerija je trenutno prva na tabeli, sa 21 bodom u devet utakmica.
„Fokusirani smo na cilj koji je trenutno veoma daleko. U subotu ćemo pokušati da pobedimo, kao i uvek, sa samopouzdanjem.”
Uprkos naglom usponu i velikim priznanjima, Džodić ostaje čvrsto na zemlji, svestan da su rad i konstantno učenje jedini put do uspeha, bez opterećenja individualnim priznanjima.
„Ne razmišljam mnogo o tome da budem zvezda niti bilo šta slično. Otkako sam došao, želim da nastavim da rastem i zato sam potpisao za Almeriju - da bih napredovao kao igrač i kao čovek.”
Tokom procesa prilagođavanja na novu sredinu i zahteve španskog fudbala, značajne savete i podršku dobio je od starijeg reprezentativnog kolege Srđana Babića, koji je u Almeriji ostavio dubok trag.
„Razgovarao sam sa Babićem, bio sam u svlačionici pored njega. Mnogo mi je pomogao i dao mi savete. Pričali smo o Almeriji jer je ovde proveo lepe godine i on je za mene uzor”, poručuje Džodić.