Džodić cveta u Almeriji: Uzor mi je Srđan Babić

Pod komandnom palicom trenera Havijera Garsije Pimijente , Almerijina igra dobila je novu dimenziju, pre svega u defanzivnoj fazi. Timska kompaktnost i besprekorna taktička disciplina postali su zaštitni znak ekipe. Upravo to ističe i mladi srpski internacionalac. „Sada se branimo u bloku, uključujući krila i napadače. Prošle godine smo takođe pomagali odbrani, ali smo taktički sada malo bolji. Videli smo šta treba da uradimo da bismo bili veoma čvrsti. Ne samo vezisti, već i napadači i krila - sada se branimo kao tim.”

Odluka da se saradnja sa Almerijom produži na ovako dug period bila je logičan korak u njegovoj karijeri, s obzirom na to da u klubu ima idealne uslove za dalji fudbalski i lični razvoj. „Produžetak ugovora je bio prirodan korak u mojoj karijeri. Srećan sam i zato sam to uradio. To je dobro za moj napredak.”

Atmosfera u svlačionici i prvenstveno odnos stručnog štaba sa igračima umnogome doprinose miru i boljoj koncentraciji na terenu.

„Garsija Pimijenta je veoma blizak sa igračima, pomaže ti i pravi šale, što takođe pomaže da budemo mirni i fokusirani na terenu.”

Kada su u pitanju krajnji dometi i ambicije ekipe, vezista poziva na oprez i fokusiranje na naredni izazov, a to je gostovanje Sosijedadu B u Segnudi, ne dozvoljavajući da daleki ciljevi odvedu fokus sa terena. Almerija je trenutno prva na tabeli, sa 21 bodom u devet utakmica.

„Fokusirani smo na cilj koji je trenutno veoma daleko. U subotu ćemo pokušati da pobedimo, kao i uvek, sa samopouzdanjem.”

Uprkos naglom usponu i velikim priznanjima, Džodić ostaje čvrsto na zemlji, svestan da su rad i konstantno učenje jedini put do uspeha, bez opterećenja individualnim priznanjima.

„Ne razmišljam mnogo o tome da budem zvezda niti bilo šta slično. Otkako sam došao, želim da nastavim da rastem i zato sam potpisao za Almeriju - da bih napredovao kao igrač i kao čovek.”

Tokom procesa prilagođavanja na novu sredinu i zahteve španskog fudbala, značajne savete i podršku dobio je od starijeg reprezentativnog kolege Srđana Babića, koji je u Almeriji ostavio dubok trag.

„Razgovarao sam sa Babićem, bio sam u svlačionici pored njega. Mnogo mi je pomogao i dao mi savete. Pričali smo o Almeriji jer je ovde proveo lepe godine i on je za mene uzor”, poručuje Džodić.