Žofri Lovernj: U Realu su navikli na pritisak
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 14:45
"Real je tim koji nije započeo sezonu onako kako je želeo, tako da će to definitivno biti teška utakmica", rekao je Bandža Si
Francuski tandem Žofri Lovernj-Bandža Si pričao je očekivanjima pred gostovanje Partizana Realu u Madridu koje je na programu u četvrtak od 20.45.
Novinarima se najpre obratio centar crno-belih.
"Znamo da je Real dobra ekipa. Igramo u gostima ako se budemo borili kao i na prethodnim utakmicama, onda imamo šanse. Igrači u Realu su navikli na pritisak, ne mislim da im to stvara problem", naveo je Lovernj.
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Upitan je Francuz o tome da li postoji motiv više zbog onoga šta se dešavalo u Madridu u plej-of seriji.
"Mislim da pola ekipe ni ne zna za to. To nam nije važno. Ono što jeste, to je da u svakoj utakmici napredujemo. Najbitnije je da se borimo. To je ključno u odbrani", kazao je centar crno-belih.
Bandža Si je istakao da crno-beli ne smeju da se uplaše.
"Očekujem da odemo tamo i borimo se. Real je tim koji nije započeo sezonu onako kako je želeo, tako da će to definitivno biti teška utakmica. Moraćemo da odgovorimo na njihovu fizičku igru, da igramo čvrsto i pokušaćemo da sprovedemo sve što je moguće bolje".
Pričao je Francuz i o podršci koju su crno-beli imali u Minhenu.
"Sve je bilo neverovatno, osećali smo kao da igramo kod kuće. U moje vreme, dok sam prvi put igrao za Partizan, bilo je neverovatno, ali ovo je najveći broj navijača koji sam video. Bilo je sjajno, uživao sam i to nam je pomoglo da se vratimo kući sa pobedom".