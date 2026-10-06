Žofri Lovernj: U Realu su navikli na pritisak

Francuski tandem Žofri Lovernj-Bandža Si pričao je očekivanjima pred gostovanje Partizana Realu u Madridu koje je na programu u četvrtak od 20.45.

Novinarima se najpre obratio centar crno-belih.

"Znamo da je Real dobra ekipa. Igramo u gostima ako se budemo borili kao i na prethodnim utakmicama, onda imamo šanse. Igrači u Realu su navikli na pritisak, ne mislim da im to stvara problem", naveo je Lovernj.