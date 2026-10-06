Đoković pričao na kineskom pa poručio: Kada udaram dobro, onda pobeđujem i najbolje

Vratio se Novak Đoković u Peking posle 11 godina i nastavio gde je stao. U finalu sa Aleksom de Minorom upisao je 34. pobedu u isto toliko mečeva na terenima glavnog grada Kine. Istina, morao je Australijanac da preda zbog povrede, ali već je bilo 1:0 u setovima za srpskog asa.

Držeći sedmi put pehar ovog turnira u svojim rukama, Đoković se publici prvo obratio na kineskom jeziku i izazvao oduševljenje na tribinama. Potom je istakao koliko voli da nastupa u Pekingu.

"Pre 11 godina sam igrao ovde poslednji put, uvek imam velika očekivanja od sebe i zamišljam sebe sa trofejom. Ovo je mesto gde nikada nisam izgubio. Bio sam van domašaja takvih rekorda u poslednje vreme, bilo je dosta uspona i padova, zdravstvenih i fizičkih problema, ali sada sam se dobro osećao, a kada je tako, kada udaram dobro, onda mogu da pobeđujem najbolje što sam i pokazao ove nedelje. Ovaj trofej mi znači više od samo još jednog trofeja, nešto je drugo u pitanju. Ne bih pravio ovako dobre rezultate da se ovde ne osećam tako dobro. Obožavam ovaj stadion, ljudi su strastveni i veliki su deo mog uspeha", istakao je Novak.