Đoković pričao na kineskom pa poručio: Kada udaram dobro, onda pobeđujem i najbolje
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 15:20
"Obožavam ovaj stadion, ljudi su strastveni i veliki su deo mog uspeha"
Vratio se Novak Đoković u Peking posle 11 godina i nastavio gde je stao. U finalu sa Aleksom de Minorom upisao je 34. pobedu u isto toliko mečeva na terenima glavnog grada Kine. Istina, morao je Australijanac da preda zbog povrede, ali već je bilo 1:0 u setovima za srpskog asa.
Držeći sedmi put pehar ovog turnira u svojim rukama, Đoković se publici prvo obratio na kineskom jeziku i izazvao oduševljenje na tribinama. Potom je istakao koliko voli da nastupa u Pekingu.
"Pre 11 godina sam igrao ovde poslednji put, uvek imam velika očekivanja od sebe i zamišljam sebe sa trofejom. Ovo je mesto gde nikada nisam izgubio. Bio sam van domašaja takvih rekorda u poslednje vreme, bilo je dosta uspona i padova, zdravstvenih i fizičkih problema, ali sada sam se dobro osećao, a kada je tako, kada udaram dobro, onda mogu da pobeđujem najbolje što sam i pokazao ove nedelje. Ovaj trofej mi znači više od samo još jednog trofeja, nešto je drugo u pitanju. Ne bih pravio ovako dobre rezultate da se ovde ne osećam tako dobro. Obožavam ovaj stadion, ljudi su strastveni i veliki su deo mog uspeha", istakao je Novak.
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Naravno, nije propustio najbolji teniser svih vremena da poželi rivalu brz oporavak.
"Nadam se da ćeš se oporaviti brzo, želim ti sve najbolje do kraja godine".
De Minor je čestitao Đokoviću trofej i istakao koliko ga ceni.
"Ne osećam se baš najbolje... Pre svega, čestitke tebi druže i tvom timu. Neverovatno je bilo, kao ljubitelj tenisa, gledati kako si igrao ove nedelje. Svaka čast, želim ti sve najbolje. Nisam želeo da se ovako završi, žao mi je. Izvinio bih se i mom timu, ali i da se zahvalim navijačima i svima koji su mi slali poruke podrške. Zahvalio bih se i svima koji su učinili mogućim ovaj turnir", rekao je Australijanac.
Bio je ovo šesti međusobni okršaj srpskog i 12 godina mlađeg australijskog tenisera, a peta pobeda Novaka Đokovića. Jedini put kada je poražen bilo je u četvrtfinalu Junajted kupa.