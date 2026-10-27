Srbin ponovo direktor ljubljanske Olimpije
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Vreme čitanja: 1min | uto. 27.10.26. | 17:52
Branko Milovanović dobio ozbiljnu ulogu u slovenačkom klubu
Brojni Srbi imali su značajnu ulogu u novijoj istoriji ljubljanske Olimpije. Trener Zmajčeka bio je Marko Nikolić, pokušalo se u tom slovenačkom klubu i sa Ilijom Stolicom, dok je Ranko Stojić pre nekoliko godina bio sportski direktor.
Prethodnu titulu Zeleni su osvojili 2025. Godine i od tada su u debeloj senci Celja. Pokušaće rukovodstvo Olimpije sa novim Srbinom u fotelji da se vrati na tron tamošnjeg fudbala.
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Olimpija je zvanično saopštila da je novi sportski direktor tog kluba Branko Milovanović. Reč je o nekadašnjem prvotimcu OFK Beograda, koji je gro igračke I funkcionerske karijere proveo u Španiji. Igrao je za Deportivo iz La Korunje, Vitoriju Gimaraiš, AEK, Šarlroa I Vojvodinu. Kasnije se stacionirtao u Španiji. Radio kao menadžer, dok je poslednjih nekoliko godina bio i skaut Las Palmasa.