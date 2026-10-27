Srbin ponovo direktor ljubljanske Olimpije

Brojni Srbi imali su značajnu ulogu u novijoj istoriji ljubljanske Olimpije. Trener Zmajčeka bio je Marko Nikolić, pokušalo se u tom slovenačkom klubu i sa Ilijom Stolicom, dok je Ranko Stojić pre nekoliko godina bio sportski direktor.

Prethodnu titulu Zeleni su osvojili 2025. Godine i od tada su u debeloj senci Celja. Pokušaće rukovodstvo Olimpije sa novim Srbinom u fotelji da se vrati na tron tamošnjeg fudbala.