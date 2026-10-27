Krenulo je: Kavaj Lenard se povredio i mora na pauzu
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 17:36
U pitanju je levo koleno
Dva uvodna trijumfa, onda i poraz na gostovanju Minesoti pokazao je koliko je problematično kada Kavaja Lenarda nema. Povratnik u redove Toronta sada i definitivno neće biti u mogućnosti da pomogne saigračima u narednih nekoliko sedmica, objavio je ESPN.
Kako je navedeno, Lenard ima problem sa otokom na levom kolenu. Pregled na magnetnoj rezonanci pokazao je da nema strukturalnih oštećenja. To svakako znači da će Lenard morati verovatno da propusti utakmice u minimum naredne dve do tri sedmice. Prva kontrola se predviđa za sedam dana.
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01.00: (1,65) Njujork (15,0) Detroit (2,50)
Imao je on i ranije problema levim kolenom, mada je najveću štetu pretrpelo desno koleno kada je pokidao meniskus i prednji ukršteni ligament. Prošle sezone je bio najzdraviji u proteklih nekoliko godina i igrao je košarku života, pa su mnogi očekivali da bi taj nivo mogao da prenese i na opremu Toronta.
"Frustrira sve ovo. Vratio sam se sa željom da se takmičim sa ovim timom i fokusiran sam na to da se vratim potpuno spreman", rekao je Lenard.
U prve dve utakmice Lenard je beležio 19,5 poena uz 7,5 skokova i 3,5 ukradenih lopti. Ipak, zbog otoka je morao da propusti duel sa Timbervulvsima i odmah se osetio njegov izostanak u igri ekipe.
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Osvajač šampionskog prstena sa Reptorsima 2019. godine vratio se u jedinu franšizu iz Kanade ovog leta posle kompletne zavrzlame koja se dogodila zbog istrage oko malverzacija koje su Los Anđeles Klipersi pravili sa isplatom novca.
Ipak, po dolasku u Toronto, dobio je novi dvogodišnji ugovor vredan 115.000.000 dolara.
NBA LIGA
Sreda
00.30: (1,20) Boston (19,0) Bruklin (5,50)
01.00: (1,65) Njujork (15,0) Detroit (2,50)
01.00: (1,07) San Antonio (25,0) Sakramento (9,00)
04.00: (1,80) LA Lejkers (15,0) Portland (2,25)
Četvrtak
00.00: (2,10) Indijana (15,0) Filadelfija (1,90)
*** Kvote su podložne promenama