Krenulo je: Kavaj Lenard se povredio i mora na pauzu

01.00: (1,65) Njujork (15,0) Detroit (2,50)

Imao je on i ranije problema levim kolenom, mada je najveću štetu pretrpelo desno koleno kada je pokidao meniskus i prednji ukršteni ligament. Prošle sezone je bio najzdraviji u proteklih nekoliko godina i igrao je košarku života, pa su mnogi očekivali da bi taj nivo mogao da prenese i na opremu Toronta.

"Frustrira sve ovo. Vratio sam se sa željom da se takmičim sa ovim timom i fokusiran sam na to da se vratim potpuno spreman", rekao je Lenard.

U prve dve utakmice Lenard je beležio 19,5 poena uz 7,5 skokova i 3,5 ukradenih lopti. Ipak, zbog otoka je morao da propusti duel sa Timbervulvsima i odmah se osetio njegov izostanak u igri ekipe.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Osvajač šampionskog prstena sa Reptorsima 2019. godine vratio se u jedinu franšizu iz Kanade ovog leta posle kompletne zavrzlame koja se dogodila zbog istrage oko malverzacija koje su Los Anđeles Klipersi pravili sa isplatom novca.

Ipak, po dolasku u Toronto, dobio je novi dvogodišnji ugovor vredan 115.000.000 dolara.

NBA LIGA

Sreda

00.30: (1,20) Boston (19,0) Bruklin (5,50)

01.00: (1,65) Njujork (15,0) Detroit (2,50)

01.00: (1,07) San Antonio (25,0) Sakramento (9,00)

04.00: (1,80) LA Lejkers (15,0) Portland (2,25)

Četvrtak

00.00: (2,10) Indijana (15,0) Filadelfija (1,90)

*** Kvote su podložne promenama