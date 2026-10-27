Završen krizni sastanak na Old Trafordu: Kerik preživeo, Junajted mu nije dao blanko poverenje

Da je situacija ozbiljna, najbolje govori pogled na tabelu Premijer lige. Mančester Junajted nalazi se na poražavajućem 16. mestu, sa samo jednim bodom više od ekipa iz zone ispadanja, što predstavlja najlošiji početak prvenstvene sezone za klub u poslednjih 40 godina. Tim koji bi, prema renomeu, ambicijama i finansijskim ulaganjima, trebalo da se bori za plasman u Ligu šampiona, sada je primoran da razmišlja o mnogo prizemnijim stvarima. Pritom, Junajted nije pobedio na osam uzastopnih utakmica u svim takmičenjima, a Kerik je izgubio čak šest od 12 susreta od početka sezone.

Kap koja je prelila čašu bio je nedeljni debakl protiv Bornmuta na Old Trafordu (0:3). Ne samo zbog rezultata, već i zbog načina na koji je Junajted izgledao pred svojim navijačima. Još jedno razočaravajuće izdanje produbilo je krizu i otvorilo pitanje da li je Kerik uopšte sposoban da izvede ekipu iz rezultatskog ponora. Odmah po završetku utakmice počelo je da se spekuliše o njegovom odlasku, a situacija je dodatno podgrejana njegovim emotivnim ponašanjem pred tribinama.

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Iako su bili besni zbog još jednog neuspeha, navijači Mančester Junajteda nisu okrenuli leđa svom nekadašnjem fudbaleru. Naprotiv, Kerik je dobio snažnu podršku sa tribina, dok su najžešće kritike bile upućene vlasnicima, rukovodstvu kluba i igračima. Na udaru su se našli porodica Glejzer, ser Džim Retklif, sportski direktor Džejson Vilkoks, ali i fudbaleri, kojima pristalice očigledno zameraju nedostatak borbenosti i odgovornosti. Kerik je posle utakmice delovao vidno potreseno, a način na koji se obratio navijačima mnogi su protumačili kao oproštaj od Old Traforda. Ipak, engleski stručnjak je kasnije negirao da je njegov gest predstavljao najavu odlaska, insistirajući da nije imao nameru da se pozdravi sa publikom poslednji put.

Usledio je ponedeljak tokom kojeg se o njegovoj sudbini odlučivalo daleko od očiju javnosti. Izvršni direktor Omar Berada i sportski direktor Džejson Vilkoks održali su krizne razgovore sa ser Džimom Retklifom, kao i kopredsednicima kluba Džoelom i Avramom Glejzerom. Na stolu su bili rezultati, očajna pozicija na tabeli, nezadovoljstvo navijača i pitanje da li bi promena trenera donela toliko potreban impuls ekipi. Kerikova budućnost praktično je visila o koncu, a tokom dana nije bilo jasnih naznaka kakav će biti konačan stav rukovodstva. Zanimljivo, i sam trener je u ponedeljak boravio u trening-centru u Karingtonu, ali ne zbog rada sa prvim timom. Zajedno sa svojim pomoćnikom Stivom Holandom i trenerom ekipe do 18 godina Darenom Flečerom posmatrao je iza zatvorenih vrata utakmicu Junajtedovog tima do 21 godine protiv Hala.

U trening-centru je proveo oko tri sata, a potom otišao sa sinom Džejsijem, koji nastupa za Junajtedovu ekipu do 18 godina. Njegovo prisustvo nije pružilo odgovor na pitanje da li će nastaviti da obavlja posao šefa stručnog štaba, pošto je odluka rukovodstva još bila nepoznata. Prvi konkretan signal da će Kerik ipak preživeti krizu stigao je u utorak, nešto pre osam časova ujutru. Engleski stručnjak pojavio se u Karingtonu obučen u klupsku trenerku i, nakon slobodnog dana koji su igrači dobili u ponedeljak, normalno vodio trening prvog tima.

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Ubrzo je potvrđeno da je uprava odlučila da mu pruži još jednu priliku. Prema informacijama engleskih medija, Kerik će sigurno predvoditi ekipu na gostovanju Čelsiju u subotu, dok će njegov dugoročniji status zavisiti od rezultata i utiska koji Junajted bude ostavio u narednom periodu. Izvori bliski klubu navode da je sada sav fokus usmeren na reakciju fudbalera i pokušaj da se na Stamford Bridžu konačno prekine očajan niz.

Odluka da Kerik ostane doneta je uprkos spekulacijama da su na Old Trafordu već počeli da razmatraju moguće naslednike. Među imenima koja su se pominjala našli su se Edi Hau i Julijan Nagelsman, ali zasad neće biti promene na klupi. To, međutim, ne znači da su rukovodioci Junajteda u potpunosti uvereni da je Kerik pravo rešenje. Naprotiv, nekadašnji reprezentativac Engleske moraće rezultatima da opravda poverenje koje mu je ukazano.

Ovakav rasplet neodoljivo podseća na situaciju sa Erikom ten Hagom uoči finala FA kupa 2024. godine. Holanđanin se tada našao pod ogromnim pritiskom, a spekulacije o njegovoj smeni bile su gotovo svakodnevne. Uspeo je da savlada Mančester Siti na Vembliju i osvoji trofej, čime je privremeno sačuvao posao, ali se ispostavilo da je samo odložio neizbežno. Pet meseci kasnije ipak je napustio Old Traford.

Kerik sada ima priliku da izbegne sličnu sudbinu, mada okolnosti u kojima se nalazi teško mogu da budu mnogo nepovoljnije. Nije mu pomogao ni prethodni poraz od Koma (1:4), posle kog je lično prišao navijačima koji su doputovali u Italiju kako bi im se izvinio zbog izdanja ekipe. Dva dana kasnije, na konferenciji za medije uoči utakmice sa Bornmutom, održao je emotivno, petominutno obraćanje novinarima, pokušavajući da objasni težinu situacije u kojoj se klub nalazi.

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Kerik, međutim, nije jedini kojeg potresa stanje u Mančester Junajtedu. Legendarni Vejn Runi, njegov nekadašnji saigrač, javno je stao u odbranu trenera i brutalno kritikovao aktuelnu generaciju fudbalera Crvenih đavola, za koju smatra da je svojim odnosom prema obavezama izneverila i klub i čoveka koji je predvodi. Govoreći za "Junajted Stend", Runi nije birao reči.

"Bar sam trčao, naporno radio i davao sve od sebe za tim. Mislim da ovi igrači nemaju nikakvo pravo da se žale. Ono što nije pošteno jesu partije koje pružaju. Bio sam igrač koji je umeo da postigne gol, imao sam određeni kvalitet, ali sam, dođavola, makar trčao i radio za ekipu, čak i kada stvari nisu išle kako treba. Ovi igrači to ne rade", poručio je nekadašnji kapiten Junajteda.

Tu se nije zaustavio. Naprotiv, priznao je da bi najradije lično ušao u svlačionicu i suočio igrače sa njihovom odgovornošću.

"Voleo bih da uđem u tu svlačionicu. Voleo bih da ih sve posadim i pitam: 'Šta vi, dođavola, radite? Kakve su ovo partije? Mislite li da zaslužujete da nosite taj dres?' Najradije bih im stavio petardu pod zadnjicu da ih konačno probudim, jer trenutno ne rade apsolutno ništa", besneo je Runi.

Njegove reči dodatno oslikavaju atmosferu koja vlada oko jednog od najvećih engleskih klubova. Dok su navijači nezadovoljni vlasnicima i fudbalerima, a bivše legende otvoreno pozivaju igrače na odgovornost, rukovodstvo pokušava da pronađe izlaz iz krize bez još jednog trenerskog potresa.