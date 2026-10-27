Povredio se Milutinov, ne igra protiv Alimpijevića
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 16:45
Meč sa Bešiktašom propuštaju i Žan Montero, Evan Furnije, Tajler Dorsi i možda Džon Končar
Olimpijakos iz Pireja biće oslabljen neigranjem trojice važnih igrača u predstojećem meču 8. kola protiv Bešiktaša iz Istanbula.
Prema navodima portala Sport24, Nikola Milutinov ponovo se našao na listi povređenih, zajedno sa Žanom Monterom i Evanom Furnijeom, te će propustiti sutrašnju utakmicu u Istanbulu. Milutinov neće biti na raspolaganju zbog nelagodnosti u predelu drugog prsta desnog stopala, a očekuje se da obavi lekarske preglede.
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Žan Montero će takođe propustiti 8. kolo zbog povreda skočnog zgloba i kolena, dok se očekuje da Evan Furnije odsustvuje još oko dve nedelje zbog povreda ramena i kolena.
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Pored povređenih igrača, Tajler Dorsi i dalje neće biti u sastavu Olimpijakosa, nakon što mu je klub izrekao jednomesečnu suspenziju zbog komentara na društvenim mrežama. Neizvestan je i status novog pojačanja Olimpijakosa, Džona Končara, iako je on otputovao sa ekipom u Tursku pred utakmicu sa Bešiktašom.
Što se tiče Bešiktaša, upitan je status Lonija Vokera koji je šepajući napustio derbi turskog prvenstva protiv Bahčešehira tokom četvrte četvrtine. Medi Sisoko i Dakuan Džefriz su od ranije povređeni.
EVROLIGA - 8. KOLO
Utorak
17.00: (1,17) Dubai (20,0) Pariz (6,00)
20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)
20.00: (2,40) Bajern Minhen (15,0) Barselona (1,70)
20.15: (1,03) Panatinaikos (28,0) Milano (13,0)
20.30: (2,25) Valensija (15,0) Fenerbahče (1,80)
21.00: (4,70) Baskonija (17,0) Real Madrid (1,25)
Sreda
18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)
19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)
20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)
20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)
***Kvote su podložne promenama