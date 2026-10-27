Povredio se Milutinov, ne igra protiv Alimpijevića

Žan Montero će takođe propustiti 8. kolo zbog povreda skočnog zgloba i kolena, dok se očekuje da Evan Furnije odsustvuje još oko dve nedelje zbog povreda ramena i kolena.

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Pored povređenih igrača, Tajler Dorsi i dalje neće biti u sastavu Olimpijakosa, nakon što mu je klub izrekao jednomesečnu suspenziju zbog komentara na društvenim mrežama. Neizvestan je i status novog pojačanja Olimpijakosa, Džona Končara, iako je on otputovao sa ekipom u Tursku pred utakmicu sa Bešiktašom.

Što se tiče Bešiktaša, upitan je status Lonija Vokera koji je šepajući napustio derbi turskog prvenstva protiv Bahčešehira tokom četvrte četvrtine. Medi Sisoko i Dakuan Džefriz su od ranije povređeni.

EVROLIGA - 8. KOLO

Utorak

17.00: (1,17) Dubai (20,0) Pariz (6,00)

20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)

20.00: (2,40) Bajern Minhen (15,0) Barselona (1,70)

20.15: (1,03) Panatinaikos (28,0) Milano (13,0)

20.30: (2,25) Valensija (15,0) Fenerbahče (1,80)

21.00: (4,70) Baskonija (17,0) Real Madrid (1,25)

Sreda

18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)

19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)

20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)

20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)

***Kvote su podložne promenama