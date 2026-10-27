Lalatović pred Voždovac: Kup sam uzeo jednom, kasnije je došao milionski ugovor u Arabiji

Trener Pazaraca pojavio se pred novinarima zajedno sa ofanzivnim vezistom Dimitrijem Jankovićem, koji je posle dužeg vremena dobio minute u prvenstvenom trijumfu protiv Radničkog u Nišu (2:0).

„Kup je neizvesno i teško takmičenje. Jednom sam uspeo da dođem do finala i da pobedim u tom finalu. Bio je to bitan trofej za moju karijeru, kasnije sam dobio milionski ugovor u Saudijskoj Arabiji. Naša želja je da dostignemo što je dalje moguće, ali moramo biti oprezni. Pričao sam to i igračima. Prošle sezone je šest drugoligaša eliminisalo šest superligaša“, pozvao je na oprez Lalatović.

Temperamentni stručnjak vratio se pričom u vreme dok je bio trener Crvene zvezde.

„U stvari, ne smatram da sam ikada bio trener Crvene zvezde. Nije bilo vode, struje i tako dalje. Pitao sam se tada kako možemo da pobedimo Javor?! Pa, samo ako uđemo sa istom energijom kao protivnik. Tako je i pred Voždovac, koji zaslužuje da je superligaš. Ako uđemo po sistemu 'lako ćemo', onda ne možemo da pobedimo. Moramo da imamo isti, možda i još jači motiv od domaćina zbog dresa Novog Pazara i zato što igramo Mozzart Bet Superligu. Ako oni uđu jače – ispašćemo. Ako želi da pobedi, veliki klub mora da ima istu želju i energiju kao mali. Moramo da budemo maksimalno motivisani i sa željom da dođemo do finala. Pričam uvek tako, hrabrim i sebe kako bih imao pobedničku energiju. U suprotnom, nikada neću ništa uraditi u životu.“

Analizirao je domaćina, kojem ove sezone baš i ne cvetaju ruže u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije.

„Odlična su, poletna ekipa. Dobro su vođeni. Marko Zdravković fenomenalno rukovodi klubom. Pažljivo su selektirani, imaju osnovnu, srednju školu i fakultet. Imaju svoj sistem. Brane se u 4-4-2, a kad napadaju bekovi im idu napred i u rombu su, imaju šestoricu gore. Igraćemo na veštačkoj travi, pa su tu u prednosti jer tu i treniraju. Pokvase teren i lopta ide brzo. Mi dolazimo sa terena koji nije veštački, gde je sporije. Potrebno je privići se. Ipak, nema izgovora. Želimo u osminu finala. Napravili smo fenomenalnu uvertiru u Nišu. Odigrali smo besprekorno. Ma, ja po njihovom stavu sve vidim. U petom minutu znam da li dobijamo utakmicu“, u dahu priča trener Pazara.

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Najavio je Lalatović i određene promene u startnih 11.

„Dobiće neki igrači šansu. Eto, nisam znao kad sam dolazio u Pazar da je ovde Dimitrije Janković. Dopao mi se dok sam vodio Vojvodinu, bio je u Partizanu. Hteo sam kasnije da ga dovedem u jedan klub. Dolazim u Pazar, njega nema ni na klupi. On ima kvalitet da igra za Pazar, ali njegov problem je što mi imamo najboljeg veznog u ligi, Adema Ljajića. Pred Jankovićem je lepa karijera i pred tim mladim momcima, poput Mihajla Petrovića. Ne poznajem ih još dobro, potrebno mi je vreme. Volim da stavim mladog igrača. Deca su igrala kod mene: Mirko Topić, Dejan Zukić, ma mogao bih da pričam do sutra. Ne gledam je li igrač mlad ili star. Ko zasluži, taj igra. Imamo kvalitetan tim i ko dobije šansu treba da je iskoristi. Mnogo je bitno da treniraš snažno i kad ne igraš, pa da trenera bude sramota što te je stavio na klupu. Tad si uspeo. Treniraš kao zver i gledaš trenera u oči: 'Šta je sad? Ćutiš, samo ga pogledaš'. Trener onda zna da je pogrešio. Eto šanse nekim igračima da se pokažu“, nagovestio je Lalatović.

Partizanov đak Janković trebalo bi da počne utakmicu sa popularnim Zmajevima.

„Dobro smo ih analizirali i pripremili se. Na nama je da na terenu sprovedemo zahteve stručnog štaba. Ne potcenjujemo nikoga. Oni su se godinama takmičili u najjačoj ligi. Daćemo maksimum. Nadamo se najboljem rezultatu. Mladom igraču trebaju utakmice, treba mu ritam, a pre svega da ga posluži zdravlje. U Pazaru ima dosta nas koji se znamo iz omladinske škole Partizana, zajedno smo trenirali i igrali. To mi mnoge stvari olakšava“, rekao je Dimitrije Janković.