Operisan Džedi Osman

18.30: (1,07) PAOK (25,0) Vikos (8,50)

Podsetimo, vrtele su se priče o dve varijante, jedna je uključivala pauzu oko dva meseca, druga je predviđala oporavak od čak osam meseci što bi značio i kraj sezone. Iz te vizure, tri meseca bez košarke ne deluju tako strašno, mada je jasno da će PAOK morati da reaguje na tržištu i dovede zamenu kako bi se zadržale visoke ambicije.

Osmanu je u Istanbulu urađena rekonstrukcija meniskusa desnog kolena, a klub je u saopštenju potvrdio da je operaciju izvršio dok reprezentacije Turske Bariš Kodžaoglu, u prisustvu Paokovog doktora Mihaela Samarasa.

S obzirom da Osmana čekaju tri meseca oporavka, posle čega će progresivnom metodom raditi na njegovom povratku u takmičarski ritam, za očekivati je da PAOK dovede pojačanje. Govorilo se o Tajleru Dorsiju za koga je Olimpijakos tražio basnoslovno obeštećenje od pet miliona evra. Pominje se i povratak Kevina Portera Džuniora koji je već kratko nosio dres solunskog velikana tokom 2024. godine, ali i mogućnost vraćanja Lelanda Vokera sa pozajmice iz Kluža.

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Osman je u šest utakmica Evrokupa prosečno beležio 22,2 poena uz 4,3 skoka, 1,8 asistencija i 1,3 ukradene lopte, te indeks korisnosti 24,7. Prva je figura takmičenja u broju poena i prosečnom koeficijentu.