Operisan Džedi Osman
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 15:58
Pauza kraća od očekivane, ali opet toliko duga da PAOK mora da reaguje
"Not great, not terrible (Nije sjajno, nije ni strašno)”, izgovorio je lik Anatolij Djatlov, zamenik glavnog inženjera na testiranju reaktora, u čuvenoj seriji Černobilj. Istom konstrukcijom može da se opiše i trenutno stanje najboljeg igrača solunskog Paoka – Džedija Osmana.
Turski as uspešno je operisan u Istanbulu i, prema prvim najavama, čekaju ga tri meseca oporavka. Nije sjajno, nije ni strašno, pogotovo uzimajući u obzir koliko su pesimistične bile inicijalne prognoze.
Izabrane vesti
18.30: (1,07) PAOK (25,0) Vikos (8,50)
Podsetimo, vrtele su se priče o dve varijante, jedna je uključivala pauzu oko dva meseca, druga je predviđala oporavak od čak osam meseci što bi značio i kraj sezone. Iz te vizure, tri meseca bez košarke ne deluju tako strašno, mada je jasno da će PAOK morati da reaguje na tržištu i dovede zamenu kako bi se zadržale visoke ambicije.
Osmanu je u Istanbulu urađena rekonstrukcija meniskusa desnog kolena, a klub je u saopštenju potvrdio da je operaciju izvršio dok reprezentacije Turske Bariš Kodžaoglu, u prisustvu Paokovog doktora Mihaela Samarasa.
S obzirom da Osmana čekaju tri meseca oporavka, posle čega će progresivnom metodom raditi na njegovom povratku u takmičarski ritam, za očekivati je da PAOK dovede pojačanje. Govorilo se o Tajleru Dorsiju za koga je Olimpijakos tražio basnoslovno obeštećenje od pet miliona evra. Pominje se i povratak Kevina Portera Džuniora koji je već kratko nosio dres solunskog velikana tokom 2024. godine, ali i mogućnost vraćanja Lelanda Vokera sa pozajmice iz Kluža.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Osman je u šest utakmica Evrokupa prosečno beležio 22,2 poena uz 4,3 skoka, 1,8 asistencija i 1,3 ukradene lopte, te indeks korisnosti 24,7. Prva je figura takmičenja u broju poena i prosečnom koeficijentu.