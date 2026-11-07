Nova briga za Paunovića: Pavlović neizvestan za finiš Lige nacija

Taman kada se činilo da će najzad svi biti tu, iskočio je novi problem za Veljka Paunovića. Štoper Milana Strahinja Pavlović neizvestan je za finiš Lige nacija, javljaju italijanski mediji.

Pavlović je najpre u četvrtak propustio meč sa Ferencvarošem u Ligi Evrope. Tada je zvanična informacija bila da je dobio poštedu od trenera Rubena Amorima da bi se malo odmorio, jer je među igračima sa najviše minuta u nogama od početka sezone.