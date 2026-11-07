Nova briga za Paunovića: Pavlović neizvestan za finiš Lige nacija
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Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 15:56
Štoper Milana ima probleme sa stomakom, pa mora na ispitivanja, izostaje možda i Terzić
Taman kada se činilo da će najzad svi biti tu, iskočio je novi problem za Veljka Paunovića. Štoper Milana Strahinja Pavlović neizvestan je za finiš Lige nacija, javljaju italijanski mediji.
Pavlović je najpre u četvrtak propustio meč sa Ferencvarošem u Ligi Evrope. Tada je zvanična informacija bila da je dobio poštedu od trenera Rubena Amorima da bi se malo odmorio, jer je među igračima sa najviše minuta u nogama od početka sezone.
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A, onda je danas izašla informacija da Pavlović neće biti ni u sastavu Milana za utakmicu sa Đenovom. Kako pišu Italijani, srpski fudbaler ima probleme sa stomakom, grčeve, za koje još nije utvrđeno zašto je do njih došlo. Zato će stameni štoper morati na ispitvanja u nedelju.
To automatski znači i da je neizvesno da li će Strahinja Pavlović moći u ponedeljak da se stavi na raspolaganje selektoru Veljku Paunoviću za utakmice sa Nemačkom (13. novembar) i Grčkom (16. novembar). Štoper Milana je, inače, bio na svim dosadašnjim okupljanjima kod aktuelnog selektora, čak je i u junu, kada je velika većina otkazala dolazak, zaigrao protiv Zelenorstkih ostrva.
Neizvesno je i da li će Paunović moći da računa na levog beka Aleksu Terzića, koji se, prema informacijama italijanskih medija, povredio na poslednjem treningu.