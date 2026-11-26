Lebron Džejms (43.672), Karim Abdul-Džabar (38.387), Karl Meloun (36.928) i Kobi Brajant (33.643) do noćas su bili jedini članovi elitnog društva NBA igrača sa više od 33.000 datih poena u regularnom delu sezone. Sada se tom malom, ali odabranom društvu u najkvalitetnijoj košarkaškoj ligi na svetu pridružio i Kevin Durant, koji je sa 20 poena u pobedi nad Finiks Sansima (116:104) stigao do brojke od 33.016.

Samu magičnu granicu od 33.000 poena prebacio je trojkom 46 sekundi pre kraja druge četvrtine. Popularni Durantula šutirao je iz igre 7/15 i zabeležio deset skokova.