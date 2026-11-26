Durant ušao u istoriju NBA lige u pobedi nad Sansima, Bogdan skroman, raspucani Šej ne može sam
Vreme čitanja: 3min | čet. 26.11.26. | 06:50
As Hjuston Roketsa postao tek peti košarkaš koji se dostigao magičnu granicu od 33.000 poena
Lebron Džejms (43.672), Karim Abdul-Džabar (38.387), Karl Meloun (36.928) i Kobi Brajant (33.643) do noćas su bili jedini članovi elitnog društva NBA igrača sa više od 33.000 datih poena u regularnom delu sezone. Sada se tom malom, ali odabranom društvu u najkvalitetnijoj košarkaškoj ligi na svetu pridružio i Kevin Durant, koji je sa 20 poena u pobedi nad Finiks Sansima (116:104) stigao do brojke od 33.016.
Samu magičnu granicu od 33.000 poena prebacio je trojkom 46 sekundi pre kraja druge četvrtine. Popularni Durantula šutirao je iz igre 7/15 i zabeležio deset skokova.
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Alperen Šengun bio je najefikasniji u pobedničkoj ekipi sa 23 poena, 11 skokova i deset asistencija, ostvarivši treći tripl-dabl ove sezone, dok je naš Bogdan Bogdanović još jednom dobio skromnu minutažu i za deset minuta na parketu upisao pet poena uz polovičan šut iz igre i jednu asistenciju. Roketsi su prelomili meč u završnici prvog poluvremena, kada su napravili seriju 12:5 i na odmor otišli sa prednošću od 66:56. Sansi su početkom poslednje deonice serijom 16:5 prišli na samo dva poena minusa, ali je Fred Vanflit pogodio trojku iz desnog ugla, a ubrzo potom i još jednu i tako odbio nalet gostiju za 14 pobedu Hjustona u sezoni.
Oklahoma je zabeležila šesti poraz u poslednjih devet mečeva uprkos još jednoj sjajnoj partiji Šeja Gildžes Aleksandera, koji je utakmicu protiv Minesota Timebrvulvsa (113:106) završio sa 32 poena. Isto toliko imao je i Džejden Mekdenijels u pobedničkoj ekipi, uz deset skokova, dok je Lamelo Bol dodao 19 poena pre nego što je zbog povrede skočnog zgloba morao da napusti utakmicu. U timu Tandera nije bilo našeg Nikole Topića.
Meč je rešio šut za trojku Timbervulvsa (pogodili 17 trojki iz 39 pokušaja), ali i deset skokova više od rivala (40:30). Minesota je tako stigla do 12. uzastopne pobede i skora 14-5, dok je Oklahoma sada na 10-9.
Nije, doduše, delovalo da će se tako završiti meč nakon što je Tander na poluvreme otišao s vođstvom 53:47. Gildžes Aleksander je u tom periodu postigao 12 poena, od čega devet u poslednja tri minuta. Prednost OKC rasla je sve do na 73:63, kada je Šej pogodio koš uz dodatno slobodno bacanje, ali je Minesota odgovorila serijom 24:10 do kraja treće četvrtine. Mekdenijels je pogodio dve trojke, uključujući i jednu sa udaljenosti od oko 7,9 metara uz zvuk sirene, kojom su Timbervulvsi poveli 87:83. Prišla je Oklahoma na samo poen minusa trojkom Mičela (105:104), ali više od toga nije uspela.
NBA
Sreda na četvrtak
Filadelfija - Majami 111:104
/Maksi 30 - Adetokunbo 32/
Šarlot - Čikago 105:107
/Miler 35 - Buzelis 24/
Oklahoma - Minesota 106:113
/Gildžes Aleksander 32 - Mekdenijels 32/
Njujork - Klivlend 121:102
/Alvarado 21 - Mičel 30/
Memfis - LA Klipers 115:97
/Vels 19 - Ingram 18/
Milvoki - Bruklin 97:104
/Hirou 28 - Rendl 28/
Hjuston - Finiks 116:104
/Šengun 23 - Buker 25/
Golden Stejt - Sakramento 129:110
/Melton 24 - Sabonis 27/
Portland - San Antonio 116:111
/Vembanjama 44 - Avdija 33/