Penjaroja: Voker uništio sve što smo gradili, Olmen pokazao put ostalima
Vreme čitanja: 2min | sub. 21.11.26. | 00:06
"Problem je što imamo više povređenih igrača na istim pozicijama" kaže Penjaroja
Trener Partizana Đoan Penjaroja nije krio zadovoljstvo posle sedme pobede crno-belih u Evroligi ove sezone. Bešiktaš je pao nakon drame i produžetaka i u "Pioniru".
Španski stručnjak istakao je da je ponosan na svoje igrače, ali i navijače koji su još jednom napravili sjajnu atmosferu. Posebno je naglasio značaj sedmog trijumfa u takmičenju, ostvarenog posle neizvesne završnice.
"Jasno je da sam danas ponosan na igrače i navijače. Sjajno je igrati u ovakoj atmosferi. Imali smo tešku utakmicu, protiv tima koji igra veoma dobro, koji na strani igra veoma dobro, koji ima talentovane igrače. Utakmica je bila 50-50. Loni Voker je uništio sve ono što smo uradili u poslednjoj deonici, ali uspeli smo da se vratimo. Ovo je sedma pobeda i to je razlog da budemo srećni".
Izabrane vesti
Jedan od igrača koji su se posebno istakli bio je Olman, čijim je izdanjem Penjaroja bio izuzetno zadovoljan. Španski trener smatra da njegov nastup može da posluži kao primer ostatku ekipe.
"Odigrao je fantastičnu utakmicu, važan je igrač za tim. Danas je bio dobar primer svima kako treba se igra".
Govorio je Penjaroja i o Vanji Marinkoviću, koji u poslednje vreme dobija sve značajniju ulogu. Kapiten crno-belih je, prema rečima trenera, iskoristio priliku i dao doprinos na oba kraja terena, dok povrede i dalje predstavljaju veliki problem za Partizan.
"Cele sezone imamo problem sa povredama, a problem je što imamo povređene igrače na istim pozicijama. U poslednje dve-tri nedelje koristim više Vanju, on je zdrav, u dobroj je formi. Pogodio je važnu trojku, igrao odbranu, hvatao je skokove... Svi igrači su dali doprinos".
Na kraju, Penjaroja je još jednom istakao značaj podrške sa tribina, naglasivši koliko atmosfera koju stvaraju navijači Partizana znači njegovim košarkašima.
"Fantastični su, daju nam podršku, prave sjajan osećaj za svakog profesionalca", rekao je Đoan Penjaroja.