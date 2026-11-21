Trener Partizana Đoan Penjaroja nije krio zadovoljstvo posle sedme pobede crno-belih u Evroligi ove sezone. Bešiktaš je pao nakon drame i produžetaka i u "Pioniru".

Španski stručnjak istakao je da je ponosan na svoje igrače, ali i navijače koji su još jednom napravili sjajnu atmosferu. Posebno je naglasio značaj sedmog trijumfa u takmičenju, ostvarenog posle neizvesne završnice.

"Jasno je da sam danas ponosan na igrače i navijače. Sjajno je igrati u ovakoj atmosferi. Imali smo tešku utakmicu, protiv tima koji igra veoma dobro, koji na strani igra veoma dobro, koji ima talentovane igrače. Utakmica je bila 50-50. Loni Voker je uništio sve ono što smo uradili u poslednjoj deonici, ali uspeli smo da se vratimo. Ovo je sedma pobeda i to je razlog da budemo srećni".