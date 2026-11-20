Alimpijević posle Partizana: Pojeo nas Pionir
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 23:34
Selektor Srbije o crno-belima, Karliku, Olmenu, Pajoli i radu u Bešiktašu
Uspeo je Bešiktaš pre dva dana da savlada Real Madrid na domaćem parketu, ali u dvorani "Aleksandar Nikolić" nisu imali snage da posle izborenog produžetka pobede i Partizan Mozzart Bet, za koji su Kajl Olman i Karlik Džons bili izuzetno raspoloženi tokom čitave utakmice i najvažnije u dodatnih pet minuta.
Beogradski crno-beli savladali su istanbulske crno-bele 91:87 i tako došli do sedme pobede u elitnom takmičenju, gde su naneli Bešiktašu sedmi poraz u Evroligi.
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Posle meča, utiske na konferenciji za medije izneo je Dušan Alimpijević.
"Čestitam Partizanu, zaslužili su da pobede. Dva razloga što smo izgubili jeste naš izbor šuta i Partizanov napor da reši ovaj meč, a tu je i atmosfera koju nismo mogli da hendlujemo", kaže selektor Srbije.
Dobio je veliki aplauz od domaćih navijača.
"Znači puno ovo, mislim da sam pokazao i zaslužno poštovanje prema navijačima Partizana. Ova atmosfera je vrhunska. Imali smo nesreću što smo igrali u Pioniru, ova atmosfera jede timove. Ne mogu da se porede Arena i Pionir. Nas je pojela ova atmosfera, iako je Partizan imao nekoliko povređenih igrača, a mi smo to morali da iskoristimo".
Karlik Džons je prednjačio.
"Džons je kvalitetan igrač koji je napravio razliku i mislim da kada je Karlik bio loš, ključni momenti su bili kada su se pojavili Kajl Olmen i Alesandro Pajola, igrači koji su ubacili neke veoma važne koševe i samo je Pajola imao 3/3 za tri u prvom poluvremenu".
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Dobio je i pitanje da li bi do kraja karijere ostao trener turskog kluba.
"Ja sam trener Bešiktaša, ovo je sigurno u top tri atmosfere u Evropi. U Bešiktašu se osećam dobro, imam dobru saradnju i okruženje, živim u dobrom gradu. Faktor koji će odlučiti su rezultati, to je u sportu jednostavna stvar. Ako nema rezultata, ništa onda nije lepo nigde", zaključio je.