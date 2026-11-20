Sekulić o suđenju protiv Zvezde: Ovi faulovi... Ne razumem
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 23:51
Trener Barselone dotakao se arbitara, to je bila glavna tema na konferenciji za medije
Završnica utakmice u Blaugrani bila je dramatična. Crvena zvezda je u poslednjim sekundama došla do pobede sa linije za slobodna bacanja, a Barselona se naravno žalila na suđenje. Đoel Para je dobio tehničku na kraju, svađali su se sa svima igrači katalonskog tima, koji nisu mogli da prihvate poraz od beogradskog tima, što je rezultiralo bespotrebnom dramom i na kraju je možda domaćin pobedio i sam sebe kukanjem na suđenje.
Slavili su crveno-beli svakako na kraju zasluženo, u jednoj utakmici za infarkt (103:100), pa osma pobeda ide na njihov konto na tabeli Evrolige.
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Posle meča, utiske je izneo trener Barselone, Aleksander Sekulić.
"Bila je to teška utakmica, odlučena u samoj završnici. Borili smo se snažno, igrali smo do krajnjih granica. Izgubili smo utakmicu zbog sopstvenih grešaka, zbog izgubljenih lopti. Ali postoje neke stvari koje ne razumem… Kada igramo kod kuće, lopte koje su 50-50 uvek pripadnu protivniku. Ovi faulovi… Imali smo upola manje slobodnih bacanja od našeg rivala. To su stvari koje ne razumem", započeo je.
Nastavlja u istom ritmu.
"Igramo kod kuće, borili smo se, bili agresivni protiv veoma kvalitetne ekipe. Ali postoje stvari koje zaista ne mogu da razumem. Ipak, želim jasno da naglasim da smo utakmicu izgubili zbog sopstvenih grešaka. Moramo da radimo napornije i bolje i da se usredsredimo na stvari koje radimo. Moramo da budemo precizni. Crvena zvezda je bila veoma agresivna i naterala nas je na nekoliko izgubljenih lopti. Igrali smo do krajnjih granica. Svako ko je bio na terenu borio se svim srcem".
Sporne situacije u poslednjim sekundama...
"Mislim da je to pitanje za sudije, a ne za mene. Ne mogu da govorim u njihovo ime. U narednoj utakmici ćemo se boriti svim snagama i nećemo razmišljati ni o čemu drugom. Sve ostalo nije u našim rukama. Moramo da shvatimo kako da bolje čuvamo loptu. Imali smo nepotrebno izgubljene lopte. To se dešava, nismo to uradili namerno. Želeli smo ovu pobedu više od bilo koga".
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Imao je i poruku za navijače.
"Ono što mogu da poručim navijačima Barselone jeste da ponovo dođu i da nas bodre. Njihova podrška nam je potrebnija nego ikada. Želimo da nam pomognu, da budu još glasniji. Atmosfera je neverovatna, ne mogu da poželim ništa više od toga. Mislim da je igračima, dok su na terenu, potrebna njihova podrška, jer su se borili, dali sve od sebe i preznojili dres Barselone", zaključio je.