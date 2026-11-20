Posle meča, utiske je izneo trener Barselone, Aleksander Sekulić.

"Bila je to teška utakmica, odlučena u samoj završnici. Borili smo se snažno, igrali smo do krajnjih granica. Izgubili smo utakmicu zbog sopstvenih grešaka, zbog izgubljenih lopti. Ali postoje neke stvari koje ne razumem… Kada igramo kod kuće, lopte koje su 50-50 uvek pripadnu protivniku. Ovi faulovi… Imali smo upola manje slobodnih bacanja od našeg rivala. To su stvari koje ne razumem", započeo je.

Nastavlja u istom ritmu.

"Igramo kod kuće, borili smo se, bili agresivni protiv veoma kvalitetne ekipe. Ali postoje stvari koje zaista ne mogu da razumem. Ipak, želim jasno da naglasim da smo utakmicu izgubili zbog sopstvenih grešaka. Moramo da radimo napornije i bolje i da se usredsredimo na stvari koje radimo. Moramo da budemo precizni. Crvena zvezda je bila veoma agresivna i naterala nas je na nekoliko izgubljenih lopti. Igrali smo do krajnjih granica. Svako ko je bio na terenu borio se svim srcem".