Misliš li da možete da nastavite da igrate na ovom nivou do kraja?

"Da, mislim da ćemo biti dobro. Ako nastavimo da igramo ovim tempom, verujem da će sve biti u redu".

Nedelja, 19.309: (1,90) Partizan Mozzart Bet (15,0) Dubai (2,10)

Kako ti se dopala atmosfera u Pioniru?

"Bila je odlična. Zapravo, atmosfera je nekako prisnija, sve je zbijenije i to mi se dopalo".

Pitali smo i ostale igrače, pošto se dugo vodila rasprava o tome što se Partizan preselio u veliku Arenu. Koju dvoranu više voliš, ovu manju ili Beogradsku arenu?

"Rekao bih ovu, manju. Navijači su ovde mnogo bliže terenu. Znate na šta mislim? Atmosfera je prisnija i zbog toga sve deluje glasnije. Imam utisak da je protivničkim ekipama mnogo teže da dođu ovde i igraju. U Beogradskoj areni sve je mnogo razuđenije, pa nemate isti osećaj da je dvorana toliko puna. To je barem moje mišljenje. Možda i grešim".

Reci nam nešto o produžetku. Ti i Karlik Džons ste uspeli da napravite odličnu stvar za tim...

"Da, napravili smo nekoliko dobrih poteza i drago mi je zbog toga. Nije mi se dopalo što smo uopšte morali da igramo produžetak, ali šta je tu je. Najvažnije je da smo na kraju pobedili".

Razgovarali smo sa Karlikom Džonsom, koji je imao mnogo pohvala za tvoju igru. Kako si uspevao da održiš samopouzdanje tokom utakmica u kojima nisi dobijao priliku da igraš?

"Ne znam. Bila su ovo duga dva meseca i pokušavao sam da zadržim samopouzdanje tokom celog tog perioda. Dodatno sam šutirao pre treninga, radio takve stvari. Jednostavno sam čekao priliku da na terenu pokažem ono što mogu".