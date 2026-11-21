Kajl Olman otvorio dušu posle najbolje partije: Bila su ovo duga dva meseca
Vreme čitanja: 3min | sub. 21.11.26. | 00:04
"Bila je odlična atmosfera. Zapravo, atmosfera je nekako prisnija, sve je zbijenije i to mi se dopalo"
Sve oči uprte su u Karlika Džonsa posle trijumfa Partizan Mozzart Beta nad Bešiktašom (91:87) u produžetku, ipak jedan od džokera bio je Kajl Olman sa 18 poena!
Ovo je bila njegova najbolja utakmica otkako je došao u Humsku. Novinare je zanimalo - šta se promenilo i šta je konačno došlo na svoje mesto?
"Imali smo nekoliko dobrih prilika za šut i ostvarili smo važnu pobedu, tako da sam srećan. Drago mi je što smo uspeli da pobedimo. Ceo tim je uz mene, tako da sam zadovoljan", rekao je Olman.
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Misliš li da možete da nastavite da igrate na ovom nivou do kraja?
"Da, mislim da ćemo biti dobro. Ako nastavimo da igramo ovim tempom, verujem da će sve biti u redu".
Nedelja, 19.309: (1,90) Partizan Mozzart Bet (15,0) Dubai (2,10)
Kako ti se dopala atmosfera u Pioniru?
"Bila je odlična. Zapravo, atmosfera je nekako prisnija, sve je zbijenije i to mi se dopalo".
Pitali smo i ostale igrače, pošto se dugo vodila rasprava o tome što se Partizan preselio u veliku Arenu. Koju dvoranu više voliš, ovu manju ili Beogradsku arenu?
"Rekao bih ovu, manju. Navijači su ovde mnogo bliže terenu. Znate na šta mislim? Atmosfera je prisnija i zbog toga sve deluje glasnije. Imam utisak da je protivničkim ekipama mnogo teže da dođu ovde i igraju. U Beogradskoj areni sve je mnogo razuđenije, pa nemate isti osećaj da je dvorana toliko puna. To je barem moje mišljenje. Možda i grešim".
Reci nam nešto o produžetku. Ti i Karlik Džons ste uspeli da napravite odličnu stvar za tim...
"Da, napravili smo nekoliko dobrih poteza i drago mi je zbog toga. Nije mi se dopalo što smo uopšte morali da igramo produžetak, ali šta je tu je. Najvažnije je da smo na kraju pobedili".
Razgovarali smo sa Karlikom Džonsom, koji je imao mnogo pohvala za tvoju igru. Kako si uspevao da održiš samopouzdanje tokom utakmica u kojima nisi dobijao priliku da igraš?
"Ne znam. Bila su ovo duga dva meseca i pokušavao sam da zadržim samopouzdanje tokom celog tog perioda. Dodatno sam šutirao pre treninga, radio takve stvari. Jednostavno sam čekao priliku da na terenu pokažem ono što mogu".
Kako si tokom tog perioda komunicirao sa trenerom i ostalim ljudima u klubu? Na čemu si najviše radio?
"Na istim stvarima na kojima radim i tokom leta. Pokušavam da izgradim što kompletniju igru, a onda da sve to što radim na treninzima prenesem na teren kada dođu utakmice".
Ne izgledaš ništa srećnije ili uzbuđenije sada kada si bio jedan od najboljih strelaca utakmice. Deluješ isto kao i kada nisi igrao...
"Sezona je duga, brate. Samo pokušavam da povežem nekoliko dobrih utakmica. Kao što sam rekao, iza mene su duga dva meseca, ali sada želim da u naredna dva meseca, do Nove godine, odigram nekoliko dobrih utakmica zaredom. Da nastavim da povezujem dobre partije i gradim na tome".
Šta je sa emocijama na terenu? Deluješ kao neko ko je prilično hladnokrvan.
"Šta to znači?".
Ne deluješ kao neko ko previše proslavlja dobre poteze.
"Misliš na to što ne slavim?".
Da, otprilike.
"Da, uglavnom sam prilično opušten".
Da li je to jednostavno deo tvog karaktera?
"Nikada nisam bio neko ko mnogo proslavlja svoje poteze. Jednostavno nastavim da igram".
Dakle, to ti je u prirodi, nije nešto što si vremenom uvežbao?
"Ne, jednostavno igram košarku. Verovatno me nikada nećete videti da nešto posebno proslavljam. Možda ponekad malo, ali ništa preterano".
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A kada bi pogodio trojku za pobedu?
"Hajde, pa to bih verovatno proslavio".
Dakle, ipak postoji nešto što bi te nateralo da pokažeš emocije?
"Da, ali takve stvari se ne dešavaju često. To bi verovatno bila jedna od tih retkih prilika kada biste me videli da slavim".
Ko je u Partizanu najveći majstor za proslavljanje dobrih poteza?
"Verovatno Lakić. Da, Lakić. On ima baš mnogo različitih proslava. Sledeći bi verovatno bio... Ne znam. Lakić je definitivno broj jedan".