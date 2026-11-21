Pri rezultatu 127:121 za Nagetse Jokić je uz pomoć tabele 'proigrao' sebe, upisao dva ofanzivna skoka u tom napadu, a onda napokon stavio tačku. I sve to preko ponajboljeg aktera susreta - Alperena Šenguna , koji je bio dvocifren u sve tri najvažnije statističke kolone: 28 poena, 11 skokova, 10 asistencija.

Srpskom reprezentativcu ovo je šesti meč u nizu na kom ubacuje 20+ poena (noćas čak 18 u trećoj četvrtini), s tim što je sada ubeležio i najbolje procente šuta otkako traje ta njegova serija - 66,7 odsto iz igre. Sve to manje je važno od činjenice da je kršni Somborac ponovo preuzeo stvari u svoje ruke kad se lomilo. U poslednja tri i po minuta četiri puta se našao na liniji penala - sva četiri puta pogodio, podelio dve vrlo važne asistencije i postigao ključne poene na 57 sekundi pre kraja.

Koliko je bilo uzbudljivo rano jutros u Koloradu najbolje opisuje podatak da smo videli čak 40 promena u vođstvu. Niko nije išao na više od plus pet sve do samog finiša, kada je serijom 17:4 u poslednjih pet minuta Denver došao do prve ozbiljnije prednosti (127:119), koja će mu, ispostaviće se, biti dovoljna da relativno lako privede utakmicu kraju.

Na tih osam razlike domaćin je pobegao posle tri sigurna penala Džamala Marija (nagažen prilikom šuta od strane Freda Vanvlita); uzvratio je Kevin Durent u narednom napadu, pokazao da se Roketsi neće tek tado predati, da bi ih Nikola Jokić definitivno 'rešio' nekoliko sekundi kasnije, na već opisan način.

Prva zvezda Nagetsa imala je ozbiljnu podršku u Kameronu Džonsonu i Kristijanu Braunu - ubacili po 19 koševa - Eron Gordon dodao je 18, pomenuti Mari 14. Učinkovita je bila i klupa Denvera: Demar Derozan 15, Marvin Begli 10 poena.

Interesantno da su četiri od pet igrača prve petorke Hjustona ubacili 20+ poena, ali to svakako nije bilo dovoljno da se izbegne četvrti poraz u sezoni. Pored Šenguna, raspoloženi su bili Fred Vanvlit (25 poena), Amen Tompson (22), Džabari Smit (21). Istina, Durent nije bio naročito inspirisan, nije mnogo ni pokušavao - tek devet šuteva iz igre (šest pogodaka) za konačnih 16 poena, te po četiri skoka i asistencije.

NBA - REZULTATI



Atlanta - Šarlot 111:97

/Džonson 26 - Dijabate 21/



Detroit - Toronto 102:105

/Kaningem 23 - Barns 29/



Klivlend - Indijana 128:119

/Harden 51 - Zubac i Sijakam po 21/



Bruklin - Orlando 111:113

/Rendl 27 - Vagner 35/



Oklahoma - Nju Orleans 126:120

/Gildžes Aleksander 40 - Vilijamson i Firs 22/



Čikago - Vašington 94:98

/Pauel 16 - Dejvis 36/



Juta - Finiks 101:111

/Piterson 20, Buker 23/



LA Lejkers - Sakramento 106:104

/Dončić 25 - Hanter 30/



Denver - Hjuston 133:124

/Jokić 26 - Šengun 28/