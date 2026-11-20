Nisi izgubio samopouzdanje posle onoga što se dogodilo u finišu utakmice, pred početak produžetka? "Ma ne, nikako. Potrebno je zaista mnogo da bih izgubio samopouzdanje. Vratiću se čak na utakmicu protiv Žalgirisa, kada sam, mislim, šutirao 3/15. Ne smeš da prestaneš da šutiraš. Moraš da nastaviš, a moj mentalitet je takav da verujem da će sledeći šut ući. Kao što sam već rekao, znao sam da će trener nastaviti da veruje u mene. Znao sam da će saigrači nastaviti da mi daju loptu i očekivati da budem agresivan. Jednostavno, moraš da veruješ u svoj rad".

Reci nam nešto o poslednjem napadu. Konačno su sudije dosudile faul nad tobom. "Samo sam pokušavao da izvršim pritisak na odbranu prodorom ka košu i da iznudim kontakt. Uspeo sam da uđem u reket i završim taj napad. Mislim da je to bilo veoma važno, jer sam bio pomalo besan što nisam uspeo da rešim utakmicu u regularnom delu. Moraću da poradim na tome. Ali želeo sam da budem siguran da ću uspeti da završim posao u produžetku. Trener je nastavio da veruje u mene, kao i moji saigrači, i veoma sam im zahvalan na tome".

Među navijačima već dugo traje rasprava da li je bolje igrati u Beogradskoj Areni ili u Pioniru. Ovo je prvi put da si osetio atmosferu u ovoj hali. Kakvi su tvoji utisci? "Znate, uvek je lepo kada vidiš 20.000 ljudi na tribinama. Ali ovde je, mislim, ipak malo drugačije. Mnogo je glasnije, atmosfera je još luđa. Ne znam, mislim da je to dobra tema za raspravu. Stvarno ne mogu da izaberem. Jednostavno volim naše navijače i uživam da izlazim na teren i igram pred njima. Ali ovo večeras je bilo zaista posebno. Baš posebno".

Kako si video utakmicu Kajla Olmana? U trenucima kada su pojedini igrači ispadali iz igre, on je preuzeo odgovornost. Koliko ti je lakše kada on igra na takvom nivou i kako komentarišeš njegov nastup?

"Odigrаo je paklenu utakmicu. Svi znamo da je sposoban za tako nešto. Nije igrao na poslednjih nekoliko evroligaških utakmica, ali upravo na to mislim kada stalno govorim da sledeći igrač mora da bude spreman da uskoči. Nekoliko momaka je ispalo iz igre, ali on je bio spreman. On je profesionalac. Dolazi na posao, radi, a pre svakog treninga ima iste rutine kojih se uvek pridržava. Drago mi je što je večeras dobio priliku da izađe na teren i odigra ovako dobru utakmicu".

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U produžetku si tri puta krenuo u prodor ka košu i sva tri puta završio levom rukom. Koliko vežbaš završnice levom rukom i koliko ti to znači u igri?

"Zapravo sam levoruk. Mnogi ljudi to ne znaju, pa mi često dozvoljavaju da krenem ulevo, na čemu sam im zahvalan. Ali, šalu na stranu, ja sam igrač koji može da završava napade obema rukama. Mogu da šutiram i levom i desnom, tako da se osećam veoma prijatno kada idem u prodor na bilo koju stranu. Kao što sam rekao, srećan sam što imam tu sposobnost i zahvalan sam saigračima i treneru što veruju u mene".

Još jedno pitanje, koje smo zbog same utakmice umalo zaboravili. Da li ti smetaju glasine koje su se pojavile i jesu li to uopšte samo glasine? Internet je sinoć eksplodirao nakon pisanja grčkih medija...

"Da budem iskren, znate da je upravo izašao novi Grand Theft Auto. Bio sam kod kuće i igrao igricu. U jednom trenutku sam pogledao telefon i video sve to, ali ne obraćam pažnju na takve stvari. Već ste me čuli kako to govorim. Volim što sam ovde i uvek sam potpuno posvećen onome što radim u ovom trenutku. To je ono na šta sam koncentrisan. Imamo svoje ciljeve, na zajedničkom smo putu i ja sam ovde da taj posao završim. Ne zanima me ništa što se piše po društvenim mrežama, osim možda onoga što objavljuje Partizanova stranica".

Kad si već pomenuo GTA, jesi li u igrici šutirao na koš? Kruže i mimovi na tu temu.

"Jesam, pomalo. Čoveče, jednostavno uživam u igrici. I moji prijatelji je igraju, kao i dosta mojih saigrača. Svi uživamo, srećni smo što je konačno izašla i jednostavno se zabavljamo. To je sve".