Enrike: Smeće je napredovalo, sada kažu da sam Posebni, Izabrani, Mesija

Sada, kada je trener iz Asturije u pohodu na treću uzastopnu krunu u carstvu Lige šampiona, odlično zna kako je bilo na početku. I šta je sve morao da preskoči, sa čim sve da se suoči da bi došao do vrha.

Zato, jako dobro razume svoje kolege koji su danas u problemu. Ili one koji tek treba da se dokažu, kao trener Viljareala Injigo Perez. Španski klub je večeras od 21 protivnik Svecima u četvrtoj rundi Lige šampiona i pokušaće da bude prvi koji je uspeo nešto da otkine od Parižana ove sezone.

Injigo Perez je letos u Viljarealu preuzeo kormilo od Marselina i pokušava da stabilizuje kurs. Zato Enrike kaže da zna kako je mladom stručnjaku.

"Najvažnija stvar su rezultati u fudbalu. Međutim, on se već dokazao. Inteligentan je, pravi je primer. Prečice su beskorisne. Ako morate da umrete, onda umrite sa svojim idealima. Nikad ne smete da izgubite svoj identitet. ja sa pobeđivao, gubio, imao loših perioda, vreme kada su ljudi govorili da sam smeće... Možda je to smeće napredovalo. I sada, kažu da sam Posebni, Izabrani, Mesija... Najvažnije je slediti put. Biće krivina, uspona i padova, uvek je komplikovano. Ali ti loši periodi su vredniji od onih dobrih. Zato sam ubeđen da će imati sjajnu karijeru", kaže Luis Enrike.

21.00: (4,10) Viljareal (4,70) Pari Sen Žermen (1,70)

Strateg prvaka Evrope kaže da prati rad Injiga Pereza s velikom pažnjom.

"Pogledajte kakav im je bio raspored. Pa drugi treneri bi plakali da imaju u nizu Dortmund, Napoli, Liverpul i sada nas. A Injigo Perez je pozitivan i optimističan. Dopadaju mi se mladi trenere koji vole lep fudbal, koji su velikodušni, ali i koji imaju velika očekivanja od igrača. Injiga čekaju lepe godine, sećam se kako je igrao njegov Rajo Valjekano prošle sezone, igrali su polufinale Lige konferencije, bili vrlo dobri u la Ligi... To je tim koji radi mnogo pozitivnih stvari. Viljareal je napravio pravi izbor. Naravno, tu su teškoće, to je normalno. Ne zaboravimo da su odigrali veoma dobar meč sa Liverpulom u kojem su zaslužili i više. Pobedili su Napoli i bili u igri sa Dortmundom. Biće nam težak protivnik, Injigo je trener koji voli posed lopte i ne traži opravdanja. Ili ćemo biti najbolji, ili nećemo pobediti", jasan je Enrike.

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Viljareal je za vikend poražen od Espanjola, ali trener Pari Sen Žermena ne vidi u tome ništa značajno za večerašnji susret.

"Normalno je imati poraze. Viljareal je već uspeo da okrene stvari posle teškog starta sezone. Kada ih analiziram, vidim da su na početku projekta, pokazuju znake napretka. Nadam se da sada neće biti na vrhuncu, ali na papiru čekaju ih slabiji protivnici u naredna četiri kola. Opet, to ne znači ništa, pobediće onaj ko je bolji. Ako iole sumnjaju, to je dobro za nas, ali i oni znaju da prethodni mečevi nisu važni", dodao je Enrike.

Izazov za Parižane je da u drugom delu ligaške faze takmičenja, budu bolji nego prošle sezone. Enrike kaže da neke greške ne smeju da se ponove.

"Ligu šampiona smo prošle godine počeli na isti način, uz tri pobede, ali nismo ušli među osam najboljih. To je Liga šampiona. Sada moramo da budemo spremni za svaki scenario. Želimo da budemo bolji nego prošle sezone u smislu konačnog plasmana, ali jako dobro znamo kako je teško dobro igrati u gostima i pobediti", istakao je Enrike.

Francuzi će u Španiji biti bez povređenih Hviče Kvarachelije, Usmana Dembelea, kapitena Markinjosa, Nuna Mendeša i Alesandra Longonija, ali se zato oporavio Ašraf Hakimi koji je postigao het-trik protiv Avra.

Što se tiče Viljareala, neće igrati Ilijas Akhomah, Huan Fojt i Đerar Moreno, a trener Perez je naglasio da je za njegove igrače važnije nešto drugo.

"Protiv ovakve vrste protivnika morate da izgubite strah i komplekse, kako bi se reafirmisali. Trebalo bi da pokažete da i vin imate neki nivo, jer ako namirišu strah, neće vam oprostiti. Bez obzira na stadion i protivnika, oni su mašina. Očekujemo ih u punoj snazi, znamo sve njihove kvalitete", poručio je Injigo Perez.

VILJAREAL - PARI SEN ŽERMEN

Početak: 21.00

Stadion: De la Keramika

Sudija: Feliks Cvajer (Nemačka)

VILJAREAL (4-4-2): Gulači - Mourino, Navaro, Veiga, Kardona - Bakanan, Komesana, Gei, Moleiro - Mikataudze, Oluvaseji.

PSŽ (4-3-3): Safonov - Hakimi, Beraldo, Pačo, Ernandez - Zair-Emeri, Vitinja, Fernandez - Due, Tores, Akliuše (Godts).

LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO

Utorak

18.45: (2,05) Galatasaraj (4,40) Štutgart (2,95)

18.45: (3,50) Šahtjor (3,80) Sporting (2,00) MOZZART RELAX

21.00: (2,75) Atletiko Madrid (3,80) Bajern (2,35)

21.00: (1,30) Barselona (6,30) Aston Vila (8,30) MOZZART RELAX

21.00: (1,80) Bode Glimt (4,10) Lil (3,80) MOZZART RELAX

21.00: (3,50) Fajenord (4,20) Inter (1,90)

21.00: (4,10) Viljareal (4,70) Pari Sen Žermen (1,70)

21.00: (2,25) Mančester Junajted (3,90) Roma (2,85) MOZZART RELAX

21.00: (1,35) LASK (5,30) Slovan Bratislava (7,25) MOZZART RELAX

Sreda

18.45: (12,0) AEK (7,50) Real Madrid (1,22)

18.45: (5,30) Fenerbahče (4,90) Liverpul (1,53)

21.00: (1,70) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,30)

21.00: (1,98) Porto (3,80) Napoli (3,50)

21.00: (2,90) Lans (3,90) Komo (2,20)

21.00: (2,10) PSV (4,20) Klub Briž (2,95)

21.00: (4,90) Lajpcig (5,20) Mančester Siti (1,57)

21.00: (1,42) Viking (4,90) Sabah (6,25)

21.00: (11,0) Slavija Prag (6,25) Arsenal (1,25)

*** kvote su podložne promenama