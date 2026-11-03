NBA šampion se priključio potencijalnom evroligašu

Utorak, 20.00: (1.17) Napoli (20.0) Trento (6.00)

Hart je potvrdio da je postao deo kluba, ali ni sam nije želeo da govori o ulozi koju ima.

”Ne želim da pričam o tome, nisam ni dosad. Volim Napulj i Amalfi, neverovatna su mesta koja sam posetio mnogo puta. Naučio sam dosta o toj kulturi”, rekao je Hart za italijanski VSport TV i dodao:

”Ovog leta sam se uključio malo više u klub, a pustio bih Meta (Ricetu, vlasnika pr. au) da priča o tome kada dođe vreme. Kada sve bude definisano i finalizirano, otkrićemo sve. Zasad ću prepustiti njemu da priča. Srećan sam zbog kluba i načina na koji se gradi. Tim, projekat nove arene, mnogo toga dobrog se dešava i to me raduje”.

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Napoli se poslednjih meseci pominje kao jedan od ozbiljnih kandidata za Evroliginu franšiznu licencu. Met Riceta je nedavno javno priznao da je klub u poodmakloj fazi pregovora sa Evroligom, a ove sezone se takmiči u Evrokupu.

”U odmaklim smo pregovorima, a u avgustu smo dobili dozvolu da pređemo u sledeću fazu. Trenutno nema ništa zvanično. Siguran sam da će posle sledećeg koraka krenuti proces ekspanzije i da ćemo mi biti deo tog procesa”, rekao je Riceta u razgovoru sa novinarom Jakopom de Santisom sa sajta Pianeta Basket.

Napoli u Evrokupu ima trenutno perfektan skor 5-0.

EVROKUP - 6. kolo

Utorak

18.00: (1.17) Tofaš (20.0) Neptunas (6.00)

19.00: (1.20) Budućnost (19.0) Kemnic (5.50)

19.00: (1.15) PAOK (20.0) Roma SPQR (6.50)

19.30: (3.70) Ulm (16.0) Bahčešehir (1.35)

20.00: (1.17) Napoli (20.0) Trento (6.00)

Sreda

17.30: (1.20) Turk Telekom (19.0) Frankfurt (5.50)

18.00: (2.40) Rigas Zeli (15.0) Le Man (1.70)

18.00: (2.40) Lijetkabelis (15.0) Manresa (1.70)

18.30: (1.80) Cedevita Olimpija (15.0) Tortona (2.25)

19.00: (4.10) Šlonsk Vroclav (17.0) Burg (1.30)

19.30: (1.30) Bosna (17.0) Balkan Botevgrad (4.10)

20.00: (1.15) Venecija (20.0) Šjauljaj (6.50)

20.00: (1.70) Hapoel Jerusalim (15.0) Aris (2.40)

20.30: (1.30) Maksima Roma (17.0) London Lajons (4.10)

20.30: (1.20) San Pablo (19.0) Rostok (5.50)

Četvrtak

21.00: (1.10) Tenerife (23.0) Univerzitatea Kluž (8.00)

*** Kvote su podložne promenama