Miloš Nenezić podneo ostavku u Napretku... peti put

I podseća se da Napredak, shodno Nenezićevoj poslovnoj politici, već godinama nema stranca u timu, te da okosnicu ekipe čine deca kluba poput kapitena Filipa Krstića, Lazara Balevića, Nikole Marinkovića, Lazara Miladinovića, Strahinje Ristića, Alekse Novakovića i kadetskog reprezentativca Novaka Stevanovića, koji bi mogao da bude prvi fudbaler Napretka na Prvenstvu sveta. Hvale se u Kruševcu i da im je stadion renoviran (činjenica), da deca u tom gradu ne plaćaju članarinu za treninge, da o trošku Napretka nastupaju i na međunarodnim takmičenjima, da su danas moderno organizovan klub, koji je u proteklih šest godina na ime poreza i doprinosa u budžet Srbije uplatio više od 400.000.000 dinara.

“Sve je to zasluga aktuelnog rukovodstva, na čelu sa predsednikom Milošem Nenezićem, koji je došao u klub pre šest godina, kada je bio na ivici ambisa i prihvatio se nezahvalnog posla. Kao uspešan i dokazan privrednik, svestan da mu bavljenje fudbalom može doneti mnogo negativnih poena, ali kao čovek koji voli Kruševac i svoju državu, stao je na čelo kluba i dokazao da se uz predani rad može mnogo. Ne može, ipak da se pomiri sa rezultatima u aktuelnoj sezoni, kap koja je prelila bio je današnji poraz i zbog toga je posle šest godina odlučio da se povuče“.

I tu bi trebalo da je kraj, samo što sa Nenezićem nikada niste sigurni. Recimo, još avgusta 2023. otišao je zbog toga što se na tribinama čulo “uprava napolje“ i tada rekao...

“Da ne budem nedosledan, iako sam više puta do sada davao ostavku, pa je povlačio, danas dajem neopozivu, trenutnu i momentalnu ostavku... Idem sad napolje, pokupio sam sve stvoje stvari, vraćam ključ, nažalost skidam i značku Napretkovu koju više neću da nosim niti ću da se više pojavljujem na stadionu“.

Dodao je tada...

“U celoj svojoj karijeri sličan problem sam imao samo u kompaniji Trajal, kad sam dao ostavku, pa je hiljadu ljudi izašlo da štrajkuje, ali to je bio štrajk podrške, zahtevali su da se vratim“.

Gle čuda, tri dana kasnije svi zaposleni u klubu, treneri, igrači, čak i oni iz mlađih kategorija, izašli su na ulice sa parolom: “Neneziću, ostani“. I on je ostao.

Onda je, septembra 2025, nakon samo jedne pobede u uvodnih devet kola, Nenezić opet “otišao“. I tada se klub hvalio učinjenim, žalio na deo “takozvanih proznavaoca sporta i njihovo širenje negativizma“, ali je za razliku od prethodnog puta prst krivice upro i ka “značajnom broju sudija i fudbalskih zvaničnika“.

“Verovatno tako instruiran... nije nam dozvolio da postignemo ono što smo zaslužili na zelenom terenu, a posebno intervencije iz VAR sobe, kako u prethodnim prvenstvima, tako i u ovom. Iako smo se svim silama i na najrazličitije načine borili sa sudijskim nepravdama, nismo uspeli da se izborimo za pravdeno suđenje. Današnji poraz, koji nas je direktno bacio na zadnje mesto na tabeli, ne pruža mi drugu mogućnost, već da dam neopozivu definitivnu ostavku na mesto predsednika FK Napredak“.

Nekih dve nedelje kasnije, opozvao je ostavku.