Miloš Nenezić podneo ostavku u Napretku... peti put

Vreme čitanja: 5min | uto. 03.11.26. | 15:08
Da li će se i ovog puta vratiti ili je sada definitivno kraj?
Poraz na gostovanju od Grafičara ostavio je Napredak na razočaravajućem sedmom mestu na tabeli Mozzart Bet Prve lige Srbije, a izgleda i bez uprave. Jer Miloš Nenezić podneo je ostavku na mesto predsednika kruševačkog kluba.
No, sa Nenezićem se nikad ne zna, pošto mu je za šest godina u Napretku ovo – ako smo dobro prebrojali – peti put da podnosi ostavku. Prethodna četiri puta se predomislio, jednom čak i posle uličnih demonstracija radne zajednice. Kako bilo, ostavka je sada (opet) na stolu...
“Posle 16. kola imamo 22 boda, zaostajemo 11 za Javorom, TSC-om i Borcem. Loš bodovni učinak i značajno umanjene šanse u borbi za povratak na superligašku scenu, što je bio primaran cilj uoči starta prvenstva, glavni su razlog što je predsednik Kluba Miloš Nenezić danas podneo ostavku“, navodi se u klupskom saopštenju.
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I podseća se da Napredak, shodno Nenezićevoj poslovnoj politici, već godinama nema stranca u timu, te da okosnicu ekipe čine deca kluba poput kapitena Filipa Krstića, Lazara Balevića, Nikole Marinkovića, Lazara Miladinovića, Strahinje Ristića, Alekse Novakovića i kadetskog reprezentativca Novaka Stevanovića, koji bi mogao da bude prvi fudbaler Napretka na Prvenstvu sveta. Hvale se u Kruševcu i da im je stadion renoviran (činjenica), da deca u tom gradu ne plaćaju članarinu za treninge, da o trošku Napretka nastupaju i na međunarodnim takmičenjima, da su danas moderno organizovan klub, koji je u proteklih šest godina na ime poreza i doprinosa u budžet Srbije uplatio više od 400.000.000 dinara.
“Sve je to zasluga aktuelnog rukovodstva, na čelu sa predsednikom Milošem Nenezićem, koji je došao u klub pre šest godina, kada je bio na ivici ambisa i prihvatio se nezahvalnog posla. Kao uspešan i dokazan privrednik, svestan da mu bavljenje fudbalom može doneti mnogo negativnih poena, ali kao čovek koji voli Kruševac i svoju državu, stao je na čelo kluba i dokazao da se uz predani rad može mnogo. Ne može, ipak da se pomiri sa rezultatima u aktuelnoj sezoni, kap koja je prelila bio je današnji poraz i zbog toga je posle šest godina odlučio da se povuče“.
I tu bi trebalo da je kraj, samo što sa Nenezićem nikada niste sigurni. Recimo, još avgusta 2023. otišao je zbog toga što se na tribinama čulo “uprava napolje“ i tada rekao...
“Da ne budem nedosledan, iako sam više puta do sada davao ostavku, pa je povlačio, danas dajem neopozivu, trenutnu i momentalnu ostavku... Idem sad napolje, pokupio sam sve stvoje stvari, vraćam ključ, nažalost skidam i značku Napretkovu koju više neću da nosim niti ću da se više pojavljujem na stadionu“.
Dodao je tada...
“U celoj svojoj karijeri sličan problem sam imao samo u kompaniji Trajal, kad sam dao ostavku, pa je hiljadu ljudi izašlo da štrajkuje, ali to je bio štrajk podrške, zahtevali su da se vratim“.
Gle čuda, tri dana kasnije svi zaposleni u klubu, treneri, igrači, čak i oni iz mlađih kategorija, izašli su na ulice sa parolom: “Neneziću, ostani“. I on je ostao.
Onda je, septembra 2025, nakon samo jedne pobede u uvodnih devet kola, Nenezić opet “otišao“. I tada se klub hvalio učinjenim, žalio na deo “takozvanih proznavaoca sporta i njihovo širenje negativizma“, ali je za razliku od prethodnog puta prst krivice upro i ka “značajnom broju sudija i fudbalskih zvaničnika“.
“Verovatno tako instruiran... nije nam dozvolio da postignemo ono što smo zaslužili na zelenom terenu, a posebno intervencije iz VAR sobe, kako u prethodnim prvenstvima, tako i u ovom. Iako smo se svim silama i na najrazličitije načine borili sa sudijskim nepravdama, nismo uspeli da se izborimo za pravdeno suđenje. Današnji poraz, koji nas je direktno bacio na zadnje mesto na tabeli, ne pruža mi drugu mogućnost, već da dam neopozivu definitivnu ostavku na mesto predsednika FK Napredak“.
Nekih dve nedelje kasnije, opozvao je ostavku.
Decembra te 2025, Napredak je bio na začelju tabele, Nenezić je opet najavio odlazak rekavši da se nada da neće biti tu od Nove godine jer više nije mogao da obezbeđuje finansije za klub.
“Ja sebe nisam doveo; bukvalno sam bio pozvan i prihvatio sam iz volje, kao dobrovoljac. Tako sebe i doživljavam – menadžer, radnik, na svim mojim pozicijama, znam šta mogu, a šta ne mogu. Već sam ranije rekao da postoje stvari koje ne mogu, što se sada, nažalost, pokazuje. Ako bi trebalo ulagati dodatna sredstva, to bi trebalo da odluči neko drugi, ja o tome nisam razmišljao. Kada sam prvi put dao ostavku, zaposleni su me vratili. Sportisti grada Kruševca čak su snimili spot i podneli zahtev gradonačelniku i MUP-u, legalno prijavili štrajk, blokirali ulicu od stadiona do opštine, sve pre početka zvaničnih štrajkova. Mislim da je ta priča sada već prošla i da bi dalje eskalirala samo nepotrebno“, rekao je tada i opet ukazao na jedan kulturološki problem koji mu je očigledno posebno smetao u Kruševcu.
“Napredak je u Super ligi deset godina uzastopno, što je veliki uspeh. Nije realno očekivati titulu, ali klub mora da ima podršku zajednice i navijača. Treba razviti kulturu prave podrške: gubiti utakmicu ne znači odmah pljuvati klub. Primera radi, Liverpulovi navijači pevaju himnu, ’You never walk alone’, čak i kad gube 3:0. Kod nas je to još daleko od standarda. Kod nas ta kultura malo mora da se... Izgubio si jednu utakmicu, onda i oca i majku i šta ovaj, kad se ovaj pojavio i ko mu dade da vodi klub“
Marta 2026. klupska Skupština je zasedala, ali umesto da izabere novog predsednika – primetićete šablon – odbila je ostavku starog.
“Radili smo najbolje što smo znali, ali smo i grešili, često pojedincima davali prevelika ovlašćenja. Od angažovanja pojedinih trenera, preko igrača, do nediscipline u ekipi, koja je za posledicu imala loše rezultate, a to je delom i moja greška”, govorio je tada Miloš Nenezić.
Istini za volju, jeste uredio stadion Mladost tako da bude među najboljima u Srbiji. I jeste Napredak sve do ove sezone igrao elitni rang takmičenja u kome je tokom svoje istorije proveo svega 28 sezona. Ali na kraju izgleda da ni navijači, a ni sam predsednik, nisu bili previše zadovoljni učinjenim. Pa nam sad ostaje samo da vidimo da li će ovog puta Čarapani zaista morati da pronađu novo rukovostvo.