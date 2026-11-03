Milija Babović ponovo pomaže Partizanu: 50.000 evra za izgradnju Partizanove akademije
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 15:28
Jedan od najpoznatijih poslovnih ljudi u Srbiji donirao finansijska sredstva klubu iz Humske
Nije nikakava tajna da je Milija Babović u više navrata pomagao Partizanu. Otac nekadašnjeg fudbalera crno-belih Stefana Babovića je 2024. godine pomogao sa 1.000.000 evra kako bi se dobila licenca za igranje evropskih utakmica, a njegova kompanija "Verano Motors" bila je dugo godina deo sponozorskog pula Partizana, a sam Milija je figurirao kao čovek koji bi mogao da ima visoku funkciju u klubu, ali je uvek stizao demant.
Sad je došlo vreme da jedan od najpoznatijih poslovnih ljudi u Srbiji ponovo pritekne u pomoć Parnom valjku. Kako je preneo zvanični sajt kluba, Babović je donacijom od 50.000 evra podržao izgradnju jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata kluba. čijom će realizacijom biti obezbeđeni znatno bolji uslovi za život, školovanje i sportski razvoj mladih fudbalera.
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Radovi su nedavno počeli, a prva faza projekta obuhvata uređenje 14 dvokrevetnih i trokrevetnih soba, kao i zajedničkih prostorija namenjenih odmoru i druženju mladih fudbalera, uključujući sadržaje poput bilijara i stonog tenisa. U drugoj fazi, čiji je završetak planiran do leta 2027. godine, predviđeno je uređenje još tri trokrevetna apartmana, spa centra za oporavak sportista i teretane.
Predsednik Rasim Ljajić je nakon početka radova, pozvao sve partizanovce koji su u mogućnosti da pomognu realizaciju ovog projekta. Pored novčanih donacija, pomoć je moguća i kroz obezbeđivanje građevinskog materijala, nameštaja, opreme i drugih sredstava potrebnih za završetak i opremanje akademije. Babović je po opet prepoznao trenutak i olakšao posao voljenom klubu.