Milija Babović ponovo pomaže Partizanu: 50.000 evra za izgradnju Partizanove akademije

Nije nikakava tajna da je Milija Babović u više navrata pomagao Partizanu. Otac nekadašnjeg fudbalera crno-belih Stefana Babovića je 2024. godine pomogao sa 1.000.000 evra kako bi se dobila licenca za igranje evropskih utakmica, a njegova kompanija "Verano Motors" bila je dugo godina deo sponozorskog pula Partizana, a sam Milija je figurirao kao čovek koji bi mogao da ima visoku funkciju u klubu, ali je uvek stizao demant.

Sad je došlo vreme da jedan od najpoznatijih poslovnih ljudi u Srbiji ponovo pritekne u pomoć Parnom valjku. Kako je preneo zvanični sajt kluba, Babović je donacijom od 50.000 evra podržao izgradnju jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata kluba. čijom će realizacijom biti obezbeđeni znatno bolji uslovi za život, školovanje i sportski razvoj mladih fudbalera.