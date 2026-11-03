Najbolja levica Serije A ostaje u Interu

Time je Inter, doduše, samo odložio rešavanje problema, jer kako najavljuju italijanski mediji, u narednom periodu pokrenuće pregovore o 'pravom', ozbiljnijem produžetku ugovora koji bi Dimarka vezao za Nerazure do leta 2029. ili 2030. godine. Ujedno mu donelo i veća primanja. Veća čak i od ovih 5.200.000 evra plus bonuse, koliko je dobio danas ozvaničenim, kratkoročnim produžetkom.

Ubedljivo najboljih asistent Serije A iz prošle sezone (18 asistencija) na startu aktuelne ne igra na nivou na kojem su navijači Intera navikli da ga gledaju. Odigrao je 12 utakmica u svim takmičenjima i namestio dva gola, dok na prvi pogodak u sezoni još čeka. Možda ga dočeka večeras na gostovanju Fajenordu u četvrtom kolu Lige šampiona.

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Italijanski Skaj Sport najavljuje da će se sportski sektor Intera u predstojećem periodu pozabaviti još nekim igračima čiji ugovori ističu uskoro. Pre svih sa Hakanom Čalhanogluom koji će na kraju sezone postati slobodan igrač i za razliku od Dimarka nema klauzulu o automatskom produžetku saradnje. Mada je voljan da je nastaviti, što je i saopštio svom agentu. Na dnevnom redu su još Markus Tiram, kojem se navodno ne žuri, kao i Karlos Augusto koji bi uskoro trebalo da stavi paraf na novi, višegodišnji ugovor.

Ostaje da se vidi šta će biti sa Henrikom Mhitarjanom, kojem na kraju sezone takođe ističe ugovor. Mada će on u januaru proslaviti 38. rođendan i pitanje je koliko ozbiljno Kristijan Kivu računa na njega.

LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO

Utorak

18.45: (2,05) Galatasaraj (4,40) Štutgart (2,95)

18.45: (3,50) Šahtjor (3,80) Sporting (2,00) MOZZART RELAX

21.00: (2,75) Atletiko Madrid (3,80) Bajern (2,35)

21.00: (1,30) Barselona (6,30) Aston Vila (8,30) MOZZART RELAX

21.00: (1,80) Bode Glimt (4,10) Lil (3,80) MOZZART RELAX

21.00: (3,50) Fajenord (4,20) Inter (1,90)

21.00: (4,10) Viljareal (4,90) Pari Sen Žermen (1,70)

21.00: (2,25) Mančester Junajted (3,90) Roma (2,85) MOZZART RELAX

21.00: (1,35) LASK (5,30) Slovan Bratislava (7,25) MOZZART RELAX

Sreda

18.45: (12,0) AEK (7,50) Real Madrid (1,22)

18.45: (5,30) Fenerbahče (4,90) Liverpul (1,53)

21.00: (1,70) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,30)

21.00: (1,98) Porto (3,80) Napoli (3,50)

21.00: (2,90) Lans (3,90) Komo (2,20)

21.00: (2,10) PSV (4,20) Klub Briž (2,95)

21.00: (4,90) Lajpcig (5,20) Mančester Siti (1,57)

21.00: (1,42) Viking (4,90) Sabah (6,25)

21.00: (11,0) Slavija Prag (6,25) Arsenal (1,25)

*** kvote su podložne promenama