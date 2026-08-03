Erzurum zove Mimovića, ali nema ni 2.000.000

U stvari, pojedini turski mediji pišu da bi Fenerbahče sada za Mimovića mogao da izvuče skromih 2.000.000 evra. A, ni toliko nije spreman da plati Erzurum, koji se zvanično javio da pita kakva je situacija sa srpskim bekom.

Erzurum je novi član turskog prvenstva i mora da ojača igrački kadar ako želi da opstane u eliti. Ali finansijski nije baš dobrostojeći.

Podsetimo, Mimović je prošle sezone odigrao 28 utakmica za Pafos, ali Kiprani nisu iskoristili klauzulu po kojoj su mogli da ga otkupe nazad za 6.000.000 evra. Zato se Mimović vratio u Istanbul, hvalili su ga navijači za igre tokom priprema, ali kako Fenerbahče na platnom spisku ima više od 20 stranaca – a može da igra maksimalno 14 – onda za Ognjena nije bilo mesta. Rastanak je izvestan, pitanje je samo gde će.

Fener se nada da bi cenu mogao da podigne na pozajmici u nekom drugom turskom superligašu. Pisalo se po Turskoj o opciji da ode u Kasimpašu ili Geztepe, ali su te priče utihnule. Pisalo se, dodajmo i to, i da je Crvena zvezda bila spremna da Fenerbahčeu plati 1.500.000 evra fiksno, plus još 1.000.000 u bonusima, da bi Mimovića vratila u Beogradu, ali da je i to odbijeno.