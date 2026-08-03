Janis Sferopulos ponuđen Dončićevom klubu

Košarka se vratila u Rim. Glavni grad Italije će u nadolazećoj sezoni imati dva tima u Evrokupu, oba sa velikim ambicijama. SPQR Roma je odavno već aktivna na tržištu ipak, ono što još uvek fali rimskom klubu, bez obzira na to što su pojedini igrači već dogovoreni, jeste trener.

Evropski mediji pisali su o nekim imenima za koje je zainteresovan klub Luke Dončića i Donija Nelsona, ali sigurno da će javnost najviše da uzburka to što je italijanskom timu ponuđen Janis Sferopulos.