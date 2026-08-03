Janis Sferopulos ponuđen Dončićevom klubu
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 12:31
SPQR Roma još uvek nema trenera, a možda će upravo Grk preuzeti ambiciozni projekat
Košarka se vratila u Rim. Glavni grad Italije će u nadolazećoj sezoni imati dva tima u Evrokupu, oba sa velikim ambicijama. SPQR Roma je odavno već aktivna na tržištu ipak, ono što još uvek fali rimskom klubu, bez obzira na to što su pojedini igrači već dogovoreni, jeste trener.
Evropski mediji pisali su o nekim imenima za koje je zainteresovan klub Luke Dončića i Donija Nelsona, ali sigurno da će javnost najviše da uzburka to što je italijanskom timu ponuđen Janis Sferopulos.
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Ime nekadašnjeg šefa struke Crvene zvezde se prema pisanju Prealpina pojavilo na spisku kandidata za mesto trenera Rimljana. Kako navodi pomenuti izvor, novopečeni učesnik Evrokupa nije uspeo da se dogovori sa pojedinim trenerima koji poseduju NBA iskustvo, poput Dvejna Kejsija, dok su se na ponudi zahvalili selektor Italije Luka Banki, kao i Teri Stots. Kako je ime Janisa Sferopulosa izbilo u prvi plan, deluje da je eventualni angažman Igora Miličića sada i definitivno otpao.
Grčki stručnjak bez angažmana je od 9. oktobra prošle godine, kada je dobio otkaz u Crvenoj zvezdi. Tokom cele sezone se nagađalo i licitiralo da bi mogao da preuzme brojne klubove, počevši od Anadolu Efesa, preko Barselone, pa sve do PAOK-a, ali je i dalje slobodan i čeka angažman.
Dok se čeka da se reši pitanje šefa struke, u Rimu nisu sedeli skrštenih ruku. Ugovori su praktično potpisani sa 10 igrača. Biće tu nekih dobro poznatih imena poput Nika Maniona, ali se još uvek čeka da se pronađe plejmejker koji igra dobru odbranu. Spominje se da bi mogao da se angažuje Tamir Blat, čiji se prelazak u Hapoel očigledno zakomplikovao i koji sada gleda neke druge opcije.
Kada je reč o debitantskoj sezoni u Evrokupu SPQR Roma nalazi se u najjačoj D grupi u kojoj će za rivala imati Bahčešehir, Lijetkabelis, Balkan, Manresa, PAOK, Monako i Ulm.