Poslednja Zvezdina prepreka ka Ligi šampiona – Orhus ili Sabah

U tim trenucima verovatno se svaki navijač nadao da će crveno-beli izvući boljeg iz duela Celja i Ararata, ili bar Kairata i Levskog, no, izvukla je Zvezda na kraju verovatno najteži par.

Jer podsetimo, Orhus je prošle sezone prilično neočekivano osvojio titulu prvaka Danske u jakoj konkurenciji Midtjilanda i istina posrnulog Kopenhagena. Kvalitet je pokazao i u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona pošto je u revanšu sa Lehom iz Poznanja uspeo da se vrati posle zaostatka od 1:4 iz prvog meča. Istim rezultatom je dobio drugi meč i onda izborio prolaz dalje u penal seriji.

Sabah je klub osnovan tek 2017. godine u prestonici Bakuu i već sledeće godine je dobio licencu da se takmiči u prvoj ligi Azerbejdžana. Iza cele priče stoji gazda kluba i jedan od najbogatijih Azerbejdžanaca Jakub Huseinov, koji se obogatio u poslovima sa građevinom i nekretninama.

Sabahov prvi prvoligaški gol dao je Beograđanin Marko Dević, a u premijernoj sezoni su izborili opstanak. Nakon toga su bili sve bolji i bolji i 2023. izborili izlazak na evropsku scenu, gde ih je u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije zaustavio Partizan pobedom na penale u Beogradu. Od tada su bili redovni učesnici evropskih kvalifikacija, da bi pretprošle sezone osvojili prvi trofej u Kupu Azerbejdžana. Prošla sezona je bila istorijska.

Iako je Karabag ostavio fantastičan utisak igrama u Ligi šampiona, Sabah mu je skinuo krunu na domaćem tlu. U direktnim duelima protiv ekipe Gurbana Gurbanova su osvojili duplu krunu. U polufinalu kupa su izbacili Karabag nakon dva meča, a u prvenstvu su osvojili titulu četiri kola pre kraja pobedom nad direktnim rivalom.

Prve zvezde ekipe bili su krilni napadači Veljko Simić i Džoj Lens Mikels, reprezentativac Ruande rođen u Nemačkoj. Simić je postizao odlučujuće golove i sezonu završio sa sjajnim učinkom od 12 golova i 13 asistencija u svim takmičenjima. Dabl-dabl je imao i pomenuti Mikels, koji je upisao 28 golova i 10 asistencija. Pored njih se istakao i reprezentativac Jamajke Kahim Paris sa devet golova i sedam asistencija.

Uzbekistanski reprezentativac Umarali Rahmonalijev predstavlja pluća tima na sredini terena, a francuski štoper Stiv Solve je komandant odbrane. Na golu je standardan iskusni Kazahstanac Stas Pokatilov. Odličan utisak je ostavio i poljski levi bek Timoteuš Puhač, koji je nakon pozajmice iz Kila otkupljen ovog leta za 500.000 evra. Iz Makabi Tel Aviva je kao slobodan igrač i bitno pojačanje došao bivši Partizanov ofanzivac Ksander Severina. On će zameniti 19-godišnje francusko krilo Arona Maludu, koji je za 2.700.000 evra prodat Bazelu i jedini je bitan igrač iz sezone duple krune koji je ovog leta napustio klub. Među rezervistima koji su otišli je i bivši Napretkov fudbaler Džesi Sekidika. Iskusni brazilski štoper Igor Nogeira je uz Solvea činio tandem centralnih bekova, a ovog leta je prešao kao slobodan igrač u ruski Rostov. Zamenio ga je Portugalac Žunior Almeida iz Maritima.

Generalno, Sabah predstavlja male Ujedinjene nacije po šarolikosti igračkog kadra. Od domaćih fudbalera trenutno bitnu ulogu imaju samo štoper Rahman Dašdamirov i vezista Aleksej Isajev.

I na klupi je poznato inostrano ime. Sabah je prošle sezone do duple krune vodio litvanski strateg Valdas Dambrauskas, nekadašnji trener Hajduka, Ludogoreca, Ominije, Diošđera... On je prošlog leta nasledio legendarnog ruskog defanzivca Vasilija Berezuckog. Pre njega su još neka poznata imena sedela na klupi Sabaha, poput hrvatskih stručnjaka Krunoslava Rendulića i Željka Sopića ili Murada Musajeva, koji je Krasnodarova legenda.

Sabah je kao iz katapulta započeo debitantske kvalifikacije za Ligu šampiona. U prvom kolu je dva puta savladao velški TNS (2:0 i 2:1), da bi u drugom kolu duplom pobedom eliminisao finski Kups (1:0, 2:0). Opet su blistali najbolji igrači iz prošle sezone, Veljko Simić i Džoj Lens Mikels. Srbin je upisao tri gola i asistenciju, a reprezentativac Ruande dva pogotka.

Orhus pak nema tako dominantog igrača niti je inače aktraktivan tim za velike danske zvezde. Na sve to, klub ove sezone gradi moderan stadion kapaciteta 24.000 mesta (dizajnira ga čuvena arhitektonska kuća Zahe Hadid), pa ne izdvaja ogroman novac na pojačanja. Niti igra kod kuće. Leh je ugostio na stadionu 40 kilometara udaljenog Randersa. Koji u međunarodnim takmičenjima ima kapacitet od 9.000 mesta.

Što se tiče ulaganja u igrače, ovog leta najskuplji je bio dolazak – ili bolje reći povratak – Mikala Andersona, koji je Jurgordenu plaćen 2.900.000 evra. U Švedskoj je nekadašnji vezista Midjtilanda proveo samo jednu sezonu. Fudbal života igrao je baš pre toga, u Orhusu. Inače je reprezentativac Islanda.

I drugi veliki letnji posao bio je povratnički, jer je Ramus Karstensen bio tu i prošle sezone, samo na pozajmici iz Kelna. Otkupio ga je Orhus iz Kelna za okruglo 1.000.000 evra. Iz atinskog AEK-a je Orhus vratio i Jensa Jensona, koji je zbog problema sa kičmom propustio kompletnu prošlu sezonu. Od Malmea su otkupili su ugovor Sebastijana Jorgensena, desno krilo koje je prošle sezone tu bilo na pozajmici, te štopera Kolina Reslera.

Ništa od toga u javnosti nije odjeknulo toliko da bi nadomestilo odlaska. Feliks Bejmo i Patrik Mortensen izabrali su selidbe u Kopenhagen i Brendbi, ipak veće klubove od Arhusa, bez obzira na titulu. A baš su njih dvojica prošle sezone delili kapitensku traku. Henrik Dalsgard, još jedan veteran, jednostavno je rešio da je dosta i penzionisao se. Bio je startni desni bek u šampionskoj sezoni.

Niko zato od Orhusa ne očekuje da odbrani titulu – niko doduše nije očekivao ni da će prošle sezone da osvoje svoju šestu, ali prvu još od 1986. godine – ali jesu oni neugodni, kao i svi Danci, ako im se dozvole da te uhvate u mašinu. Nisu bauk naravno, u prva dva kola prvenstva Danske remizirali su i sa Brendbijem i sa Lingbijem. Okosnica skandinavska, pored Danaca ima tu i Šveđana, Norvežana i Islanđana, u špicu korpulentni Džejms Bogere iz Ugande, ostatak – iskusni igrači koji su odavno morali da shvate da nisu za nekakve elitne evropske lige, ali dobro znaju šta rade i nikako ih ne treba shvatiti neozbiljno.

Prve utakmice plej-ofa igraće se 18. i 19. avgusta, a revanš mečevi su na programu 25. i 26. istog meseca.