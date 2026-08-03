Poruka Partizanovog rukovodstva: Podnosimo ostavke ako ne izborimo Evropu!

Četiri boda u uvodna tri kola Mozzart Bet Superlige rezultat je u suprotnosti sa očekivanjima navijača Partizana, pa i svih unutar kluba. I zato su se sat vremena uoči žreba za plej-of kvalifikacija za Ligu konferencije iz tabora crno-belih oglasili saopštenjem u kojem se navodi da će rukovodstvo kluba napustiti Humsku ukoliko ekipa ne izbori plasman u grupnu fazu trećeg po kvalitetu UEFA takmičenja.

Na taj način, kako se navodi u saopštenju, čelnici crno-belih žele da uspostavi novu praksu odgovornosti koja nije postojala u prethodnom periodu, bez skrivanja iza članova ekipe - trenera, igrača ili bilo koga drugog. Iz Humske istovremeno ukazuju i na sporan sudijski tretman koji su navodno imali na prvenstvenim utakmicama uz naglasak da isti ne predstavlja alibi za igre na terenu. A kao dokaz da su interesi kluba iznad svih funkcija, rukovodstvo je donelo odluku da će fotelje napustiti ukoliko se ne ostvari ovosezonski prioritet - plasman u grupnu fazu Lige konferencije.