O'Nil: Seltik želi kvalitet, biće još pojačanja
Vreme čitanja: 3min | pon. 03.08.26. | 12:21
Menažder prvaka Škotske optimista pred početak nove sezone
U odbranu titule fudbaleri Seltika kreću ove večeri od 20.30 kada im u goste stiže ekipa Dandija.
Iskusni Martin O'Nil je ostao na kormilu prvaka Škotske i nastavlja dakle da piše istoriju sa klubom sa kojim je imao dosta uspeha u prošlosti. Ipak, navijači su zahtevni i uvek traže više.
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Prošle sezone, Seltik je tek u poslednjem kolu, u fantastičnoj atmosferi, uspeo da za prsa pretekne Harts u dramatičnom fotofinišu i tako stigne do 56. titule u istoriji, kojom je prestigao večitog rivala, Rendžers (55).
Očekivali su navijači Seltika više od dva pojačanja ovog leta. Stigli su napadači Kasper Heg i Kamilo Duran, dok se Aleks Okslejd-Čemberlen vratio na jednogodišnju pozajmicu. Navijače je posebno zaboleo odlazak Japanca Daizena Maede koji će u novoj sezoni igrati u dresu Ipsviča.
"U ovom klubu pokušavamo da dodamo kvalitet, pre nego kvantitet. Otišao je Daizen, on je bio veliki igrač za nas, tako da moramo da ga zamenimo. Radimo najbolje što možemo u tom smeru. Dovešćemo svakako još nekoliko igrača, ali ja pre želim kvalitet nego kvantitet", poručio je Martin O'Nil.
20.30: (1,20) Seltik (7,25) Dandi (12,0)
Irski stručnjak kaže da veruje da su njegovi igrači naučili nešto iz protekle sezone i da će ove biti daleko bolji.
"Prošla sezona je bila izuzetna, ali je prošlost, deo je istorije. Sada smo spremni za novu. Mislim da nas je pre svega mentalitet pogurao preko te završne linije. Bili smo jaki, imali smo želju da pobedimo i uspeli smo. To će biti jako važno i ove sezone, bez dileme", dodao je O'Nil.
Za kapitena Kaluma Mekgregora mnogo se pisalo o tome kako bi mogao da pojača Al Kadisju u Saudijskoj Arabiji, ali za sada, 33-godišnji vezista je rešio da ostane.
"Ovaj klub je deo mog života od moje osme godine i tu želim da budem. Tu želim da igram fudbal. Želim da uložim sve da ovaj klub bude uspešan. Ukoliko dođe jednom taj momenat da morate da odete, neka to bude neko zaista dobro mesto", rekao je kapiten Seltika.
Zadovoljan je i dosadašnjim pojačanjima, kaže da će im svakako pomoći na putu ostvarenja ciljeva, pre svega u pokušaju da se domognu Lige šampiona.
"Doveli smo dva napadača, dva zaista dobra igrača. Kasper Heg nam se pridružio ovih dana. To su pozitivni koraci za nas, doveli smo dobre igrače koji će nam svima pomoći. Naš standard je takav da želimo da se domognemo Lige šampiona. Tamo želimo da budemo jer će to klub dovesti na drugačiji nivo", zaključio je Mekgregor.
Protiv Dandija, Seltik je prošle sezone u prvenstvu slavio sa 1:0 i 2:1, dok je u Kupu Škotske posle 1:1 prošao dalje posle produžetaka.
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ŠKOTSKA 1, 1. KOLO
Petak
Dandi Junajted - Rendžers 1:1 (1:0)
/Rouz 38 - Asgard 56/
Subota
Falkirk - Sent Miren 0:2 (0:1)
/Filips 11, 87/
Aberdin - Harts 2:1 (0:1)
/Majo 90, Nisbet 90+5p - Mekenti 35/
Nedelja
Sent Džonston - Kilmarnok 4:3 (1:1)
/Fauler 16, Dijabate 47, Šjoning-Larsen 69ag, Foteringam 80 - Kilti 37, Hjugil 49. Holt 53ag/
Hibernijan - Madervel 1:2 (0:1)
/Bojl 56p - Fadinger 40p, Said 85/
Ponedeljak
20.30: (1,20) Seltik (7,25) Dandi (12,0)
*** kvote su podložne promenama