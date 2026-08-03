O'Nil: Seltik želi kvalitet, biće još pojačanja

Prošle sezone, Seltik je tek u poslednjem kolu, u fantastičnoj atmosferi, uspeo da za prsa pretekne Harts u dramatičnom fotofinišu i tako stigne do 56. titule u istoriji, kojom je prestigao večitog rivala, Rendžers (55).

Očekivali su navijači Seltika više od dva pojačanja ovog leta. Stigli su napadači Kasper Heg i Kamilo Duran, dok se Aleks Okslejd-Čemberlen vratio na jednogodišnju pozajmicu. Navijače je posebno zaboleo odlazak Japanca Daizena Maede koji će u novoj sezoni igrati u dresu Ipsviča.

"U ovom klubu pokušavamo da dodamo kvalitet, pre nego kvantitet. Otišao je Daizen, on je bio veliki igrač za nas, tako da moramo da ga zamenimo. Radimo najbolje što možemo u tom smeru. Dovešćemo svakako još nekoliko igrača, ali ja pre želim kvalitet nego kvantitet", poručio je Martin O'Nil.

20.30: (1,20) Seltik (7,25) Dandi (12,0)

Irski stručnjak kaže da veruje da su njegovi igrači naučili nešto iz protekle sezone i da će ove biti daleko bolji.

"Prošla sezona je bila izuzetna, ali je prošlost, deo je istorije. Sada smo spremni za novu. Mislim da nas je pre svega mentalitet pogurao preko te završne linije. Bili smo jaki, imali smo želju da pobedimo i uspeli smo. To će biti jako važno i ove sezone, bez dileme", dodao je O'Nil.