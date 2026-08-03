PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Uz Vošu se lagano kombinuje

Vreme čitanja: 1min | pon. 03.08.26. | 12:28
Pročitajte nekoliko predloga za 3. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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O ulogama favorita ne nema potrebe da pričamo jer Vojvodina bi ovaj meč morala da pobedi i to i više nego ubedljivo. Mačva je na dva meča do sada u Mozzart Bet Superligi primila čak osam golova. Jednostavno, posle poraza Vojvodine od Crvene zvezde (3:1), na Karađorđu su svesni da se utakmice poput ove moraju dobijati po svaku cenu, tako da će se Mačva naći u situaciji da se brani od cepanja mreže, i verovatno ništa više od toga. Ako vam se kvota 1,38 čini kao ziheraška, odnosno želite više, vi možete da kombinujete sa golovima, odnosno da odigrate recimo 1&2-4, za kvotu 1,70.
Mozzart kombinazzije
Videli smo Železničar u Evropi, gde su se Pančevci pokazali dostojni uloge, a kada to kažemo izdvajamo minimalni poraz od Brage na svom terenu, potpuno apstrakujući gostovanje na kom su ih Portugalci istini za volju deklasirali sa 4:0. Železničar je svakako kvalitetniji od Lučanaca, bolje igra, ima bolji sastav, jedino je pitanje koliko će biti svež posle gostovanja u Kamenolomu. Imajući sve ovo u vidu, kao i činjenicu da Mladost igra tvrdo u odbrani, u opticaju su nam svakako dva tipa, odnosno predloženi kec, ili tip na golove, u formatu 2-3, koji trenutno nosi kvotu 1,95.
Konačan ishod
Ono što je posebno zanimljivo je činjenica da je u prethodnom meču Sutjeska ta koja je pobedila i to sa ubedljivih 2:0. Sada je pitanje da li će isto uspeti da ponove na početku nove sezone. Bitno je reći da je Sutjeska u cugu izgubila sedam utakmica, od kojih je pet bilo pripremnog karaktera, a dve su bile u kvalifikacijama za Ligu konferencije, gde ih je tukao Vitebsk. Tu voda zaista ulazi u uši, čemu se nada i Momčilo Raspopović, desni bek Budućnosti, konstatujući kakako domaćin ima kvalitetan tim uprkos teškoćama kroz koje prolazi. Umesto tipa na pobednika, zato idemo na sigurnu varijantu uz igru na umeren broj golova.
Ukupno golova
Pred nama je meč 18. kola. HJK se bori za mesto u plej-ofu, dok je domaćin pri samom dnu i vrlo je verovatno da ga čeka ispadanje. Što vam sasvim dovoljno govori kakav meč treba da očekujete. zato se pred nama nije našla dilema po pitanju odabira tipa, jer je stvar jasna, i vuče i na kombinovanje, mada smatramo da dvojka ima sasvim zadovoljavajuću nominalnu vrednost, koju u svakom slučaju ne bi hteli da kvarimo i bildujemo kvotu bez potrebe u varijanti tipa koji je za svaku preporuku.
Konačan ishod
Pratimo okršaj timova koji su počeli meštovito. Domaćin je iz dva meča izvukao četiri boda, dok je Lokomotiva na tri boda jer su u prvom meču izgubili, ali potom došli do trijumfa. Iako je teško predviditi pobednika, naginjemo ka domaćinu, ali nećemo se zaletati na keca, jer mislimo da i dupla šansa ovde savršeno može da završi posao. U svakom slučaju, na vama je odluka, jer ruku na srce, ovo jeste meć na kom je sve i svašta moguće. Tako stvari stoje.
Dupla šansa
Počeli smo i u Jermeniji. Izdvajamo ovaj meč gde je domaćin u međusobim duelima slavio prethodna tri puta. Okršaji ova dva tima uglavnom obeleži veliki broj golova, pa treba i ovoga puta gađati tako nešto. Mi smo za ovu priliku odabrali po nama jednu vrlo interesantnu kombinaciju koja kvotom zadovoljava ukuse i onih koji su najizbirljiviji. Dakle, ovo je jedan od onih tipova koje bi sa zadovoljstvom preporučili za danas.
Mozzart kombinazzije
Valur tradicionalno igra čvrsto pred svojim navijačima. Dodatno, Stjarnan dolazi nakon teškog emotivnog i fizičkog pražnjenja u Evropi, gde su pre samo nekoliko dana ispali iz kvalifikacija za Ligu konferencija nakon penal serije protiv finskog Ilvesa. Procena da su karte jaće u rukama domaćina, naročito posle onog što smo videli protiv Zrinjskog deluju nam zaista realno.
Konačan ishod
Brej je drugi na tabeli Irske 2, i daće sve od sebe da zadrži tu tako dobru poziciju. Sve u svemu, meč deluje kao izuzetna prilika da se kroz tip na njih uzme velika kvota, budući da je Veksford tek na sedmom mestu. Uz to, ovaj tim je poslednji meč para u maju izgubio sa 4:0, pa je naša odluka da odigramo ovako hrabro potpuno jasna i ne kolebamo se ni jednog sekunda.
Konačan ishod
Jantra često ume da nametne čvrstu i defanzivnu igru koja ne leži Etru, pa su njihovi mečevi ranije znali da budu neizvesni bez obzira na razliku na tabeli. Ako još na to dodamo da je Jantra u februaru sa 4:0 dobila meč para, ni jedna sila na svetu nas ne može uveriti da bi kec u ovom rangu takmičenja mogao ili smeo da bude tip za preporuku. Dakle, kako stvari stoje, ovu igru morate da izbegnete.
Konačan ishod