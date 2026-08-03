Nikolićev AEK ide u Kazahstan ili Bugarsku, Dinamo Zagreb za Ligu šampiona protiv Vikinga
Vreme čitanja: 3min | pon. 03.08.26. | 12:17
Derbi plej-ofa bi mogao da bude dvomeč između Fenerbahčea i Olimpika iz Liona
Održan je žreb za poslednje četvrto kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, a on je atinskom AEK-u Marka Nikolića doneo izlazak na megdan pobedniku dvomeča između Levskog iz Sofije i Kairata iz Almatija. Šampion Grčke zahvaljujući nacionalnom koeficijentu ima direktno mesto u plej-ofu za elitno takmičenje u kom će pokušati da se nađe prvi put posle osam godina i jeseni 2018, a put do tamo vodiće ga ili preko prvaka Bugarske Levskog, koji u Ligi šampiona nije učestvovao tačno 20 godina (od jeseni 2006) ili prvaka Kazahstana Kairata iz Almatia, koji je prošle sezone učestvovao u Ligi šampiona prvi put u istoriji kluba.
Ako izbaci totalnog autsajdera, litvanski Kauno Žalgiris, Dinamo Zagreb će se u plej-ofu sastati sa Vikingom, klubom koji je prošle sezone osvojio titulu šampiona Norveške ispred najprijatnijeg iznenađenja Lige šampiona Bode Glimta. Interesantno, Viking se zvanično računa kao klub koji ima jedno učešće u Ligi šampiona, i to iz prve sezone ovog takmičenja (1992/93), mada je tada sistem bio takav da je i dalje takmičenje više ličilo na stari Kup šampiona nego na ono što će kasnije postati.
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Jedan od najinteresantnijih parova trebalo bi da bude onaj u kom će se sastati pobednik utakmice Mjelbi - Slovan Bratislava i pobednik utakmice Ararat - Celje, budući da tri od ova četiri kluba nikada nisu igrala u Ligi šampiona, a da je to uradio samo Slovan i to samo jednom 2024. godine. Ko god da se plasira u Ligu šampiona od ta četiri kluba, jasno je da će to za taj tim predstavljati monumentalan uspeh.
Status apsolutnog derbija plej-ofa za Ligu šampiona imao bi dvomeč između Fenerbahčea i Olimpika iz Liona, ali naravno uz napomenu da prethodno vicešampion Turske mora da izbaci Šturm iz Graca, a da četvrtplasirani tim francuske lige iz prethodne sezone bude bolji od Sparte iz Prage. Fenerbahče nije igrao u Ligi šampiona od 2008. godine i još jedna sezona bez elitnog takmičenja značajno bi povećala frustracije navijača kluba sa stadiona Šukru Saračoglu, mada ni Lion nije igrao u Ligi šampiona od 2020. godine.
Veoma ujednačeno se čini par u kom će igrati pobednik meča Olimpijakos - NEC protiv pobednika meča Sen Žiloaz - Bode Glimt. Norveški klub je prethodne sezone na debiju u elitnom takmičenju stigao čak do osmine finala, Olimpijakos je dogurao do baraža za osminu finala, a Sen Žiloaz je takođe bio učesnik ali je ispao u ligaškom delu takmičenja. Praktično je tu jedina "crna ovca" NEC iz Najmehena. Klub koji je prethodne sezone osvojio treće mesto u holandskoj Erediviziji nikada nije igrao u Ligi šampiona.
Jedini par plej-ofa za Ligu šampiona gde oba tima imaju zagarantovano mesto u poslednjem kolu kvalifikacija jeste Seltik - LASK Linc. Šampioni Škotske i Austrije odmeriće snage u dvomeču koji bi Seltiku mogao da donese ekspresan povratak u Ligu šampiona posle jedne sezone igranja u Ligi Evrope, a LASK-u istorijski prvi plasman u elitu u istoriji kluba.
PAROVI ČETVRTOG KOLA KVALIFIKACIJA (PLEJ-OFA) ZA LIGU ŠAMPIONA
Levski/Kajrat - AEK Atina
Seltik - LASK Linc
Dinamo Zagreb/Kauno Žalgiris - Viking
Mjelbi/Slovan Bratislava - Ararat/Celje
Hapoel Ber Ševa/Crvena zvezda - Orhus/Sabah
Olimpijakos/NEC - Sen Žiloaz/Bode Glimt
Fenerbahče/Šturm - Sparta Prag/Olimpik Lion