Nikolićev AEK ide u Kazahstan ili Bugarsku, Dinamo Zagreb za Ligu šampiona protiv Vikinga

Jedan od najinteresantnijih parova trebalo bi da bude onaj u kom će se sastati pobednik utakmice Mjelbi - Slovan Bratislava i pobednik utakmice Ararat - Celje, budući da tri od ova četiri kluba nikada nisu igrala u Ligi šampiona, a da je to uradio samo Slovan i to samo jednom 2024. godine. Ko god da se plasira u Ligu šampiona od ta četiri kluba, jasno je da će to za taj tim predstavljati monumentalan uspeh.

Status apsolutnog derbija plej-ofa za Ligu šampiona imao bi dvomeč između Fenerbahčea i Olimpika iz Liona, ali naravno uz napomenu da prethodno vicešampion Turske mora da izbaci Šturm iz Graca, a da četvrtplasirani tim francuske lige iz prethodne sezone bude bolji od Sparte iz Prage. Fenerbahče nije igrao u Ligi šampiona od 2008. godine i još jedna sezona bez elitnog takmičenja značajno bi povećala frustracije navijača kluba sa stadiona Šukru Saračoglu, mada ni Lion nije igrao u Ligi šampiona od 2020. godine.

Veoma ujednačeno se čini par u kom će igrati pobednik meča Olimpijakos - NEC protiv pobednika meča Sen Žiloaz - Bode Glimt. Norveški klub je prethodne sezone na debiju u elitnom takmičenju stigao čak do osmine finala, Olimpijakos je dogurao do baraža za osminu finala, a Sen Žiloaz je takođe bio učesnik ali je ispao u ligaškom delu takmičenja. Praktično je tu jedina "crna ovca" NEC iz Najmehena. Klub koji je prethodne sezone osvojio treće mesto u holandskoj Erediviziji nikada nije igrao u Ligi šampiona.

Jedini par plej-ofa za Ligu šampiona gde oba tima imaju zagarantovano mesto u poslednjem kolu kvalifikacija jeste Seltik - LASK Linc. Šampioni Škotske i Austrije odmeriće snage u dvomeču koji bi Seltiku mogao da donese ekspresan povratak u Ligu šampiona posle jedne sezone igranja u Ligi Evrope, a LASK-u istorijski prvi plasman u elitu u istoriji kluba.

PAROVI ČETVRTOG KOLA KVALIFIKACIJA (PLEJ-OFA) ZA LIGU ŠAMPIONA

Levski/Kajrat - AEK Atina

Seltik - LASK Linc

Dinamo Zagreb/Kauno Žalgiris - Viking

Mjelbi/Slovan Bratislava - Ararat/Celje

Hapoel Ber Ševa/Crvena zvezda - Orhus/Sabah

Olimpijakos/NEC - Sen Žiloaz/Bode Glimt

Fenerbahče/Šturm - Sparta Prag/Olimpik Lion