Cibona pronašla pojačanje u Evrokupu

Ipak, često se ispostavi da je upravo prva evropska sezona ključna za adaptaciju američkih igrača, pa nema sumnje da u Ciboni očekuju da Betl već naredne godine pokaže svoj puni potencijal.

Da će predstavljati veliko pojačanje za zagrebački klub smatra i trener Ivan Rudež.

"Kalif je mlad i moderan igrač koji poseduje vrlo dobru atletsku komponentu i raznovrsnost, odnosno sposobnost pokrivanja više spoljnih pozicija. Prošle sezone odradio je svoju prvu godinu u Italiji, čime je napravio prvi korak u prilagođavanju na evropsku košarku, a verujemo da u našem dresu može otići i stepenicu više te doneti novu dimenziju našoj igri."

Cibonu naredne sezone, pored ABA lige, očekuju i nastupi u FIBA Ligi šampiona. Betl je ujedno šesto pojačanje zagrebačkog kluba ovog leta, posle dolazaka Roka Badžima, Lovra Mazalina, Lovra Gnjidića, Rikija Mekgila i Antonija Sikirića.