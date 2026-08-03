Cibona pronašla pojačanje u Evrokupu
Vreme čitanja: 1min | pon. 03.08.26. | 12:32
Kalif Betl će u narednoj sezoni nositi dres zagrebačkog kluba
Cibona nastavlja sa formiranjem ekipe za novu sezonu, a novo pojačanje zagrebačkog kluba je američki bek Kalif Betl.
Amerikanac stiže posle prve evropske sezone, koju je proveo u dresu Trenta. U italijanskom prvenstvu prosečno je beležio 12,9 poena, 2,6 skokova i 1,9 asistencija, čime je bio drugi najbolji strelac ekipe. U Evrokupu su brojke bile nešto skromnije, pa je prosečno postizao 8,1 poen, 2,1 skok i 1,3 asistencije, uz svega 28 posto šuta iz igre.
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Ipak, često se ispostavi da je upravo prva evropska sezona ključna za adaptaciju američkih igrača, pa nema sumnje da u Ciboni očekuju da Betl već naredne godine pokaže svoj puni potencijal.
Da će predstavljati veliko pojačanje za zagrebački klub smatra i trener Ivan Rudež.
"Kalif je mlad i moderan igrač koji poseduje vrlo dobru atletsku komponentu i raznovrsnost, odnosno sposobnost pokrivanja više spoljnih pozicija. Prošle sezone odradio je svoju prvu godinu u Italiji, čime je napravio prvi korak u prilagođavanju na evropsku košarku, a verujemo da u našem dresu može otići i stepenicu više te doneti novu dimenziju našoj igri."
Cibonu naredne sezone, pored ABA lige, očekuju i nastupi u FIBA Ligi šampiona. Betl je ujedno šesto pojačanje zagrebačkog kluba ovog leta, posle dolazaka Roka Badžima, Lovra Mazalina, Lovra Gnjidića, Rikija Mekgila i Antonija Sikirića.