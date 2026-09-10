Obradović: Dimitrise, prijatelju, hvala ti što si mi dao priliku da se vratim u porodicu Panatinaikosa

Proslavljeni srpski strateg nije skrivao oduševljenje što se vratio u sredinu u kojoj je ostavio neizbrisiv trag tokom trinaestogodišnje ere. „Gospodine predsedniče, moj dragi prijatelju Dimitrise, hvala ti što si mi dao priliku da se vratim u ovu predivnu porodicu Panatinaikosa. Neizmerno sam srećan što ponovo radim sa ljudima sa kojima sam delio teren 13 godina i što nosim osećaj da smo zajedno sa tvojim ocem i stricem stvorili nešto zaista sjajno. Hvala ti što si mi omogućio i da upoznam nove ljude. Panatinaikos je 2012. godine bio veliki klub, ali danas je to nešto sasvim drugo! To ponavljam svima. Neverovatan je osećaj sresti sve vas koji radite za ovaj klub. Osećam da su svi presrećni što su deo Panatinaikosa, vredno rade i uživaju u svakom trenutku.“

Predsednik košarkaškog kluba Panatinaikos, Dimitris Janakopulos , priredio je svečani ručak za ceo tim i stručni štab uoči početka nove sezone. U izuzetno srdačnoj i prijateljskoj atmosferi, prvi čovek „zelenih“ posebno se osvrnuo na povratak najtrofejnijeg evropskog trenera svih vremena, Željka Obradovića , a srpski stručnjak mu se emotivnim rečima zahvalio na ukazanom poverenju i prilici da ponovo bude deo atinskog giganta.

Trofejni stručnjak je potom u ime celog tima poslao jasnu poruku navijačima i rukovodstvu kluba pred izazove u novoj sezoni.

„U svoje ime i u ime mojih igrača, koji su najvažniji od svih nas, mogu da obećam samo jedno: borićemo se do samog kraja. Na terenu smo od ranog jutra i daćemo sve od sebe. Da li će to biti dovoljno, to niko ne zna. Ali, pružićemo svoj maksimum kako bi ovaj tim bio na nivou koji mu pripada, po kulturi, istoriji i onome po čemu je Panatinaikos prepoznatljiv širom Evrope i sveta. Još jednom, hvala ti velika, izuzetno sam srećan što sam ponovo ovde“, rekao je Obradović.

Janakopulos je uvodnim rečima poželeo svima zdravlje i porodičnu sreću, a potom objasnio simboliku mesta na kojem su se okupili.

„Pre svega, dozvolite mi da svima vama i vašim porodicama poželim sreću, ljubav i zdravlje. Želim vam sve najbolje na ličnom i profesionalnom planu, kao i našem Panatinaikosu. Izabrali smo ovo mesto sa razlogom — oni koji su bili ovde pre tri godine razumeće zašto. U Panatinaikosu imamo svoje male sujeverne rituale i daj Bože da nas kraj sezone dočeka sa onim najvećim trofejem.“ Impuls i snaga kluba leže u zajedništvu koje podseća na najslavnije dane pod vođstvom njegove porodice.

„Ovoliko ljudi na jednom mestu nema ni u jednoj od fabrika kompanije VIANEX. Predivno je videti ovoliko veliku organizaciju. Vidim ljude kao što su trener Željko, Frangi, Dimitris, Majk, Jorgos, Mihalis... To je porodica. Panatinaikos je svih ovih godina imao jedan ključni sastojak — sjajnu atmosferu, ljubav i poštovanje među svima, od vrha do dna piramide. Moj otac i moj stric su sa Željkom stvorili nešto više od porodice. Daj Bože da na kraju ove sezone ponovo imamo isto to.“