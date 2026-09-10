Poketinov apel: Uzmite Čelsiju titulu iz 2017. i dajte je meni; ako si kršio pravila – ćao si!

Poketino pak smatra da bi ih moralo biti, jer se ovako samo opravdavaju poslovne mahinacije. I zato tvrdi da bi Plavcima trebalo oduzeti titulu iz sezone 2016/2017 i dodeliti je – njemu. Tačnije Toenhemu koji je tada vodio.

“Trebalo bi da je nama dodele. Ako je istina sve ovo što se desilo naravno da zaslužujemo da budemo šampioni za tu godinu. Mi smo bili drugi. Oni su kažnjeni, priznali su, to je to. Titula treba da ide drugoplasiranom.Jer nismo se takmičili pod istim pravilima. Potpuno je pošteno to reći. Možda bi, da su za sve važila ista pravila, možda bismo mi doveli neke igrače koji bi nas učinili boljim. Ne kukam, ovo je istina“, kaže Poketino.

Njegov Totenhem je u toj spornoj sezoni imao najmanje poraza, dao je najviše golova, primio najmanje, ali je svejedno trku završio sedam bodova iza Čelsija Antonija Kontea. Deceniju kasnije ispostavilo se da je Čelsi isplaćivao milione funti nelicenciranim menadžerima prilikom transfera igrača kakvi su Eden Azar, David Luiz ili naš Nemanja Matić.

“Čelsijevi navijači će se sada naljutiti na mene, ali da je Totenhem kršio pravila ja bih isto priznao i rekao: ’Gledajte, ne zaslužujemo titulu, jer smo kršili pravila’. Nemoguće je da samo neki klubovi igraju sa ofsajdom, a drugi bez ofsajda. Ili da jedan ima VAR, a drugi ne. Pravila moraju da budu ista za sve. Kao i kapacitet da se stvori najbolji tim“.

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O Konteu i Čelsijevim igračima sve najbolje. Ali...

“Ne želim da se moja poruka izvre, ali ako si kršio pravila, tog trenutka si ’ćao’. Titula ide drugom timu“.

E sad, to se u Engleskoj neće desiti, to se u u stvari u velikim ligama u 21. veku desilo samo u Italiji. I Poketino smatra da je to greška.



”Kada ne želimo da kažnjavamo onako kako treba da kažnjavamo podstičemo klubove da krše pravila. Ja sam izgubio posao zato što nismo osvojili titulu”, poentira Poketino.

I kad ovako posloži stvari – u pravu je?