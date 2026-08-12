Veliki Rom za još veće snove: Lukaku u Feneru za 10.000.000 godišnje

Ono što turskoj i italijanskoj javnosti u ovom trenutku još uvek nije do kraja rasvetljeno jesu precizni detalji saradnje. Zapravo, jedina enigma ostaje dužina vernosti – dok jedni izvori tvrde da je u pitanju klasičan dvogodišnji ugovor, drugi navode da se radi o formuli na godinu dana, uz opciju produžetka na još dvanaest meseci. Ipak, ono oko čega su se svi mediji usaglasili jeste igračeva plata. Fener je morao duboko da zavuče ruku u džep, pa će Lukaku u Istanbulu zarađivati faraonskih 10.000.000 evra po sezoni.

Pregovori dva kluba trajali su svega nekoliko dana. Fenerbahče je krajem prošle nedelje kontaktirao Napoli sa ciljem da što pre završi posao. U tome je i uspeo, mada je isprva naišao na zid. Italijanski klub je zacepio cenu od 15.000.000 evra, ali su u Istanbulu bili i te kako svesni da Napoli jedva čeka da se reši Belgijanca i najveće klupske plate (7.700.000 evra bruto), kao i problema sa nedisciplinom zbog koje ga je bivši trener Antonio Konte odstranio iz tima usled povrede. I zato su vešto taktizirali u pregovorima.

Iako su Italijani glatko odbili početnih 5.000.000 evra tražeći tri puta višu sumu, agent Federiko Pastorelo je odigrao ključnu ulogu uspevši da značajno snizi zahteve Napolitanaca i donese ponudu vrednu 6.000.000 evra fiksno i još 3.000.000 u bonusima. Sateran u ćošak, tim sa juga Italije nije imao kud, morao je da pristane.

"Velika mi je čast i privilegija što sam se pridružio vašem klubu i što sam deo tako veličanstvenog kolektiva sa tako slavnom istorijom. Spreman sam 100%, spreman sam da izađem na teren. Ovo je na neki način i emotivan trenutak za mene, jer se vraćam u Tursku posle mnogo godina. Kao što znate, ovde sam živeo kao malo dete i upravo sam ovde sa svojim ocem otkrio svet profesionalnog fudbala. Zbog toga će povratak za mene biti veoma specijalan i emotivan trenutak. Veoma sam ponosan što se to dešava baš sa Fenerbahčeom", bila je Romeluova poruka navijačima.

Ostaje pak da se vidi u kakvom stanju Lukaku dolazi u Istanbul odnosno da li je zaista sposoban da pomogne turskom velikanu u jurnjavi za pomenutim snovima sa početka teksta, koliko god oni bili veliki. Jer podsetimo, praktično čitavu prošlu sezonu propustio je zbog teške povrede prednje lože. Odigrao je svega šezdesetak minuta za italijanski klub pre nego što je sa reprezentacijom Belgije otputovao na Mundijal posle kojeg se nije vraćao u Napoli. Što će reći da je preskočio kompletne timske pripreme...

Odlazak snažnog Belgijanca iz Napulja ne znači samo rasterećenje budžeta pod Vezuvom, već potencijalno otvara vrata za ozbiljan domino efekat na evropskoj pijaci. Naime, Lukakuov transfer je stvorio neophodan prostor i sredstva da Napoli konačno krene po Gabrijela Žezusa. Brazilac je već duže vreme označen kao primarna meta Napolitanaca za osveženje ofanzivne linije, a sada kada su napravili mesta u svlačionici, napad na potpis napadača Arsenala deluje kao sasvim logičan sled događaja.

Klub iz severnog Londona spreman je da pregovara, pogotovo jer je Žezus ušao u poslednju godinu ugovora sa Tobdžijama, pa je ovo poslednja prilika za zaradu. Ipak, Arsenal ne planira da ga pusti ispod cene, bez obzira na to što bi narednog leta mogao da ode besplatno. Očekuje se da će engleski vicešampion za slobodu brazilskog napadača tražiti nešto više od 20.000.000 evra, što je cifra koju će Napoli morati da iskešira ukoliko želi kapitalca u napadu.