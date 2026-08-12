Gori Bosfor, gori cela Turska: Vlahović došao da skine Galatu sa trona

Samim tim što su angažovali Dušana u jednom od najvećih transfera u istoriji turskog fudbala uz zaradu skoro istu koju ima Viktor Osimen , postalo je jasno - Bešiktaš želi da skine Galatu sa trona, a glavni čovek u toj misiji biće - Vlahović .

Za doskorašnjeg igrača Juventusa interesovanje je pokazao Atletiko Madrid i to ozbiljno, ali su Jorgandžije prvo morale da se oslobode Aleksandera Serlota . Kako španski klub u tome nije uspeo, Turci su ubrzali pregovore i maltene nagovorili Vlahovića da prihvati njihove uslove.

Bruto vrednost ugovora iznosi 90.000.000 evra, a ako se uzme u obzir da porez u Turskoj iznosi 40 odsto, onda će Vlahović dobiti 65.000.000 u šta je uključena plata, bonus za potpis (10.000.000 evra), menadžerske provizije, ali i razni lako ostvarivi bonusi, pa će Vlahović po primanjima verovatno biti ispered nigerijskog napadača.

Naravno da je finansijski deo bio veoma važan, ali bitan faktor bio je i trener Vinćenco Italijano. On i Dušan su sarađivali u Fiorentini, a srpski napadač je u tom periodu na 24 utakmice postigao 20 golova i obezbedio transfer u Juventus.

Bivši trener Bolonje poznat je po napadačkom fudbalu, što Vlahoviću savršeno odgovara. Italijano će sad imati zadatak da reprezentativcu Srbije vrati onaj prepoznatljivi sjaj koji ga je krasio dok je stanovao u FIrenci.

Pored Italijana, važnu ulogu odigrao je sportski direktor Eduard Graf. Poznat je kao čovek koji je u Dortmund doveo Halanda i Belingema, a sada vodi sportsku politiku Bešiktaša, i bio je jedna od ključnih karika u pregovorima.

Na kraju, ništa manje važnu ulogu nije imao Nikola Damjanac koji je Dušanov savetnik. U dobrim je odnosima sa Vlahovićevim ocem Milošem, porodični prijatelj i osoba od poverenja. Upravo je Damjanac bio od velike pomoći Vlahovićima prilikom donošenja odluke.

Bešiktaš je ove sezone već potrošio 66.950.000 evra na dovođenje igrača, samo je Fenerbahče ispred njih, dok se Galata pomalo uspavala. Ali, očekujemo od njih odgovor. Pogotovo posle ovakve detonacije Bešiktaša.