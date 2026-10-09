Fabregas je spremio još jedan slatkiš iz Primere: Stiže špic za samo 10.000.000 evra

U pitanju je Serhio Kameljo, napadač Rajo Valjekana, autor sedam golova od početka nove sezone, što mu je omogućilo drugo mesto na listi strelaca La Lige, zajedno sa Kilijanom Embapeom i Laminom Jamalom. Kameljo je ušao u petu sezonu u elitnom rangu španskog fudbala i evidentno je da mu na Valjekasu veruju, jer je sve ovo vreme imao skoro „punu” minutažu. S tim što je tek sad sazreo, jer je sa ovih sedam pogodaka već nadmašio dosadašnji najbolji učinak u prvenstvu.

Kameljo je izdanak škole Atletiko Madrida, ali nikada nije dobio pravu šansu kod Dijega Simeonea, posle čega se preselio na Valjekas i što kod Andonija Iraole, što kod Injiga Peresa (malo i kod Fransiska Rodrigesa), sakupio 145 utakmica za klub iz radničkog naselja. Sve to su bile reference da ga Fabregas primeti i poželi da ga angažuje.

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Ionako je Sesk dosad bio izvanredan u privlačenju igrača sa Pirineja koji su pod njegovom palicom postajali još bolji u Seriji A. Na primer, sad vodi štopere Jakoma Ramona (bio u Realovoj Kastilji) i Vilija Kambvalu (bio u Viljarealu), levog beka Aleksa Valjea (produkt Barselonine La Masije), brazilskog desnog beka Jana Kouta zna iz perioda u Đironi, krila Asan Dijao i Hesus Rodriges su angažovani iz Betisa, Argentinac Maksimo Perone je bio u Las Palmasu, grčki špic Anastasios Duvikas je igrao u Selti, a svima je dobro poznato kako je posle odlaska iz Real Madrida eksplodirao Niko Pas i postao jedan od lidera Koma, koga u Argentini vide kao budućeg nosioca igre tamošnje reprezentacije.

Zato se u Seskov izbor ne sumnja. Ni u način da Komo kao klub pruži priliku svima da igraju. Ionako se ove sezone takmiči na tri fronta i biće potrebne rotacije. Iako Fabregas uglavnom voli da igra sa jednim najisturenijim napadačem, Kameljo ima sposobnost da dejstvuje i po krilu i to ga čini poželjnim u Seskovom shvatanju fudbala.

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Cena je pristupačna, jer je Komo ponudio Rajo Valjekanu 10.000.000 evra. Španci će izgleda taj novac prihvatiti, jer se osvajač zlatne medalje na prethodnim Olimpijskim igrama u Francuskoj nalazi u poslednjoj godini ugovora i klub je procenio da je bolje da u januaru uzme makar 10.000.000 nego da na leto ostane bez ičega. A Kameljo će dobiti šansu da radi sa trenerom koji je u modi i igra u ekipi koja neguje ofanzivniji stil fudbala nego što je Rajov.