Zašto je Rijera napravio samo jednu izmenu do 90. minuta?
Vreme čitanja: 3min | sub. 31.10.26. | 19:14
"Kada mi se nešto dopada ne diram i ne menjam ništa", poručio je Španac posle pobede nad Mačvom sa 4:2 (2:1)
Jednu pomalo neobičnu situaciju smo gledali ove subote u Šapcu. Crvena zvezda se do samog finiša mučila da slomi otpor Mačve u 14. kolu Mozzart Bet Superlige, ispustila je dva gola prednosti i sve do 84. minuta je bilo nerešeno, a njen trener Albert Rijera je sve to posmatrao mirno pored aut linije. Štaviše, do 90. minuta je napravio samo jednu izmenu. U 65. minutu kada je na desnom krilu umesto Loizosa Loizua uveo Je-Gena Kima, a 18-godišnji Južnokorejac je bio jedan od junaka, asistirao je Bambi Dijengu za 3:2.
Tek kada je sve bilo rešeno, a na semaforu stajalo 4:2, Rijera je u igru uveo i Tomasa Hendela, Mohameda Abu Fanija i 17-godišnjeg Andreja Sibinovića. Posle utakmice je pred kamerama Arene Sport španski strateg objasnio zašto nije ranije reagovao sa izmenama.
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Najpre je odgovorio na konstataciju novinarke da su meč obeležili Zvezdini usponi i padovi.
“Ne slažem se da je bilo uspona i padova u našoj igri. Zaista sam veoma srećan time što sam video na terenu od igrača. Primili smo gol posle kornera, u poslednje vreme nam se to previše dešava i moraćemo da obratimo pažnju, a potom još jedan i šutem sa 40 metara. To se dešava. Vidite da nismo gotovo uopšte pravili izmene do pred kraj utakmice. To je zato što kad mi se dopada nešto, ne diram i ne menjam. Uživao sam u tome što vidim na terenu, radili smo sve po planu. U normalnim okolnostima već na poluvremenu bismo vodili sa 3:0 ili 4:0, ali to je fudbal”, rekao je Rijera.
S druge strane je i trener Mačve Nemanja Glušica bio zadovoljan igrom svog tima. Naravno, ne i rezultatom.
“Sigurno da mogu da budem zadovoljan borbenošću i igrom na momente, pogotovo u polju. Mislim da smo drugi gol primili dosta jeftino, uspeli smo da se vratimo što je jako teško protiv ovakvog protivnika. Bili smo jako blizu iznenađenja. Taj momenat kada primamo treći gol, previše smo izašli visoko i napravili razmak između linija. Nismo uspeli da se vratimo, to nas je koštalo. Posle toga, nema šta, Zvezda je privela rutinski. Mogu da čestitam mojim momcima na borbenosti i disciplini. Mi smo u utorak imali kup utakmicu, ovaj tim teško trpi utakmice na svaka tri dana. Možemo donekle da budemo zadovoljni svime osim rezultatom”, poručio je Glušica.
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MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE - 14. kolo
Subota
Mačva - Crvena zvezda 2:4 (1:2)
/Ristivojević 32, Vidakov 55 - Dijeng 16, 29, 84, Elšnik 86/
Nedelja
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