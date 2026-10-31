Zašto je Rijera napravio samo jednu izmenu do 90. minuta?

Jednu pomalo neobičnu situaciju smo gledali ove subote u Šapcu. Crvena zvezda se do samog finiša mučila da slomi otpor Mačve u 14. kolu Mozzart Bet Superlige, ispustila je dva gola prednosti i sve do 84. minuta je bilo nerešeno, a njen trener Albert Rijera je sve to posmatrao mirno pored aut linije. Štaviše, do 90. minuta je napravio samo jednu izmenu. U 65. minutu kada je na desnom krilu umesto Loizosa Loizua uveo Je-Gena Kima, a 18-godišnji Južnokorejac je bio jedan od junaka, asistirao je Bambi Dijengu za 3:2.

Tek kada je sve bilo rešeno, a na semaforu stajalo 4:2, Rijera je u igru uveo i Tomasa Hendela, Mohameda Abu Fanija i 17-godišnjeg Andreja Sibinovića. Posle utakmice je pred kamerama Arene Sport španski strateg objasnio zašto nije ranije reagovao sa izmenama.