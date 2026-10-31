Ne pomaže ovde niko: Nova katastrofa Fenera, navijači besni
Vreme čitanja: 4min | sub. 31.10.26. | 19:03
Dirk Kajt ništa nije promenio, Akturkoglu ispraćen sa terena zvižducima
Delovalo je da bi promena trenera mogla nešto da novo da donese, da će Dirk Kajt razmrdati malo svlačionicu istanbulskog velikana, ali ono ispade još gore. Dočekali su kod kuće u 10. kolu Gectepe, trebalo je ovo da bude zagrevanje za Liverpul, ali je bila nova katastrofa jer su gosti slavili 2:1 (0:1).
Kada je izlazio iz igre, Kerem Akturkoglu - koji se dobrano ispromašivao, dobio je zvižduke od navijača, a zbog bolesti nije igrao Mejson Grinvud. To je još jedna briga više za Kajta.
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Odlično je počeo domaćin, ako se izuzme da je Engolo Kante dobio žuti karton zbog oštrog starta već u trećem minutu i morao je da bude oprezan do kraja utakmice. Napadali su od samog početka domaći igrači, bili su motivisani i golman gostujuće ekipe Arda Ozčimen je odlično branio. Prvo je skinuo šut Lukakua u osmom minutu, da bi u devetom imao još bolju odbranu. Oguž Ajdin je odigrao dupli pas sa Lukakuom, ušao u kazneni prostor po desnoj strani i šutirao snažno, ali se istakao čuvar mreže Gectepea.
Imao je i Ederson dobru odbranu u 19. minutu. Posle greške Genduzija, kombinovali su gostujući igrači, Janderson je probio i šutirao po zemlji, ali je Ederson uspeo nogom da zaustavi njegov udarac i izbaci loptu u korner. Fener je nastavio da napada, gosti su nastavili da biju po nogama, a u 31. minutu je Akturkoglu ostao kratak da sa nekoliko metara smesti loptu u mrežu posle utrčavanja i dodavanja Kavečija. Solidna šansa je bila u 35. minutu, kada je opet Janderson bio u centru pažnje. Odložio je loptu za Antunesa i on sa ivice kaznenog prostora gađa tek pored leve stative. Isti igrač je u 44. minutu centrirao, pogodio Bokelea, koji gađa glavom, ali je opet Ederson imao dobru odbranu.
Taman kada je delovalo da će se sa nulom otići na veliki odmor, Mateo Genduzi u prvom minutu nadoknade pogađa za vođstvo. Taman kada je delovalo da će se sa nulom otići na veliki odmor, Mateo Genduzi u prvom minutu nadoknade pogađa za vođstvo. Odlično se zagradio Lukaku u svom stilu, zadržao loptu, ugledao Genduzija koji natrčava, odložio mu je loptu i francuski vezista precizno pogađa u donji levi ugao za vođstvo.
Katastrofalan potez odmah na startu drugog poluvremena imao je Ederson, kada je poprečnu loptu dodao u noge gostujućem igraču, ali se istakao odbranom odmah zatim iskupio. Bilo je dosta promašaja za Fenerbahče, Akturkoglu je promašio maltene loptu usamljen na petercu, zatim je pogodio stativu sa desetak metara u 71. minutu, Lukaku je isto promašivao... I za sve to je stigla kazna.
Genduzi je hteo da vrati loptu petom unazad, što je bila katastrofalna greška. Šta li je razmišljao francuski fudbaler pitanje je pravo, a u problem je ubacio Škrinjara, koji je morao da se trka sa Armstrongom i to je za njega bila nemoguća misija. Pretrčao ga je, istrčao na Edersona i doneo izjednačenje u 76. minutu. I to nije bilo sve. Dva minuta kasnije bio je potpuni preokret. Posle kornera je sjajno skočio Andre Enrike i smestio loptu glavom u dalji ugao za vođstvo Gectepea.
Dok je izlazio sa terena, Kerem Akturkoglu je dobio zvižduke navijača zbog veoma loše igre, velikog broja promašaja, pa i forme slabe.
Inače, Fenerbahče je imao poslednju priliku za bod u 91. minutu, kada je Nene centrirao i Lukaku promašio loptu sa peterca da je samo skrene u mrežu... Na kraju, ostali su praznih ruku pred dolazak Liverpula u Istanbul u sredu.
TURSKA 1 – 10. KOLO
Petak
Konja - Galatasaraj 0:4 (0:2)
/Osimen 12, Akgun 28, Batrakov 49, Leao 55pen/
Subota
Erzurum - Čorum 1:3 (0:1)
/Diabate 74 - Sojundžu 20, Ramirez 71, 78p/
Kodžaeli - Rize 0:0
Fenerbahče - Gectepe 1:2 (1:0)
/Genduzi 45+1 - Armstrong 76, Enrike 78/
Nedelja
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