Ne pomaže ovde niko: Nova katastrofa Fenera, navijači besni

Odlično je počeo domaćin, ako se izuzme da je Engolo Kante dobio žuti karton zbog oštrog starta već u trećem minutu i morao je da bude oprezan do kraja utakmice. Napadali su od samog početka domaći igrači, bili su motivisani i golman gostujuće ekipe Arda Ozčimen je odlično branio. Prvo je skinuo šut Lukakua u osmom minutu, da bi u devetom imao još bolju odbranu. Oguž Ajdin je odigrao dupli pas sa Lukakuom, ušao u kazneni prostor po desnoj strani i šutirao snažno, ali se istakao čuvar mreže Gectepea.

Imao je i Ederson dobru odbranu u 19. minutu. Posle greške Genduzija, kombinovali su gostujući igrači, Janderson je probio i šutirao po zemlji, ali je Ederson uspeo nogom da zaustavi njegov udarac i izbaci loptu u korner. Fener je nastavio da napada, gosti su nastavili da biju po nogama, a u 31. minutu je Akturkoglu ostao kratak da sa nekoliko metara smesti loptu u mrežu posle utrčavanja i dodavanja Kavečija. Solidna šansa je bila u 35. minutu, kada je opet Janderson bio u centru pažnje. Odložio je loptu za Antunesa i on sa ivice kaznenog prostora gađa tek pored leve stative. Isti igrač je u 44. minutu centrirao, pogodio Bokelea, koji gađa glavom, ali je opet Ederson imao dobru odbranu.

Taman kada je delovalo da će se sa nulom otići na veliki odmor, Mateo Genduzi u prvom minutu nadoknade pogađa za vođstvo. Taman kada je delovalo da će se sa nulom otići na veliki odmor, Mateo Genduzi u prvom minutu nadoknade pogađa za vođstvo. Odlično se zagradio Lukaku u svom stilu, zadržao loptu, ugledao Genduzija koji natrčava, odložio mu je loptu i francuski vezista precizno pogađa u donji levi ugao za vođstvo.