Novi 4x10: Kako je debitant Koloko ukrasio Zvezdinu savršenu nedelju i šta je odvelo Partizan u dupli poraz?
Vreme čitanja: 1min | sub. 31.10.26. | 19:11
Duplo kolo i potpuno različito raspoloženje u taborima večitih rivala iz Beograda, a izazovi im tek predstoje i na terenu, ali i van njega. Uz Jokićev "klinč" sa navijalima u Denveru to su sve teme razgovora u novom izdanju podkasta "4x10".
Zvezda u pakleni novembar, koji će mahom provesti u gostima, ide sa dve "stotke" i dve važne pobede protiv Makabija i Bajerna u Beogradu. Uz to, na sjajan način je predstavljen novajlija Kristijan Koloko, a posebno raduje i povrtatak u staru formu Tajsona Kartera.
Na drugoj strani brda, crno-beli su se sa teških gostovanja u Lionu i Kaunasu vratili sa dva poraza u torbi, ali i osećajem da je propuštena dobra prilika, posebno u Francuskoj. Novajlije Rivs i Franks su se solidno pokazale, ali umornom Karliku Džonsu treba još veća pomoć.
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Društveno-političke promene u Srbiji će se sasvim izvesno odraziti i na srpsku košarku, te je u novoj epizodi podkasta "4x10" bilo reči i o tome kako će promene i na domaćem, ali i na evropskom planu uticati na pozicije i status klubova, pre svega na evroligaše - Crvenu zvezdu i Partizan.
Četvrti segment posvećen je problemima u Denveru koje je malo ko video da dolaze. U centru pažnje je, logično, Nikola Jokić i njegovo nezadovljstvo zviždanjem ekipi koje se već nekoliko puta dogodilo u "Bol Areni" od početka sezone. Šta je posredi i koliko će to uticati eventualno na budućnost Nagetsa.
U studiju MozzartTV-a je bila standardna ekipa u sastavu - Darko Plavšić (komentator TV Arena Sport), urednik i voditelj našeg podkasta Marko Ljubomirović i novinari portala Mozzart Sport Nikola Stojković i Bojan Brezovac.