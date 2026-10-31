Novi 4x10: Kako je debitant Koloko ukrasio Zvezdinu savršenu nedelju i šta je odvelo Partizan u dupli poraz?

Društveno-političke promene u Srbiji će se sasvim izvesno odraziti i na srpsku košarku, te je u novoj epizodi podkasta "4x10" bilo reči i o tome kako će promene i na domaćem, ali i na evropskom planu uticati na pozicije i status klubova, pre svega na evroligaše - Crvenu zvezdu i Partizan.

Četvrti segment posvećen je problemima u Denveru koje je malo ko video da dolaze. U centru pažnje je, logično, Nikola Jokić i njegovo nezadovljstvo zviždanjem ekipi koje se već nekoliko puta dogodilo u "Bol Areni" od početka sezone. Šta je posredi i koliko će to uticati eventualno na budućnost Nagetsa.

U studiju MozzartTV-a je bila standardna ekipa u sastavu - Darko Plavšić (komentator TV Arena Sport), urednik i voditelj našeg podkasta Marko Ljubomirović i novinari portala Mozzart Sport Nikola Stojković i Bojan Brezovac.