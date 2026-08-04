Rezzime dana (utorak): Ko je ostavio navijačke pretenzije van tiketa, nije se pokajao

ZAOKRUŽENO

DINAMO ZG - KAUNAS Ž. (tip 1, kvota 1,15) – rezultat 5:0

Suštinski, četa Marija Kovačevića ostvarila je večeras verovatno najvažniju pobedu u jesenjem delu sezone. S pet golova kod kuće Zagrepčani su osigurali miran revanš, takoreći izlet za šest dana i (minimum) ligašku fazu LE, s tim da san o povratku u Ligu šampiona posle dve godine ostaje da plamti.

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ARARAT - CELJE (tip GG, kvota 1,68) – rezultat 2:1

Ovaj trijumf ne samo da daje realnu nadu za istorijski plasman u plej-of, već i obezbeđivanje igranja minimum u Ligi Evrope (gde nikada nije igrao nijedan jermenski klub). Računica je jasna: tim koji prođe u narednu fazu igraće u poslednjem kolu kvalifikacija protiv boljeg iz duela Mjelbi – Slovan Bratislava.

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PATHUM JUN. - ASTON VILA (tip 2, kvota 1,15) – rezultat 1:3

Ovo je bio klasičan zicer, to jest sigurizza, da se izrazimo „kladilačim“ žargonom. Pripremni meč, susret između tajlandskg kluba i birmingemskog ponosa. Kako smo očekivali, tako se i dogodilo.

MJELBI - SLOVAN B. (tip 2, kvota 2,05) – rezultat 1:2

Vodio je Mjelbi golom Eliota Strauda iz penala u 58. minutu, ali je Slovan preokrenuo u poslednjih petnastak minuta. Na 1:1 izjednačio je Gambijac Sulejman Kamara u 78. minutu, dok je totalni preokret timu iz Bratislave doneo Manase Kijanga u 90+4.

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MONTANA - NESEBAR (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 3:1

Završilo se drugo kolo bugarskog šampionata, a poslednji meč je doneo još jednu pobedu našim najboljim kladiocima koji su u velikom broju odigrali ovaj tip. Mada nije bilo baš skroz opušteno pošto je gost poveo na startu susreta, ali je posle došlo do preokreta.

MAKABI HAIFA - IRONI TIBERIJAS (tip 1, kvota 1,20) – rezultat 4:2

Dok im se aktuleni šampion, Makabi iz Ber Ševe borio i izborio sa Crvenom zvezdom u Mađarskoj, haifski Makabi i Ironi odigrali su suret četvrte runde izraelskog šampionata. I to su ga baš odigrali pošrto je palo čak šeest golova. Na kraju je bio onaj na kojeg smo se i kladili, a to jke ovde najvažnije.

PRECRTANO

HAPOEL BER ŠEVA - CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,75) – rezultat 1:0

Dominirala je Crvena zvezda protiv Larna u pas igri, u dve utakmice imala posed preko 70 odsto, ali su je mečevi sa skromnim šampionom Severne Irske, izgleda, ubedili da na sličan način može da kontroliše i utakmicu sa Hapoel Ber Ševom. Ne da u tome nije uspela, već joj se pas igra potpuno raspala u Sombotelju.

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OLIMPIJAKOS - NEC (tip 1, kvota 1,55) – rezultat 0:0

Pogrešili su svi koji su mislili da će NEC sagoreti u paklu Pireja. Ne samo da novi tim Dušana Tadića nije sagoreo, već se nosio potpuno ravnopravno sa vicešampionom Grčke, čak bio i bolji i bliži pobedi.

SPARTA PRAG - LION (tip 2, kvota 2,10) – rezultat 2:1

Fudbalska milina! E, to je bilo večeras u Pragu. Fudbalska pravda je pobedila, ako tako može da se kaže. Sparta je bila bolja, Sparta je bila moćnija. Jedan kiks to nije mogao da izbriše, a drugi je to podebljao.

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SEN ŽIL – BODO (tip 1, kvota 2,35) – rezultat 3:3

Nažalost, žreb je već u trećem kolu kvalifikacija spojio belgijskog i norveškog vicešampiona, a zadovoljniji na polovini dvomeča može da bude Bode koji je u Ostendeu (120 kilometara od Brisela) odigrao 3:3 i biće blagi favorit u revanšu na svom “veštaku” naredne nedelje. Međutim, daleko od toga da u ovom dvomeču ima favorita. Ovo su ekipe koje ne kalkulišu i igraju fudbal na gol više do poslednjeg daha.

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