Famalikao čuva tvrđavu, Alverkin motiv treća pobeda u nizu

Zanimljivo je da je od početka godine Famalikao veoma siguran na svom terenu. Od januara izgubili su samo jednom kao domaćini, a Alverku su pobedili sredinom maja na istom mestu sa 1:0.

Trener Famalikaa Karlos Karvahal je uveren da njegov tim ima sve preduslove da zabeleži pobedu i znatno popravi plasman na tabeli Primeire.

"Dobro smo proučili igru Alverke tokom pauze. Trenirali smo jako dobro, imam veliko poverenje u ovaj tim i to da ćemo osvojiti tri boda. Alverka ima agresivan i mlad tim, baš kao i mi. Kada se brane čine to u formaciji 5-4-1", kaže Karvahal.

21.15: (1,88) Famalikao (3,50) Alverka (4,30)

Na klupi Alverke je Serhio Fereira, koji je zanimljivo bio prvi pomoćnik Karvahalu.

"Dolazi nam Serhio, bio je nekad sa nama, ali nema tajni, mi znamo sve o Alverki kao što oni znaju sve o nama. Uspeli smo da izvučemo važne detalje, a ono što znam je da je Serhio mlad i talentovan trener i nadam se da će imati vrlo uspešnu karijeru. Može da zabeleži mnogo pobeda, nadam se ne ovaj put", kaže Karvahal.

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Pre odlaska na pauzu, Famalikao je bio ubedljiv na gostovanju Nacionalu, slavio je sa 4:0. Cilj je da se nastavi u istom stilu.

"Tek posle ovog meča znaćemo da li je pauza bila dobra za nas. Ne verujem da će biti značajnijih promena, možda tek poneka zbog izbora strategije. Mislim da će Famalikao nastaviti da radi ovako kao i do sad", dodao je Karvahal.

Što se tiče gostiju, zanimljivo je da u Primeiri nisu uspeli da vežu tri pobede više od 20 godina. Trener Serhio Fereira veruje da njegov tim konačno može da prekine i tu seriju koja traje od sezone 2000/01. Pre ovog okršaja, Alverka je u gostima pobedila Nasional sa 3:1, a potom kod kuće i Rio Ave (1:0).

"Tim je gladan pobeda, imamo tu ambiciju. Ono što možemo da obećamo je da ćemo dati sve od sebe. Osećamo da se pojačao taj takmičarski duh u grupi. Sve smo jedinstveniji, svesni smo zajedničkog cilja. Što se tiče protivnika, bilo bi pogrešno procenjivati ga prema poziciji na tabeli i startu sezone. Očekujemo organizovan tim, imaju trenera sa jasnom vizijom igre i sigurno su pauzu iskoristili da se konsoliduju", poručio je Fereira.

PRIMEIRA – 8. KOLO

Petak

Moreirense - Žil Visente 0:1 (0:0)

/Valas Franka pen 90/

Braga - Sporting Lisabon 1:2 (1:0)

/Rui Silva ag 41 - Suarez 66, Bernardo ag 71/

Subota

Maritimo - Porto 1:2 (1:1)

/Šalai 16 - Froholt 42, Pjetuševski 86/

Akademika Viseu - Estoril 2:1 (1:0)

/Kahraman 29, Maseguem 88 - Guitane 56/

Kasa Pija - Santa Klara 0:1 (0:1)

/Vaskonselos 90+2/

Nedelja

Rio Ave - Nasional 3:2 (1:1)

/Klemensen 40, Bezera 57, Blesa 71p - Njoja 32, 59/

Benfika - Vitorija Gimarais 2:0 (1:0)

/Dal 24, Sudakov 75/

Aruka - Estrela Amadora 1:0 (1:0)

/Barbero 5/

Ponedeljak

21.15: (1,88) Famalikao (3,50) Alverka (4,30)

***kvote su podložne promenama