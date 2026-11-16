Orlovima je potrebna podrška, na meč Srbije i Italije za samo 1.500 dinara

Najjeftinija ulaznica za okršaj između Orlova i Azura košta samo 1.500 dinara i ona je "druga kategorija". Ukoliko neko želi da posmatra ovaj okršaj sa mesta prve kategorije, onda mora da izdvoji svega 1.000 dinara više, dok je cena karte za VIP tribinu svega 3.000 dinara.

Podrška izabranicima Dušana Alimpijevića je više nego potrebna u utakmici koja je od ogromne važnosti za naš nacionalni tim. Cene su zaista pristupačne, pa je red da beogradski hram košarke dočeka rivala dupke pun.

Ulaznice mogu da se kupe po cenama:

VIP tribina: 3.000 dinara.

Prva kategorija: 2.500 dinara.

Druga kategorija: 1.500 dinara.

Parter: 2.000 dinara.

Počasna mesta pored terena prvi red: 20.000 dinara.

Počasna mesta pored terena drugi red: 18.000 dinara.

Počasna mesta pored terena treći red: 15.000 dinara.

Počasna mesta bok prvi red: 18.000 dinara.

Počasna mesta bok drugi red: 15.000 dinara.

Počasna mesta bok treći red: 10.000 dinara