Veče odluke, Slovenci i Škoti na raskrsnici

Slovenci uoči ovog kola imaju osam bodova, jedan više od trećeplasirane Škotske. Njihove šanse za plej-of su daleko veće jer gostuju na stadionu u Skoplju, protiv tima koji je u proteklih pet mečeva postigao svega jedan gol i ubedljivo je poslednji na tabeli.

20.45: (7,00) S. Makedonija (4,30) Slovenija

Slovenija bi u slučaju poraza Škotske mogla i kao poražena da prođe u plej-of, ako "Tartan Armi" ne pobedi, ali selektor Boštjan Cesar kaže da ga ne zanimaju takve kalkulacije. U svakom slučaju, imaju obezbeđen opstanak u B diviziji.

"Nema nikakvih kalkulacija. Želja nam je da u svakom meču igramo dobro i osvojimo tri boda. Ako budemo takvi i odigramo dobar meč, verujem da onda rezultat biti u našu korist", rekao je Cesar.

On neće moći da računa na Jaku Bijola zbog kartona, pa će biti izazov zameniti ga.

"Od prvog minuta moramo da budemo agresivni, da držimo ritam kao na meču sa Švajcarskom. Tada smo fizički bili veoma di, tako da očekujem maksimalnu borbenost od početka do kraja, čak i od onih koji će ući kao zamene. Igrači veruju da su u stanju da ostvare povoljan rezultat", dodao je Cesar.

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Što se tiče Škotske, čak ni pobeda u Sent Galenu ne bi joj garantovala plej-of za promociju, ako Slovenija bude bolja u Skoplju od Severne Makedonije.

20.45: (1,75) Švajcarska (3,80) Škotska

Ipak, pred selektorom Škotske Sebastijanom Pokonjolijem je mnogo posla jer kako je rekao, želi da njegov tim za 18 meseci izgleda sasvim drugačije. On je svestan da navijači nisu bili zadovoljni igrom pre nekoliko dana na meču sa Severnom Makedonijom uprkos pobedi od 2:1.

"Posle tog meča, osetio sam daleko više negativnosti, ali ja sam bio zadovoljan jer smo imali samo dva dana da pripremimo meč. Ako ste pažljivo gledali, bilo je tu mnogo ideja i pravih stvari. To je bilo pozitivno, ali rekao sam i ranije da želim da vidim napredak što je pre moguće. Nisam očekivao da će biti zvižduka na poluvremenu, bio sam iznenađen. Tako je godinama, ali ja nisam bio svestan količine kritika jer ne čitam štampu. Jedino što želim je da zadovoljim navijače. Ako nisu srećni, pokušaćemo da budemo bolji", obećao je Pokonjoli.

Problem za Škote je što je Švajcarska u odličnom ritmu. Ne samo da ih je u septembru pobedila u Glazgovu (3:0), već ima i niz od 14 mečeva bez poraza, uz osam pobeda i šest remija. Takođe, Sajdžije su slavile u dva od poslednja tri okršaja sa Škotima, pa su i u tom pogledu u prednosti.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Ponedeljak

GRUPA 1

20.45: (1,75) Švajcarska (3,80) Škotska (4,50) MOZZART RELAX

20.45: (7,00) S. Makedonija (4,30) Slovenija (1,47) MOZZART RELAX