U Lansu besni na svog čudotvorca: Otpuste te, a kažeš da vrediš duplo više nego prvi put?

Kako navodi Uruglijan, prvi kamen spoticanja bili su nerealni finansijski zahtevi Sažovih agenata...

"Dve stvari su dovele do toga da propadne dogovor sa Sažom. Prva su bili njegovi finansijski zahtevi. Prošle godine je bio plaćen 100.000 evra bruto, sa sve bonusima. Sezonu je završio sa 180.000 evra pošto je ispunio sve, a naš model ima znatnu varijabilnost. Njegovi agenti su došli s pričom da ove godine to mora da bude 200.000 evra fiksno, uz iste bonuse. I tako, trener 'zatvara' vrata nakon što je osvojio Kup Francuske, nakon što je izjavio za Telefoot da ostaje u Lensu, iako nam je bilo potrebno da ode u Kristal Palas", rekao je Ugurlijan za La Voa du Nord.

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Prvi čovek Lansa pojašnjava da glavni problem čak nisu finansije, već manjak poštovanja koje su Saž i njegovi zastupnici pokazali prema klubu.

"Kristal Palas ga je platio četiri puta više. To je razumljivo. I on se vraća govoreći da, eto, više ne vredi 100.000 nego 200.000 evra. Zapravo se i ne radi toliko o plati; u pitanju je nedostatak poštovanja prema klubu. Njegov odlazak nije bio sjajan, da se blago izrazim. Ali povrh svega, ti se vraćaš i govoriš mi da sada vrediš duplo više, a upravo te je Kristal Palas otpustio?".

Kako navodi Ugurlijan, pregovori su pukli zbog medijske kampanje koju su Sažovi agenti pokrenuli preko lista L'Ekip, plasirajući izmišljene detalje o dešavanjima u klubu i navodnim tajnim sastancima.

"Ponašanje već u startu nije bilo dobro, ali ono što je presudilo dogovoru bila je medijska kampanja koju su vodili njegovi agenti, naročito u listu L'Ekip, gde su izmislili gomilu stvari o tome šta se dešavalo u našem klubu. Bio sam u Parizu; proveo sam 30 minuta pozdravljajući se sa Pjerom Sažom. Nisam čak ni pričao o plati ili bilo čemu sličnom. Za mene je dogovor bio sklopljen. Atmosfera je bila sjajna. Zagrlili smo se i to je bio način da kažemo kako zatvaramo loše poglavlje s kraja njegovog mandata i njegovog odlaska iz Kristal Palasa. A onda saznajem za neku izmišljenu stvarnost u kojoj sam navodno imao poseban odnos sa Pjerom, da sam razgovarao direktno sa njim. Sa Pjerom Sažom sam razgovarao samo jednom otkako smo se sreli u Komu u avgustu. I onda u L'Ekipu čujem da, ne, zapravo mi često razgovaramo, da se sastajemo u Londonu. To je čista izmišljotina“, zaključio je Ugurlijan.