Rivali se pojačavaju pred Zvezdu: Olimpija dovodi centra, Barsa cilja zamenu za Pantera

Naime, Olimpija će prema pisanju portala Pianetabasket angažovati peticu Skafatija Zerika Onjemu . Kako navodi pomenuti izvor, tim iz Milana će na ime obeštećenja platiti cifru od 450.000 evra.

Reč je o momku koji je prošle sezone eksplodirao u Finskoj i sa Vilpasom osvojio titulu. Tokom leta usledila je selidba u Palakanestro, gde je u proseku beležio 10,9, 6,4 skoka i blokadu. Armani se odlučio da angažuje Onjemu zbog povrede Devina Bukera i zbog činjenice da su Osuman Diop i Mozes Rajt jedini pravi centri.

Dogovor između Olimpije i Skafatija bio je taj da snažni centar odigra utakmicu protiv Treviza za vikend, pa da se posle toga obave adminstrativne formalnosti i momak nigerijskog porekla ozvaniči saradnju sa slavnim italijanskim klubom i stavi se na raspolaganje Bankiju već za sutrašnji okršaj protiv Crvene zvezde.

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Prema pisanju istog izvora, milanski tim imao je nameru da angažuje beka Lestera Kinjonesa, ali on nije zainteresovan za Bankijevu ekipu, već ima drugog udvarača. Momak koji brani boje razvojnog tima Majamija dobio je ponudu Barselone, još jednog tima koji će ove nedelje odmeriti snage sa Crvenom zvezdom.