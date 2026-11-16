Rivali se pojačavaju pred Zvezdu: Olimpija dovodi centra, Barsa cilja zamenu za Pantera
Vreme čitanja: 2min | pon. 16.11.26. | 11:43
Manekeni plaćaju 450.000 evra obeštećenja
Crvenu zvezdu u nedelji duplog kola Evrolige očekuju gostujuće utakmice najpre sa milanskom Olimpijom (utorak, 20.30), a potom Barselonom (petak, 20.30) i po svemu sudeći oba rivala će u ovaj meč ući sa određenim pojačanjima.
Manekeni žele da se trgu iz letargije i dođu do još kojeg trijumfa (imaju samo jedan iz 11 kola). Smenjen je Pepe Poeta, doveden Luka Banki, a sada na insistiranje novog šefa struke dolazi i pojačanje u reketu.
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Naime, Olimpija će prema pisanju portala Pianetabasket angažovati peticu Skafatija Zerika Onjemu. Kako navodi pomenuti izvor, tim iz Milana će na ime obeštećenja platiti cifru od 450.000 evra.
Reč je o momku koji je prošle sezone eksplodirao u Finskoj i sa Vilpasom osvojio titulu. Tokom leta usledila je selidba u Palakanestro, gde je u proseku beležio 10,9, 6,4 skoka i blokadu. Armani se odlučio da angažuje Onjemu zbog povrede Devina Bukera i zbog činjenice da su Osuman Diop i Mozes Rajt jedini pravi centri.
Dogovor između Olimpije i Skafatija bio je taj da snažni centar odigra utakmicu protiv Treviza za vikend, pa da se posle toga obave adminstrativne formalnosti i momak nigerijskog porekla ozvaniči saradnju sa slavnim italijanskim klubom i stavi se na raspolaganje Bankiju već za sutrašnji okršaj protiv Crvene zvezde.
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Prema pisanju istog izvora, milanski tim imao je nameru da angažuje beka Lestera Kinjonesa, ali on nije zainteresovan za Bankijevu ekipu, već ima drugog udvarača. Momak koji brani boje razvojnog tima Majamija dobio je ponudu Barselone, još jednog tima koji će ove nedelje odmeriti snage sa Crvenom zvezdom.
Ono što nije naglašeno jeste koliko je posao blizu realizacije, ali nema dileme da bi nekadašnji član Golden Stejta i Filadelfije bio veliko pojačanje za Barselonu koja će morati neko vreme da nauči da živi bez Kevina Pantera.
Tim iz Blaugrane želi nekog sa poenima u rukama, a Kinjones je u dresu Skajforsa na proseku od 27,3, uz pet poena i 4,3 asistencije, pa bi bilo dobro da ga Katalonci ne potpišu do okršaja sa Crvenom zvezdom.