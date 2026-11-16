Mamurluk u Briselu: Da nije bilo Donarume, dali bismo im šest

Nadahnuti Belgijanci nadirali su iz svih pravaca i pravo je čudo da je na semaforu na kraju pisalo samo 4:1. To je posle meča konstatovao i trener Crvenih đavola Mark van Bomel.

"Da nije bilo Donarume, dali bismo im šest", rekao je samouvereno bivši as PSV-a i Barselone.

Sam Donaruma veruje da ključ poraza leži u svojevrsnom mamurluku koji je došao kao posledica prethodne euforije posle neočekivane pobede Italije nad Francuskom na San Siru (3:1).

"Tada nismo bili fenomenalni, kao što ni sada nismo katastrofalni. Bila je to predivna noć protiv Francuske i možda smo potrošili previše energije da bismo ostvarili takav rezultat, pa smo samo tri dana kasnije bili pomalo umorni. Kada odigrate utakmicu koja vas toliko ponese, nije lako odmah ponovo dostignuti isti nivo. To nije izgovor, ali smo svakako bili manje sveži nego pre nekoliko dana. Budimo iskreni, niko nije očekivao da ćemo imati ovako dobru kampanju u Ligi nacija. Odigrali smo nekoliko zaista impresivnih utakmica, ali Belgija je bila bolja i svesni smo da moramo da napredujemo", objasnio je Donaruma za RAI Sport.

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Jedinica Sitija i Azura ocenio je i da ovaj težak poraz "može i mora da bude dragoceno iskustvo iz kojeg će nešto da nauče".

"Selektor nam je već rekao da moramo da podignemo glave. Bilo je bolno, svi smo želeli da nastavimo takmičenje. Nažalost, ovo je sve deo procesa učenja. Započeli smo novu eru, tako da su ovakvi usponi i padovi očekivani", rekao je 27-godišnji čuvar mreže i pohvalio Manćinijeve trenerske i ljudske kvalitete.

"Selektor je poseban čovek i može mnogo da nam pomogne. I mi moramo da pomognemo mlađim igračima. Znamo da nemamo mnogo vremena jer se približavaju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, ali njima su potrebni minuti i iskustvo. Ima mnogo zanimljivih mladih fudbalera, ali moraju češće da igraju", zaključio je on.