Komšijska bitka: Klop želi prolaz, Ćavi traži lek za Gegenpresing

Statistika kaže da Nemci u poslednjih pet mečeva sa Holandijom ne znaju za poraz, u septembru je u Amsterdamu bilo dramatično i na kraju nerešeno (1:1), pošto su Holanđani u nadoknadi vremena golom Kodija Gakpa uspeli da izvuku bod.

Nemačka ima tri boda manje uoči ovog susreta, ali i ogroman motiv da eventualnim trijumfom obezbedi plasman u četvrtfinale Lige nacija kao pobednik grupe. Biće prvi ako pobede, a Grčka ne savlada Srbiju, jer su Grci u dva meča sa Nemcima bili bolji (1:0 i 0:0).

20.45: (1,90) Nemačka (4,20) Holandija (3,40)

Kako god, selektor Nemačke Jirgen Klop kaže da će meč sa komšijama biti izazova, ali i da uvek uživa u takvim okršajima.

"Zasad je sve dobro. Zaista se radujem ovoj utakmici. Na početku ciklusa imali smo želju da budemo u ovoj poziciji i imamo šansu da se kvalifikujemo. Prilika je sada tu i na nama je da je iskoristimo. Oduvek sam kao trener voleo da igram protiv timova kao što je Holandija. Kad god mi neko kaže da protivnik voli da igra fudbal i nadigrava se, uzbudim se. Nadam se da ćemo sada uspeti da im ubacimo klip pod točkove dok igramo svoj stil fudbala. To je plan. U Srbiji smo odigrali veoma dobro u veoma teškim uslovima za igru. I svakako želimo da u tom stilu nastavimo i sada", rekao je Klop.

Nekadašnji trener Borusije Dortmund i Liverpula nije želeo da otkrije da li će Brajan Gruda početi i ovaj susret ili će dati priliku mladom Lenartu Karlu.

"Odluku sam doneo, ali neću vam je otkriti. Tako je u fudbalu, ako igraš dobro svakako da to povećava šansu da zaigraš opet. Opet, ne moraš da počneš i drugu utakmicu u svega nekoliko dana. Treba odmeriti sve faktore. Nadam se da će narednih godina naši problemi biti u stilu, 'ovaj igrač je počeo prošli meč i odigrao dobro, ali imamo još jednog dobrog igrača na toj poziciji'. Bilo bi to sjajno ako su to teme za neku buduću raspravu. I bilo bi sjajno da to važi za svaku poziciju u timu, jer onda ne bismo imali nikakvih problema", dodao je Klop.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

💥💥💥💥💥

Kaija Haverca su mnogi kritikovali u poslednje vreme, ali Klop je stao u njegovu odbranu. Uveren je da napadač Arsenala tek ima šta da kaže u dresu reprezentacije.

"Bio sam mnogo puta na suprotnoj strani i mogu da vam kažem da nije lako pripremati meč kada igrate protiv njega. Tek tada dobijete osećaj koliko je kompletan kao igrač. Uvek morate da budete spremi kao da će da odigra izuzetno jer ima kvalitet za to. On je vrhunski igrač", poručio je Klop.

Haverc je i protiv Srbije imao prilika, ali ih nije iskoristio.

"Kada imam šansu, želim da je iskoristim. Kao napadač, prirodno je da želim da postižem golove i na taj način pomažem timu. Najvažnija stvar za napadača je da ulazi u šanse. Razmotriću sve to što nije bilo dobro protiv Srbije i videti kako mogu da budem bolji. To želim da se vidi već na ovom meču", poručio je Haverc.

Na drugoj strani, u taboru Holandije je sjajna atmosfera posle pobede nad Grčkom od 7:0. Očigledno je da će biti interesantno videti kako će selektor Lala, Ćavi Ernandez, nametnuti svoju filozofiju fudbala Klopovom "Gegenpresingu".

Fudbaler Liverpula Kodi Gakpo uveren je da će biti vrlo zanimljivo baš i zbog toga.

"Jirgen Klop je sinonim za Gegenpresing. To je glavni akcenat njegove filozofije. Intenzitet je vrlo visok, kada izgubiš loptu, moraš da je uzmeš što je pre moguće i odmah napadneš protivnički gol. Sličnost sa Ćavijem je u tome da kad njihovi timovi uzmu loptu, oba trenera jednako žele da se igrači sjure ka golu protivnika što je brže moguće, jer tada je obilje slobodnog prostora", objasnio je Gakpo, koji je igrao pod Klopovom komandom dok je Nemac bio na Enfildu.

I Ćavi je svestan da će detalji biti jako važni u okršaju sa Nemcima.

"Posebno kada se suočavamo sa niskim blokom, tada je od vitalnog značaja za naša krila i ofanzivne vezne igrače kao i devetku, da napadnu prostor i pomere defanzivnu liniju protivnika. Ovog puta će možda biti malo drugačije, jer je Nemačka tim koji vas stalno pritiska, to je poznati Klopov stil. Zato će biti zanimljivo videti kada igrači napadnu prostor u pravi čas kako bi poslali tačne pasove", poručio je Ćavi.

Španski stručnjak je inače zadovoljan kako je njegov tim odigrao protiv Grčke.

"Veoma sam zadovoljan igrom. Bili smo jako dobri, razumeli smo kako treba napadati. Napadali smo slobodan prostor na veoma dobar način i stvorili smo mnogo gol prilika. Prvo poluvreme je bilo izuzetno, to je pravi put u našem procesu razvoja", zaključio je selektor Holandije.

MOGUĆI SASTAVI

NEMAČKA - HOLANDIJA

Početak: 20.45

Stadion: Olimpijski u Berlinu

Sudija: Glen Niberg (Švedska)

NEMAČKA (4-2-3-1): Ter Štegen - Treu, Tio, Ta, Mitelštat - Kimih, Pavlović - Gruda (Karl), Virc, Šerhant - Haverc.

HOLANDIJA (4-2-3-1): Verbrugen - Damfris, Van Heke, Van de Ven, Timber - Verman, Kupmajners - Samervil, Rejnders, Gakpo - Malen.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Nedelja

GRUPA 1

Francuska - Turska 2:1 (0:0)

/Todžu 49 autogol, Krupi 80 - Bardakdži 90/

Belgija - Italija 4:1 (3:1)

/De Kojper 15, Engoj 22, Doku 26, Moreira 80 - F. Espozito 11/