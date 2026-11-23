Muhamed Šahinović je dobio priliku u nedelju protiv Čukaričkog. I kod rezultata 1:1 napravio je veliku grešku u predaji lopta, iz koje su Brđani došli do preokreta, do vođstva, koje su kasnije samo potvrdili još jednim pogotkom. Tako su tri boda otišla za Beograd.

Kolo ranije, pre reprezentativne pauze, mrežu Radničkog je čuvao Luka Lijeskić u Pančevu. I takođe napravio neverovatan kiks: teško je objasniti šta je uopšte hteo, ali je mladi čuvar mreže doslovno povratnu loptu od Tomića pustio da uđe u gol. I to je isto bilo kod rezultata 1:1.

I na utakmici protiv Železničara u Kragujevcu nekoliko dana pre toga, u odloženom meču iz 2. kola, Šahinović je imao nekoliko očajnih reakcija, mada se drugi primljeni gol može malo više staviti na dušu njegovog kolege iz odbrane, što je vratio kratak pas. Pre toga je čuvar mreže Radničkog poklonio čist zicer gostima, koji ga nisu iskoristili, pogodili su prečku.

Sve to samo u nekoliko poslednjih utakmica. A, Feđa Dudić tvrdi da je toga bilo još.

„Probali smo sve, menjali i na poziciji golmana, ali ovo je već šesti ili sedmi poklonjeni gol rivalima od početka prvenstva. Hoćemo da se borimo za visoke ciljeve, a sa ovakvim greškama to je jednostavno nemoguće“, rekao je trener Radničkog posle poraza od Čukaričkog.

Umesto golmani Radničkog da čuvaju leđa svom timu i Feđi Dudiću, ispada da bi trebalo neko njih da pazi tokom utakmice... Pred sledeće kolo ni Dudić ne zna koga da stavi na gol, a Lijeskića i Šahinovića verovatno sada već hvata panika kod svake povratne lopte...