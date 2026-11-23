Vreme čitanja: 7min | pon. 23.11.26. | 08:22
Novi kiks Šahinovića koštao Kragujevčane protiv Čukaričkog
Pored ovakvih golmanskih grešaka, Radničkom iz Kragujevca protivnici nisu ni potrebni. U poslednje vreme postao je standard da čuvar mreže tima sa Čika Dače, bilo da je to Luka Lijeskić ili Muhamed Šahinović, napravi kardinalnu grešku koja skupo košta njegov tim.
U pitanju su dvojica mladih golmana, kojima ne treba „skidati glavu“, ali trener Feđa Dudić je na velikim mukama, jer koliko god da ih vrti, smenjuje ispred gol crte, to ne daje nikakav pozitivni efekat.
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Muhamed Šahinović je dobio priliku u nedelju protiv Čukaričkog. I kod rezultata 1:1 napravio je veliku grešku u predaji lopta, iz koje su Brđani došli do preokreta, do vođstva, koje su kasnije samo potvrdili još jednim pogotkom. Tako su tri boda otišla za Beograd.
Kolo ranije, pre reprezentativne pauze, mrežu Radničkog je čuvao Luka Lijeskić u Pančevu. I takođe napravio neverovatan kiks: teško je objasniti šta je uopšte hteo, ali je mladi čuvar mreže doslovno povratnu loptu od Tomića pustio da uđe u gol. I to je isto bilo kod rezultata 1:1.
I na utakmici protiv Železničara u Kragujevcu nekoliko dana pre toga, u odloženom meču iz 2. kola, Šahinović je imao nekoliko očajnih reakcija, mada se drugi primljeni gol može malo više staviti na dušu njegovog kolege iz odbrane, što je vratio kratak pas. Pre toga je čuvar mreže Radničkog poklonio čist zicer gostima, koji ga nisu iskoristili, pogodili su prečku.
Sve to samo u nekoliko poslednjih utakmica. A, Feđa Dudić tvrdi da je toga bilo još.
„Probali smo sve, menjali i na poziciji golmana, ali ovo je već šesti ili sedmi poklonjeni gol rivalima od početka prvenstva. Hoćemo da se borimo za visoke ciljeve, a sa ovakvim greškama to je jednostavno nemoguće“, rekao je trener Radničkog posle poraza od Čukaričkog.
Umesto golmani Radničkog da čuvaju leđa svom timu i Feđi Dudiću, ispada da bi trebalo neko njih da pazi tokom utakmice... Pred sledeće kolo ni Dudić ne zna koga da stavi na gol, a Lijeskića i Šahinovića verovatno sada već hvata panika kod svake povratne lopte...