Fener precrtao Mimovića, desni bek korak bliži Zvezdi

To praktično znači da ne računa na njega za dvomeč sa poljskim predstavnikom Gornjikom iz Zabžea, a sve to samo pojačava spekulacije o mogućoj prodaji igrača.

20.00: (1,18) Fenerbahče (7,25) Gornjik Zabže (15,0)

Ono što je od ranije poznato je da veliko interesovanje pokazuje Crvena zvezda, kojoj su sada praktično otvorena vrata da pokuša da ga dovede u svoje redove.

Mimović je prošle sezone bio na pozajmici u Pafosu, za koji je odigrao 28 mečeva bez postignutog gola.

Očekivao je da ove sezone pokuša da se konačno izbori pod suncem u turskom prvoligašu, ali u klubu očigledno imaju drugačije planove.

Što se tiče Čengiza Undera, za njega je navodno zainteresovan Torino, ali sva je prilika da će se leto promena u istanbulskom klubu nastaviti novim iznenađenjima.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)

Utorak

18.00: (2,30) Ararat Jermenija (3,40) Šamrok Rovers (3,10)

18.00: (3,45) Iberija 1999 (3,45) Slovan Bratislava (2,00)

18.00: (1,13) Mjelbi (8,50) Linkoln Red Imps (19,0)

18.00: (1,65) Sabah (4,00) KuPS (4,60)

19.00: (2,20) Orhus (3,30) Leh (3,40)

20.00: (1,18) Fenerbahče (7,25) Gornjik Zabže (15,0)

20.00: (3,60) Tun (3,70) Dinamo Zagreb (2,00)

20.30: (1,80) Šturm (3,70) Harts (4,30)

20.45: (2,25) KI Klaksvik (3,20) Kauno Žalgiris (3,40)

21.00: (14,0) Larn (6,75) Crvena zvezda (1,20)

21.00: (2,55) Vikingur Rejkjavik (3,50) Hapoel Ber Ševa (2,60)

Sreda

19.00: (1,70) Omonija (3,45) Kairat (4,90)

19.30: (2,15) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,50)

21.00: (3,60) Egnatija (3,40) Celje (2,10)

***Kvote su podložne promenama