Fener precrtao Mimovića, desni bek korak bliži Zvezdi
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 11:27
Iznenađujuća odluka trenera Ismaila Kartala uoči meča drugog kola kvalifikacija Lige šampiona
Fudbaleri Fenerbahčea od 20 časova na stadionu "Šukru Sarakoglu" kreću u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona, ali bez srpskog defanzivca Ognjena Mimovića.
Iako se očekivalo da će Ognjen dobiti šansu, pošto je bio u Austriji na pripremama sa ostatkom ekipe i pokazao se veoma dobro, trener Ismail Kartal je iznenadio sve kada je u ponedeljak na predaji liste igrača za UEFA takmičenje precrtao ime Mimovića i Čengiza Undera, a umesto njih ubacio novajlije Mejsona Grinvuda i Nejtana Akea.
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To praktično znači da ne računa na njega za dvomeč sa poljskim predstavnikom Gornjikom iz Zabžea, a sve to samo pojačava spekulacije o mogućoj prodaji igrača.
20.00: (1,18) Fenerbahče (7,25) Gornjik Zabže (15,0)
Ono što je od ranije poznato je da veliko interesovanje pokazuje Crvena zvezda, kojoj su sada praktično otvorena vrata da pokuša da ga dovede u svoje redove.
Mimović je prošle sezone bio na pozajmici u Pafosu, za koji je odigrao 28 mečeva bez postignutog gola.
Očekivao je da ove sezone pokuša da se konačno izbori pod suncem u turskom prvoligašu, ali u klubu očigledno imaju drugačije planove.
Što se tiče Čengiza Undera, za njega je navodno zainteresovan Torino, ali sva je prilika da će se leto promena u istanbulskom klubu nastaviti novim iznenađenjima.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)
Utorak
18.00: (2,30) Ararat Jermenija (3,40) Šamrok Rovers (3,10)
18.00: (3,45) Iberija 1999 (3,45) Slovan Bratislava (2,00)
18.00: (1,13) Mjelbi (8,50) Linkoln Red Imps (19,0)
18.00: (1,65) Sabah (4,00) KuPS (4,60)
19.00: (2,20) Orhus (3,30) Leh (3,40)
20.00: (1,18) Fenerbahče (7,25) Gornjik Zabže (15,0)
20.00: (3,60) Tun (3,70) Dinamo Zagreb (2,00)
20.30: (1,80) Šturm (3,70) Harts (4,30)
20.45: (2,25) KI Klaksvik (3,20) Kauno Žalgiris (3,40)
21.00: (14,0) Larn (6,75) Crvena zvezda (1,20)
21.00: (2,55) Vikingur Rejkjavik (3,50) Hapoel Ber Ševa (2,60)
Sreda
19.00: (1,70) Omonija (3,45) Kairat (4,90)
19.30: (2,15) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,50)
21.00: (3,60) Egnatija (3,40) Celje (2,10)
***Kvote su podložne promenama