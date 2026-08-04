Bošovo upozorenje Vembiju: Uzimaj lekove, čuvaj zdravlje
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 00:42
Nekadašnji košarkaš Majamija prevremeno je završio karijeru zbog problema koji je mučio i francuskog asa - tromboze
Odigrao je vrhunsku NBA sezonu Viktor Vembanjama, proglašen je za najboljeg defanzivca lige, gurao San Antonio sve do velikog finala, izbacio u konferencijskom finalu važećeg šampiona Oklahomu, ali su Niksi bili jači u seriji za šampionski prsten – 4:1. Francuski as tako je umirio opštu brigu zbog njegovog zdravstvenog stanja, budući da je prethodnu sezonu iznenada prekinuo zbog tromboze dubokih vena u desnom ramenu.
Zbog sličnog zdravstvenog problema, svojevremeno je Kris Boš prevremeno okončao karijeru i zato je posavetovao Vembija da bude što oprezniji kako bi izbegao istu sudbinu.
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„Uzimaj lekove. Pridržavaj se plana lečenja kako bi sprečio da se to ponovi, jer je dovoljan samo taj jedan put. Meni se to ponovilo – ukupno dva puta – i više nikada nisam mogao da igram”, kaže sada 42-godišnji nekadašnji šampion sa Majamijem 2012. i 2013. godine tokom intervjua za portal HoopsHype.
Nakon što je 2015. godine propustio polovinu sezone zbog krvnog ugruška u plućima, ovaj bivši igrač Toronta bio je primoran da propusti i drugi deo naredne sezone zbog novog krvnog ugruška, ovog puta u nozi. Na kraju se povukao sa samo 32 godine i više se nikada nije vratio na teren.
Bivši član „velike trojke” Majamija, uz Lebrona Džejmsa i Dvejna Vejda, ističe da Viktor Vembanjama ne sme olako da shvati ovu dobru sezonu niti svoje zdravlje:
„Samo treba da se pobrine da učini sve što je neophodno kako bi mu krv tekla što nesmetanije i da vodi računa o svom telu van terena.”
Boš je još objasnio da je prošlog januara doživeo situaciju opasnu po život, iako je mislio da je van opasnosti:
„S tim moraš da živiš do kraja života. Mislio sam da sam okrenuo novi list. Ali nisam.”
Čini se da su Sparsi na najbolji mogući način vodili računa o svojoj zvezdi, ali će Vembi ipak morati da ostane na oprezu. Ovakvi saveti zato nisu na odmet.