Bošovo upozorenje Vembiju: Uzimaj lekove, čuvaj zdravlje

„Uzimaj lekove. Pridržavaj se plana lečenja kako bi sprečio da se to ponovi, jer je dovoljan samo taj jedan put. Meni se to ponovilo – ukupno dva puta – i više nikada nisam mogao da igram”, kaže sada 42-godišnji nekadašnji šampion sa Majamijem 2012. i 2013. godine tokom intervjua za portal HoopsHype.

Nakon što je 2015. godine propustio polovinu sezone zbog krvnog ugruška u plućima, ovaj bivši igrač Toronta bio je primoran da propusti i drugi deo naredne sezone zbog novog krvnog ugruška, ovog puta u nozi. Na kraju se povukao sa samo 32 godine i više se nikada nije vratio na teren.

Bivši član „velike trojke” Majamija, uz Lebrona Džejmsa i Dvejna Vejda, ističe da Viktor Vembanjama ne sme olako da shvati ovu dobru sezonu niti svoje zdravlje:

„Samo treba da se pobrine da učini sve što je neophodno kako bi mu krv tekla što nesmetanije i da vodi računa o svom telu van terena.”

Boš je još objasnio da je prošlog januara doživeo situaciju opasnu po život, iako je mislio da je van opasnosti:

„S tim moraš da živiš do kraja života. Mislio sam da sam okrenuo novi list. Ali nisam.”

Čini se da su Sparsi na najbolji mogući način vodili računa o svojoj zvezdi, ali će Vembi ipak morati da ostane na oprezu. Ovakvi saveti zato nisu na odmet.